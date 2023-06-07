根据基因的定义，人类有大约20,000到23 000个基因。存在于细胞核内的染色体和线粒体中。人体正常的体细胞（非生殖细胞），有46条染色体，分为23对。每对染色体中，一条来自父亲，一条来自母亲。22对染色体中，1号至22号染色体，即常染色体，通常是同源的（即染色体的大小、形状和基因的位置、数目一样）。第23对性染色体（X和Y），决定人的性别，同时包含其他功能基因。女性在每个体细胞核中有两条X染色体（同源），男性则有一条X染色体和一条Y染色体（异源染色体）。

X染色体携带着许多决定遗传性状的基因，而小的Y染色体则携带着启动男性性别分化的基因及其他少部分基因。由于X染色体含有的基因比Y染色体多，男性的许多X染色体基因是不配对的；为了保持男女之间遗传物质的平衡，女性每个细胞的一条X染色体在胎儿早期被随机灭活(里昂化)。在某些细胞中，来自母亲的 X 是失活的，而在其他细胞中，则是来自父亲的 X。一旦染色体失活在细胞中发生，这些细胞的子代都会延续相同的X染色体失活。核型显示了一个人细胞中的全套染色体组成。

生殖细胞（卵和精原细胞）通过减数分裂进行分裂，染色体数目减为23，是体细胞中数目的一半。减数分裂期来自于父亲和母亲的遗传信息可通过同源染色体之间交换进行重组。当卵子和精子结合时，染色体数又恢复至正常的46条。

基因在染色体的DNA分子中呈线状排列。每一个基因在染色体上有其特定的位置（位点），在同源染色体上，基因的位点是一致的。在同一对的两条染色体上占据两个等同位点的基因（一个来自父亲，另—个来自母亲）称为等位基因。每个基因由特定的序列构成。两个等位基因可有相同的或略有不同的核苷酸序列。某个基因的两个等位基因相同，是纯合子；两个等位基因不同，则为杂合子。某些基因发生在可能彼此相邻或在同一或不同染色体的不同位置上的多拷贝。