体内藏毒包装和填充体

看法 进行患者培训
体内藏匿和体内充填的藏毒方式包括吞咽填充毒品的包或将毒品放置在体腔内，以逃避执法部门的检测。包装破裂可能会导致药物吸收，并可能过量服用，但总体医疗风险因药物的数量和类型以及包装方式而异。
身体藏匿
体内充填
体内充填类似于用身体包装; 在可能被执法人员逮捕时吞下毒品包装物以逃避侦查。有时毒品被放置在直肠或阴道内。通常体内充填的剂量比较小，但包装常常不严密安全，仍可能产生毒品泄露和过量。
身体包装和填充的诊断
基于病史的临床怀疑
盆腔/直肠指检
必要时进行腹部X线检查
可疑的藏匿者通常会被执法人员带去进行相关的医学检查。如果新近的旅游者或者入狱犯人出现不明原因的昏迷或者癫痫时，医务人员应该警惕体内藏毒的可能性。进行盆腔检查及直肠指检，以搜寻毒品包裹。钡餐检查可以确认胃肠道的藏匿。
身体包装和填充的处理
并发症的支持性治疗
有时使用特定药物的解毒剂
有时候，采取措施，排除毒品包装物。
对于出现毒品过量症状（可能是包装物破裂）患者的治疗主要是支持性的，根据患者的症状予以气道保护、呼吸系统和循环系统的支持、抗惊厥药等。有时，对于某些特殊毒品使用解毒药。
通常，未破损的包装物可以通过肠道蠕动排出。然而，一旦毒品包装物破裂的所有数据包表示，应立即进行手术或内镜切除（取决于在胃肠道内的位置）;由于毒品的释放量巨大，通常发生死亡。肠梗阻或穿孔的患者也应该立即手术。活性炭有助于吸收药物，但在肠梗阻或穿孔时是禁忌证。
阴道和直肠填充应该被手动排出。
无症状体内藏毒者应对其症状的发展进行严密的监测，直到包装物被完全排出体内，并解数次大便。有些医生使用加或不加胃复安的聚乙烯乙二醇溶液作为全肠道促蠕动剂帮助毒品包装物的排出。对于无症状的体内藏毒者不主张使用内镜。