男性儿童性腺功能减退

原发性（高促性腺激素）性腺功能减退，损害Leydig细胞减少雄激素睾酮产生，或曲细精管受损，导致少精或无精以及促性腺激素升高。

最常见的原因是

其他原因包括性发育障碍，如性腺发育不全综合征（罕见）、隐睾症、双侧无睾症、Leydig细胞发育不良、Noonan综合征、强直性肌营养不良、 以及雄激素合成障碍（如，先天性肾上腺增生症）。

不太常见的获得性病因包括腮腺炎引起的睾丸炎、睾丸扭转、烷化药物化疗和创伤。

Klinefelte综合征是与47，XXY核型相关的曲细精管发育不全，其中额外的X染色体通过母体获得，或者在较小程度上获得父本减数分裂不分离。该综合征通常在青春期发现，即性发育不足（通常睾丸很小，很结实），或在检查不孕时发现。由于促性腺激素诱导的芳香酶活性增加和随后的转化 睾酮 至 雌二醇。 诊断依据促性腺激素水平升高、睾酮水平低于正常值下限。

性别决定和性腺发育错误， 如性腺发育不全（46，XX或46，XY）和性发育的睾丸和卵巢性疾病，代表罕见形式的男性性腺功能减退。它们可能导致男性或低维生素的男性表型，出生时模糊的生殖器，以及一定程度的睾丸和精原细胞衰竭。

隐睾症单侧或双侧的睾丸下降不全，病因不明。病因通常不明，但这种疾病可能与内分泌失调和遗传疾病有关（例如克氏综合征、卡尔曼综合征）。如果一个睾丸未下降，精子数可能会略低，但如果两个睾丸都未下降，精子数几乎总是非常低。

双侧无睾症（消失试验综合征）该试验假定睾丸是存在的，但在出生或孕后期被吸收。这些患者有正常的外生殖器和正常的wolffian结构但缺乏苗勒氏管。因此可以肯定在胚胎形成的最初12周睾丸组织分化时，睾丸是存在的，而且也产生睾酮和苗勒抑制因子。

Leydig细胞发育不良先天性Leydig细胞缺乏导致部分发育或模糊的外生殖器。虽然有部分wolffian管发育，但没有足够的睾酮产生来诱导男性外生殖器的正常分化。由于支持细胞正常产生抗苗勒氏管激素，因此不存在苗勒氏管。 促性腺激素水平高而睾酮水平低。

Noonan综合征可以是散发或常染色体显性遗传。努南综合征比较常见，大约每 1000 到 2500 人中就有 1 人患有该病。男孩和女孩都可能受到影响（1）。 表型异常包括皮肤弹性超常、眼距过宽、上睑下垂、低位耳、身材矮小、第4掌骨短、高腭弓以及右心发育畸形如肺动脉瓣狭窄、房间隔缺损。可能会出现听力问题，智力也可能受损。睾丸常常小或隐睾。睾酮水平低伴有促性腺激素高水平。

雄激素合成障碍在胆固醇向二氢睾酮转化的过程中，任何酶的缺陷都可以造成雄激素合成障碍。 这些先天性异常可能在先天性肾上腺皮质增生症（例如，类固醇生成急性调节[StAR]蛋白缺乏，17alpha-羟化酶缺乏，3beta-羟类固醇脱氢酶缺乏）中也有发生，同样的酶缺陷发生在肾上腺和睾丸中，并且能引起雄激素活性降低和不同程度的外生殖器分辨不清。