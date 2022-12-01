体内藏毒包装和填充体

身体藏匿通常是昂贵的毒品（主要是海洛因或可卡因）。毒品被放置在避孕套或用几层塑料纸或白胶包裹好，有时外层用蜡封口。在身体包装员吞下多个包裹后，他们通常会服用抗蠕动药物来减少肠道蠕动，以避免药物通过，直到可以取回包裹为止。

所藏毒品的总量必是超致死剂量。一个或多个的包裹破裂是很危险的，可导致毒品的急性中毒或过量。不同的毒品中毒各有特定症状，复杂性癫痫、心悸、高血压、甲状腺功能亢进是可卡因中毒的常见症状；昏迷和呼吸抑制为海洛因中毒常见。也可能出现肠梗阻、肠穿孔和腹膜炎。