氯胺酮和苯环己哌啶（PCP）

氯胺酮或PCP使用的症状和体征

氯胺酮或PCP使用的症状和体征

低剂量使用时会有轻微的欣快感产生。

过量会导致人格解体及分裂的戒断状态;当剂量较高时，精神分裂能变得严重并且对外界刺激应对能力受损，表现为好斗、共济失调、构音障碍、肌张力过高、眼球震颤、反射亢进和肌阵挛。如果摄入非常高的剂量，患者可能出现酸中毒、发热、心动过速、严重高血压、癫痫发作和昏迷，通常不会死亡。氯胺酮虽然罕见，但即使在治疗剂量下也可能诱发短暂或复发性喉痉挛。

急性症状一般迅速消退，许多患者在45分钟到几个小时内恢复正常知觉。

紧急反应是指在恢复阶段出现的对PCP和氯胺酮使用的不良反应。它表现为怪异的行为、精神病、困惑、幻觉、生动的梦境或漂浮的感觉。有些症状可能会持续数周。

在动物研究中发现了 对PCP的耐受性和依赖性 的发展。据报道，氯胺酮具有精神依赖性。

一些病人可能出现 氯胺酮戒断症状 如焦虑、出汗和心悸。据报道，长期使用氯胺酮的患者出现下尿路症状，如排尿困难、尿频和血尿。频繁使用氯胺酮可能会导致长期记忆障碍。