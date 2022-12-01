氯胺酮和苯环利定是N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂和解离性麻醉剂，可导致中毒，有时伴有意识模糊或紧张状态。过量可引起昏迷，偶尔可致死亡。
氯胺酮和苯环己哌啶（PCP）化学结构类似。这些药物通常作为其他药物的掺杂物或与其他 致幻剂合用，如麦角酸二乙基酰胺(LSD)。
氯胺酮可以为液态或粉状。非法使用时，通常经鼻吸入，但可以口服。液态可以静注、肌注。肌肉注射和静脉注射氯胺酮用于镇静、疼痛控制和抑郁症的治疗。
PCP，以往很常见，但现在已被管制。非法生产后在黑市出售名为天使粉，通常与草药、大麻和烟草混合出售。
氯胺酮或PCP使用的症状和体征
低剂量使用时会有轻微的欣快感产生。
过量会导致人格解体及分裂的戒断状态;当剂量较高时，精神分裂能变得严重并且对外界刺激应对能力受损，表现为好斗、共济失调、构音障碍、肌张力过高、眼球震颤、反射亢进和肌阵挛。如果摄入非常高的剂量，患者可能出现酸中毒、发热、心动过速、严重高血压、癫痫发作和昏迷，通常不会死亡。氯胺酮虽然罕见，但即使在治疗剂量下也可能诱发短暂或复发性喉痉挛。
急性症状一般迅速消退，许多患者在45分钟到几个小时内恢复正常知觉。
紧急反应是指在恢复阶段出现的对PCP和氯胺酮使用的不良反应。它表现为怪异的行为、精神病、困惑、幻觉、生动的梦境或漂浮的感觉。有些症状可能会持续数周。
在动物研究中发现了 对PCP的耐受性和依赖性 的发展。据报道，氯胺酮具有精神依赖性。
一些病人可能出现 氯胺酮戒断症状 如焦虑、出汗和心悸。据报道，长期使用氯胺酮的患者出现下尿路症状，如排尿困难、尿频和血尿。频繁使用氯胺酮可能会导致长期记忆障碍。
氯胺酮或PCP使用的诊断
通常是临床诊断
诊断通常是基于临床。一些设施可能带有检测 PCP 的尿液免疫测定。常规尿药物筛查无法检测氯胺酮，当怀疑氯胺酮滥用而需要确诊时，可使用高效液态色谱分析检测。
氯胺酮或PCP使用的治疗
支持治疗
氯胺酮和苯环利定 (PCP) 的使用者应保持在安静、平静的环境中并密切观察。 也用苯二氮䓬类控制烦乱和癫痫。一般无需进一步处理。
更多信息
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Findtreatment.gov：列出获得许可的美国物质使用障碍治疗提供者。