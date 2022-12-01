可卡因是一种拟交感神经药物，具有刺激中枢神经系统和兴奋的特性。大剂量可引起恐慌、精神分裂症样症状、癫痫发作、高热、高血压、心律失常、中风、主动脉夹层、肠道缺血和心肌梗塞。中毒主要通过支持治疗，包括静脉注射苯二氮䓬类药物（针对激越、高血压和惊厥症状）和降温技术（针对高热）。戒断反应主要为抑郁症状、注意力难以集中以及嗜睡（可卡因洗脱症状）。

多数可卡因的使用者为偶尔消遣为止。但大约25％ 的使用者达到了滥用或依赖的标准。自 2011 年以来，青少年的使用率略有下降（1)。现在由于出现了生物活性更高的形式，如活泼可卡因，使得依赖的问题更为明显。在美国多数可卡因的纯度为45％～60％，可能存在许多赋形剂、掺杂物或者污染物。

尽管在美国大部分的可卡因是用鼻吸的方式摄入的，也可以通过烟吸的方式或静脉注射。吸入时，通过加入碳酸氢钠、水，并加热使盐酸盐粉末转化为挥发性更强的形式。这种转换后的物质（活泼可卡因）通过加热更易于挥发（而不是燃烧），产生的烟便被吸入。开始的效果产生很快，兴奋的强度很大可以与静脉注射媲美。可卡因会产生耐受，大剂量使用者会产生戒断症状，主要表现为嗜睡、注意力不集中、食欲增加和抑郁。在戒断很长一段时间后对药物的渴求仍然会很强烈。

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Trends in the prevalence of marijuana, cocaine, and other illegal drug use national YRBS: 1991–2019.访问日期：2022 年 10 月 3 日。

可卡因中毒的病理生理学 可卡因是一种存在于古柯树叶子中的生物碱，通过阻断生物胺的再摄取，增强中枢和外周神经系统中的去甲肾上腺素、多巴胺和血清素的活性。 增加多巴胺的活性可能是药理作用以及产生滥用和依赖问题的机制。 去甲肾上腺素活性的增加导致拟交感神经的作用：心悸、高血压、瞳孔放大、腹泻和高热。 可卡因还阻断钠通道，这是其作为局部麻醉剂和致心律失常的原因。可卡因会导致血管收缩，因此几乎可以影响任何器官。心肌梗死、脑缺血出血、主动脉夹层、肠缺血、肾缺血等均有可能的后遗症。 可卡因作用的产生取决于使用方式： 静脉注射和烟雾吸入：即刻起效，3～5分钟达到峰值，持续15～20分钟

经鼻吸入：3～5分钟起效，20～30分钟达到峰值，持续45～90分钟

口服：大约10分钟起效，60分钟达到峰值，持续90分钟左右 由于可卡因为短效药物，严重使用者通常会每个10～15分钟就吸入或静脉注射一次。 妊娠 孕期使用可卡因会对胎儿产生不利影响， 胎盘早剥 及 自发流产发生率上升。

中毒的症状和体征 急性作用 可卡因的使用效果取决于不同的使用途径。注射或吸食时，可卡因会引起过度刺激、警觉、兴奋、能量增加的感觉，以及能力和力量的感觉。兴奋和兴奋与注射 安非他命所产生的兴奋相似。在吸食可卡因粉的使用者中，这些感觉没有那么强烈和混乱。 中毒或过量 可卡因可以在任何器官系统中造成血管收缩、出血或凝血功能增强的损害。 过量使用可能会导致严重的焦虑、惊恐发作、激越、攻击行为、失眠、幻觉、妄想、判断力受损、震颤、抽搐以及谵妄。散瞳和发汗明显，心率和血压升高。心肌缺血也可能导致胸痛的症状（可卡因胸痛），但不存在心肌缺血的情况下也可以产生胸痛的症状，其机制不清。心律失常和传导异常也可以发生。死亡可能由心肌梗死或心律失常引起。 常常在几天内发生的冰冻，会导致疲惫综合症或 "冲走 "综合症，涉及强烈的疲劳和对睡眠的需求。 严重的药物过量会导致急性精神病（精神分裂症样症状）、高血压、高热、横纹肌溶解、凝血障碍、肾衰竭以及惊厥。中毒的极端临床表现为血清胆碱酯酶的减少，而后者参与可卡因的清除。 吸入者会产生气胸 和纵隔气肿，导致胸痛、呼吸困难的症状。吸入或吸食可卡因的人可能会患上急性肺综合征，有时被称为“裂肺”，这是一种过敏性肺炎（通常包括发烧、咳血和发烧），在吸入可卡因后发生，并可能发展为呼吸衰竭。肺血管系统中的血管痉挛可能模拟肺栓塞；如果痉挛严重，可能会发展为肺梗死。 酒精和可卡因的合并使用导致了一种浓缩产物古柯乙烯的形成，而该物质具有刺激性并可能有毒性。 慢性作用 强迫性可卡因使用者会产生严重的毒性作用。心肌纤维化、左心室肥大和 心肌病 会发展。重复喷鼻很少会导致可卡因引起的中线破坏性病变，如局部缺血导致的 鼻中隔穿孔一些重度使用者会出现认知障碍，包括注意力和言语记忆受损。注射可卡因的使用者会受到典型的感染性并发症 感染性并发症的影响如果经常吸入掺杂的可卡因，可能会出现间质性肺炎或肺纤维化。 戒断 由于可卡因的半衰期短，习惯使用者在最后一次服用后会迅速出现戒断症状。使用可卡因的主要症状是抑郁、注意力难以集中和嗜睡（可卡因冲淡综合症）。食欲增加。戒断症状可持续数周至数月。

可卡因中毒的诊断 通常是临床诊断 可卡因中毒的诊断通常基于临床。药物水平未测量可卡因的代谢产物，苯甲酰芽子碱，是常规尿药物筛查的项目之一。

可卡因中毒的治疗 静脉注射苯二氮䓬类

避免使用beta阻滞剂

需要时对高温患者进行降温 中毒或过量 如果有任何粉末留在鼻腔内，应进行冲洗以清除可卡因。身体填充器和身体包装器 可能需要胃肠道净化，甚至手术切除。 由于药物为短效，轻度的可卡因中毒通常无需处理。对于多数中毒症状，早期使用苯二氮䓬类非常有效，包括中枢神经系统的兴奋、惊厥、心悸和高血压。可使用劳拉西泮2至3毫克静脉注射，每5分钟滴定一次以达到效果。可能需要高剂量和连续输注。当苯二氮卓类药物不足以达到镇静作用时，可能需要巴比妥酸盐或丙泊酚。偶尔，严重躁动的患者必须进行药物麻痹和机械通气，以改善横纹肌溶解症、体温过高以及由此产生的酸中毒 或多系统功能障碍。 对苯二氮卓类药物无反应的高血压可采用静脉注射硝酸盐（如硝普钠）、尼卡地平或α-肾上腺素能拮抗剂（如酚妥拉明）进行治疗；不推荐使用β-受体阻滞剂，因为它们可以继续刺激α-肾上腺素。 高热可能会致命，需要积极处理，可予以镇静剂加上蒸发降温、冰袋冷敷，通过常规静脉补液应维持血容量，保持尿量。 吩噻嗪类药物不用于镇静，因为它们降低了癫痫发作阈值，而且它们的抗胆碱能作用会干扰降温。 通过胸部x光片、系列心电图和血清心脏标志物，对任何其他潜在心肌缺血或主动脉夹层患者的可卡因相关胸痛进行评估。如前所述，β受体阻滞剂是禁忌症，苯二氮卓类药物是一线药物。如果在给予苯二氮卓类药物后需要扩张冠状动脉血管，可以使用硝酸盐类药物，或考虑缓慢给予酚妥拉明1至5毫克静脉注射。治疗可卡因诱发的心律失常时，应避免使用 β 受体阻滞剂和 Ia 型和 Ic 型抗心律失常药。 虐待 zhong'du可卡因使用者、静脉用药以及烟化吸入的患者很容易产生依赖。吸入或口服的患者较少产生依赖。停止持续使用需要大量的帮助，而可能导致的抑郁症需要密切的监督和治疗。 许多门诊治疗，包括技术支持和自助团体和可卡因热线。出现严重的身体或精神上的共病状况，或者门诊治疗多次失败的情况下，应住院治疗。 对于由可卡因成瘾母亲所致的新生儿的相关治疗讨论见, 见 胎儿毒品接触。