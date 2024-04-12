男性儿童性腺功能减退

男性性腺功能减退症是睾酮、精子或两者的产生减少，或很少对睾酮的反应降低，导致青春期延迟、不育，或两者兼而有之。诊断是通过测量血清睾酮、黄体生成素和卵泡刺激素，以及用人绒毛膜促性腺激素或促性腺激素释放激素进行刺激试验。 治疗视病因而定。
(参见成人男性性腺机能减退。)
儿童男性性腺功能减退的分类
性腺功能减退分为三种类型：原发性、继发性和雄性激素的反应异常（主要由于雄激素受体功能缺陷）。
原发性性腺功能减退
原发性（高促性腺激素）性腺功能减退，损害Leydig细胞减少雄激素睾酮产生，或曲细精管受损，导致少精或无精以及促性腺激素升高。
最常见的原因是
其他原因包括性发育障碍，如性腺发育不全综合征（罕见）、隐睾症、双侧无睾症、Leydig细胞发育不良、Noonan综合征、强直性肌营养不良、 以及雄激素合成障碍（如，先天性肾上腺增生症）。
不太常见的获得性病因包括腮腺炎引起的睾丸炎、睾丸扭转、烷化药物化疗和创伤。
Klinefelte综合征是与47，XXY核型相关的曲细精管发育不全，其中额外的X染色体通过母体获得，或者在较小程度上获得父本减数分裂不分离。该综合征通常在青春期发现，即性发育不足（通常睾丸很小，很结实），或在检查不孕时发现。由于促性腺激素诱导的芳香酶活性增加和随后的转化 睾酮 至 雌二醇。 诊断依据促性腺激素水平升高、睾酮水平低于正常值下限。
性别决定和性腺发育错误， 如性腺发育不全（46，XX或46，XY）和性发育的睾丸和卵巢性疾病，代表罕见形式的男性性腺功能减退。它们可能导致男性或低维生素的男性表型，出生时模糊的生殖器，以及一定程度的睾丸和精原细胞衰竭。
隐睾症单侧或双侧的睾丸下降不全，病因不明。病因通常不明，但这种疾病可能与内分泌失调和遗传疾病有关（例如克氏综合征、卡尔曼综合征）。如果一个睾丸未下降，精子数可能会略低，但如果两个睾丸都未下降，精子数几乎总是非常低。
双侧无睾症（消失试验综合征）该试验假定睾丸是存在的，但在出生或孕后期被吸收。这些患者有正常的外生殖器和正常的wolffian结构但缺乏苗勒氏管。因此可以肯定在胚胎形成的最初12周睾丸组织分化时，睾丸是存在的，而且也产生睾酮和苗勒抑制因子。
Leydig细胞发育不良先天性Leydig细胞缺乏导致部分发育或模糊的外生殖器。虽然有部分wolffian管发育，但没有足够的睾酮产生来诱导男性外生殖器的正常分化。由于支持细胞正常产生抗苗勒氏管激素，因此不存在苗勒氏管。 促性腺激素水平高而睾酮水平低。
Noonan综合征可以是散发或常染色体显性遗传。努南综合征比较常见，大约每 1000 到 2500 人中就有 1 人患有该病。男孩和女孩都可能受到影响（1）。 表型异常包括皮肤弹性超常、眼距过宽、上睑下垂、低位耳、身材矮小、第4掌骨短、高腭弓以及右心发育畸形如肺动脉瓣狭窄、房间隔缺损。可能会出现听力问题，智力也可能受损。睾丸常常小或隐睾。睾酮水平低伴有促性腺激素高水平。
雄激素合成障碍在胆固醇向二氢睾酮转化的过程中，任何酶的缺陷都可以造成雄激素合成障碍。 这些先天性异常可能在先天性肾上腺皮质增生症（例如，类固醇生成急性调节[StAR]蛋白缺乏，17alpha-羟化酶缺乏，3beta-羟类固醇脱氢酶缺乏）中也有发生，同样的酶缺陷发生在肾上腺和睾丸中，并且能引起雄激素活性降低和不同程度的外生殖器分辨不清。
继发性性腺功能低下
原因包括：全垂体功能减退症、下丘脑垂体肿瘤、单纯性促性腺激素缺乏症、Kallmann综合征、Laurence-Moon综合征、单纯促黄体生成素（LH）缺乏、Prader-Willi综合征和中枢神经系统功能性和获得性紊乱（如创伤、感染、浸润性疾病，如朗格汉斯细胞组织细胞增多症）。继发性性腺功能减退的原因必须与 青春期的体质性延迟相鉴别，青春期是继发性性腺功能减退的功能形式。 一些急慢性系统功能紊乱（如慢性肾衰、神经性厌食）也可因促性腺激素分泌不足出现性腺功能减退，基本疾病改善后性腺分泌也恢复正常。在接受颅脊照射治疗的儿童癌症的长期幸存者中，性腺功能低下也更为常见。
全垂体功能减退可以是先天性的或具有解剖学基础的，例如视中隔发育不良或Dandy-Walker畸形，并引起下丘脑释放激素和垂体激素的缺乏。 获得性垂体功能低下可能原因包括：肿瘤以及针对肿瘤的治疗、血管异常、渗透异常如肉样瘤病或朗罕氏组织细胞增生症、感染如脑炎或脑膜炎以及创伤。儿童时期的垂体功能减退症可能导致发育迟缓、甲状腺功能减退、精氨酸加压素缺乏症（糖尿病性尿崩症）、肾上腺功能减退以及在青春期预期到来时缺乏性发育。(糖尿病）、肾上腺功能减退，以及在预期青春期时缺乏性发育。由于起源于腺垂体前叶或神经垂体的不同，激素缺乏可能是多种多样的。
卡尔曼综合征 导致约60％的先天性促性腺激素功能低下症。其特征在于由于嗅觉叶的发育不全或发育不全以及由于下丘脑促性腺激素释放激素（GnRH）缺乏引起的性腺机能减退引起的嗅觉丧失。其原因是由于胎儿GnRH神经分泌神经元从嗅基板移行到下丘脑的过程异常。遗传缺陷是已知的；遗传是典型的X连锁，但也可以是常染色体显性或常染色体隐性遗传。其他的表现包括：小阴茎和隐睾症、中线畸形以及单侧的肾脏发育不良。临床表现不一致，一些患者具有正常的嗅觉功能。
单纯性促黄体生成素缺乏 是性腺机能减退的罕见原因，男性患儿有单纯性的促黄体生成素分泌缺失而促卵泡激素仍然正常。在青春期，由于绝大多数的睾丸组织由对FSH敏感的曲细精管组成，因此这些男孩有睾丸的生长。精子发生可能发生在管状发育过程中。但黄体生成素的缺乏导致间质细胞萎缩，睾酮 不足。因此，患者没有出现正常的第二性征，但他们继续增长，达到阉割的程度 （臂展超过高度5厘米；耻骨到地板的长度超过头顶到耻骨的长度>5厘米），因为骨骺不关闭。
Prader-Willi综合征以胎儿活动减少、早期发育停滞、其次是肥胖、智能迟缓、促性腺激素不足、性腺功能减退等为特征。大约 70% 的普拉德-威利综合征患者缺少第 15 条染色体的一部分，大约 25% 的普拉德-威利综合征患者第 15 条染色体的功能存在问题。其余 5% 的病例是由其他原因引起的（2）。婴儿时期因肌张力低下和喂养困难而导致的发育不良，随后发展为无法控制的暴食症，导致体重过度增加和心理问题；过多性肥胖成为最显著的特征。体重迅速持续增加到成人期，但身材仍然矮小，可能由生长激素缺乏引起。 其特征包括情绪不稳定、粗大运动技能低下、面部异常(如窄的双孔尺寸、杏仁状的眼睛、上唇薄而下角的嘴巴)和骨骼异常(如脊柱侧弯、后凸、骨质减少)。肢体异常包括：小手或脚。其他特征包括：隐睾症、阴茎和阴囊发育不良。
分类参考
1.Romano AA, Allanson JE, Dahlgren J, et al.Noonan syndrome: clinical features, diagnosis, and management guidelines. Pediatrics.2010;126(4):746-759.doi:10.1542/peds.2009-3207
2.MedlinePlus: Prader-Willi syndrome.访问日期：2024 年 3 月 26 日。
儿童男性性腺功能减退的症状和体征
是否有睾酮和精子发生障碍，及受累的时间和方式决定了临床表现。（有关成年期的表现，请参阅 男性性腺功能低下的症状和体征。)
如果雄激素缺乏或雄激素活性缺陷发生在妊娠早期（< 12周怀孕），内部wolffian管道和外部生殖器的分化是不够的。表现范围从模糊的外生殖器到正常的女性外生殖器。妊娠中期和后期雄激素缺乏可引起小阴茎和部分或完全性睾丸下降不全。
儿童期雄激素缺乏后果不明显，但如果发生在到达青春期前时，第二性征发育受影响。性腺功能减退的患者有肌肉发育差，音调高，阴茎、睾丸生长不良，小阴囊，阴毛、腋毛稀疏，无体毛。他们发育成男性女性化乳房和类似无睾者的身体比例（指距比身高长5cm，耻骨联合至足跟的距离比头顶到耻骨联合长>5cm），这是由于骨骺融合延迟，长骨持续生长所致。
儿童男性性腺功能减退的诊断
测量睾酮，黄体生成素和卵泡刺激素
染色体核型（原发性性腺功能减退）
根据各种发育畸形或青春期发育延迟考虑诊断，确证需根据血清睾酮，黄体生成素和卵泡刺激素浓度测定。LH和FSH水平较睾酮更敏感，尤其是检测原发性性腺功能减退。检测应在早上进行，需要进行儿童特异性检测（通常标记为超敏或免疫化学发光[ICMA]）。
血清黄体生成素和促卵泡激素的测定可以帮助判断性腺功能减退是原发性还是继发性：
黄体生成素和卵泡刺激素高水平而睾酮低至正常水平提示原发性性腺功能减退
黄体生成素和卵泡刺激素低水平或低于与睾酮水平相当的预期值提示继发性性腺功能减退
身材矮小青春发育延迟的儿童睾酮和促性腺激素（黄体生成素和卵泡刺激素）低水平提示青春期体格发育延迟。与体质性发育迟缓不同的是，促性腺激素和睾酮在性腺功能减退症中不会随着时间的推移而恢复正常。
血清卵泡生成素升高但睾酮和黄体生成素水平正常，高度提示精子发生受损，但不影响睾酮分泌。原发性性腺功能减退中，应进行染色体核型检查明确是否有Klinefelter综合征。
测定睾酮、FSH和LH水平以诊断性腺功能减退需要了解水平的变化。青春期前血清睾酮<20ng/dL（<0.7nmol/L），成人期>300～1200ng/dL (12-42 nmol/L)。 血清睾酮分泌最初具有昼夜节律。在青春期早期和中期，早晨的水平达到峰值，但在青春期后期，下午和早晨都可以检测到更高的水平。单次的样本测定不足以说明睾酮水平正常。由于约98%的睾酮与血清载体蛋白（通常是性激素结合球蛋白）结合，这些蛋白水平的改变改变了总睾酮水平。血清总睾酮（结合蛋白和游离）的测定通常是最精确的睾酮分泌指标。
虽然血清LH和FSH水平是脉动的，但测试可能是有价值的。青春期开始时GnRH分泌增加和血清LH不成比例地上升到FSH。在青春期的早期，清晨水平是优选的。青春期前血清LH水平通常低于0.2 mIU/mL（0.2单位/L），青春期后期和成年期血清LH水平范围为2至12 mIU/mL（2至12单位/L）。青春期前血清FSH水平通常<3mIU/mL（<3单位/L），在青春期后半期和成年期波动在5至10 mIU/mL（5至10单位/L）之间。
抑制素 B 和抗苗勒管激素水平的测量有助于评估疑似性腺功能减退症男孩的性腺功能 (1, 2)。两者都是支持细胞的功能标志物，它们在精子发生中起重要作用，并占青春期前睾丸生长的大部分。与 LH 和 FSH 不同，这些标志物在青春期前很容易测量。对于青春期延迟和疑似继发性性腺机能减退的大男孩，抑制素 B 水平低（通常在青春期升高）比体质性延迟更能提示继发性性腺机能减退。
进行人绒毛膜促性腺激素（hCG）刺激试验以评估睾丸组织的存在和分泌能力。有多种方案。在一个方案中，给予一次剂量的hCG 100单位/kg 肌肉注射。hCG和LH有同样的亚单位结构，因此同样刺激睾丸产生睾酮。3～4天后睾酮水平至少提高一倍。
诊断参考
1.Varimo T, Miettinen PJ, Känsäkoski J, et al: Congenital hypogonadotropic hypogonadism, functional hypogonadotropism or constitutional delay of growth and puberty?An analysis of a large patient series from a single tertiary center. Hum Reprod 32(1):147-153, 2017.doi: 10.1093/humrep/dew294
2.Rohayem J, Nieschlag E, Kliesch S, Zitzmann M: Inhibin B, AMH, but not INSL3, IGF1 or DHEAS support differentiation between constitutional delay of growth and puberty and hypogonadotropic hypogonadism. Andrology 3(5):882-887, 2015.doi: 10.1111/andr.12088
儿童男性性腺功能减退的治疗
根据需要手术
激素替代
隐睾应早期行睾丸下降固定矫正以避免成年的恶变和防止睾丸扭转。
对继发性性腺功能减退者、任何垂体和下丘脑的潜在性疾病应予治疗。 雄性激素缺乏予以激素替代治疗，在18～24个月内从小剂量逐渐增量。治疗开始于青春期正常开始的适当年龄，通常在 12 岁左右。
患有雄激素缺乏的青春期男孩应每 4 周注射一次长效庚酸睾酮或环戊丙酸睾酮；在 18 至 24 个月内每 2 至 4 周增加一次剂量。传统上，睾酮 通过肌肉注射给药，但越来越多地通过皮下注射给药。随着男孩年龄的增长，可以使用透皮贴剂或凝胶代替。治疗选择可以根据患者的偏好来确定，但随着剂量的增加，首选注射。
用绒毛膜促性腺激素治疗Kallmann综合征，可以纠正隐睾症和恢复生育力。青春期通常使用可注射的睾酮或凝胶诱导。GnRH治疗以前已显示帮助内源性性激素分泌，进行性男性化，甚至生育力。
单纯的LH缺乏症，睾酮可通过经芳香族酶转变为雌激素，引导骨骺正常闭合。
Prader-Willi综合征患者可以采用人生长激素治疗，除了性腺激素替代疗法外。多项研究表明，这些治疗方案有利于生长、身体组成和改善运动发育。
关键点
在原发性男性性腺功能减退症中，先天性（或罕见获得性）睾丸疾病会损害睾酮的产生和/或损害曲细精小管。
在继发性男性性腺功能减退症中，先天性或后天性下丘脑或垂体疾病会导致促性腺激素缺乏和无法刺激正常睾丸；这必须与规定的延迟有所区别。
表现及其时间差异很大，取决于睾酮产生受到影响的时间。
产前雄激素缺乏可能导致从部分不希望的睾丸，微囊和不明确的外生殖器到正常出现的女性外生殖器的表现。
预期青春期出现的雄激素缺乏会损害次生性发育。
通过测量诊断 睾酮、促黄体激素和促卵泡激素水平。
根据需要采用激素替代和手术。