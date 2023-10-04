正常女性在X染色体上有两个基因位点，而男性仅有单一位点。这个失衡现象看起来引起了一个遗传“剂量”问题。然而，根据里昂假说：女性体细胞中两个X染色体之一，在胚胎早期已失活（约在第16天）。实际上，不管基因组中有多少条X染色体，除一条外，其余X染色体上基因大部分均失活。然而，分子遗传学研究表明，在失活的X染色体上一些基因是有功能的，虽然少，单对维持正常的女性发育也是有作用的。XIST基因是使X染色体失活的基因，产生RNA，启动灭活。

母亲或父亲的X染色体失活在每一细胞中是随机发生的，在所有后代的细胞中存有同一条失活的X染色体。因此，所有女性本质上均是嵌合体。有一条来自母系的有活性的X染色体和来自父系的X染色体。

经验与提示

有时，X染色体失活在少量细胞中是随机的，符合正态分布曲线，导致位于父系或母系的X染色体的下传优势（偏性失活）。X性连锁隐性异常的常有较少的临床症状，携带者可以用X染色体偏性失活来解释。肌营养不良或血友病的女性杂合子通常无临床症状（活性X染色体的分布是一致的，50%的母源染色体和50%的父源染色体）。偏性失活可能发生在失活后选择。