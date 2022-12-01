致幻剂是一组不同的药物，可以引起不可预测的特殊反应。中毒通常导致幻觉，伴有感知改变、判断受损、牵连观念以及人格解体。没有固定的戒断症状。诊断是基于临床的。治疗为支持性。

传统的致幻剂包括麦角二乙酰胺（LSD）、梅斯卡灵、裸头草碱。这些均提取自天然成分：

LSD提取自一些受到污染的小麦和黑麦粉的真菌

梅斯卡灵提取自一些特殊的蘑菇

裸头草碱提取自佩奥特仙人掌

许多合成致幻剂（“特制药物”）基于天然存在的色胺或苯乙胺分子，例如 N，N-二甲基色胺（DMT）和5-甲氧基-N，N-二异丙基色胺（5-MeO-DIPT）。

让情况更为混乱的是，很多非法的药物在出售时通常混有其他滥用的药物，如 氯胺酮和苯环己哌啶（PCP）、麻醉药物、右沙美芬和其他药物。

其他一些毒品包括 大麻也具有致幻成分。致幻剂持续使用者指的是虽然使用这些毒品但并不一定产生致幻作用。另一些可替换的术语像拟精神病性和引起幻觉的可能并不恰当。

致幻剂中毒的病理生理学 LSD、梅斯卡灵和许多致幻剂为5-羟色胺受体激动剂。梅斯卡灵类似于安非他明，但具体的作用机制尚不明确。 使用的方式和效果包括： LSD通常从药物浸渍的吸墨纸上口服或作为片剂服用。 肠道吸收后30～60分钟后起效，持续12～24小时；

梅斯卡灵通常口服，作用持续4～6小时；

酶斯卡灵通常通过食用佩奥特仙人掌而摄入， 30～90分钟后起效，持续12小时；

DMT，烟雾吸入2～5分钟起效，持续20～60分钟（市面上通常称之为“商人的午餐”）。 LSD可产生明显的耐受，同时消退也很迅速。对任何一种致幻药物都有耐受性的使用者对其他药物都有交叉耐受性。心理依赖的差异极大，没有证据显示存在生理依赖和戒断症状。

使用致幻剂的症状和体征 致幻剂引起的毒性反应主要表现为感知变化，主要包括感觉共生（如看到声音、听到颜色）、感觉加强、共情加强、人格解体（感觉到自己不真实）、对外界感知的扭曲以及情绪的变化（如欣快、有时为抑郁）。使用者的这些感觉往往结合起来，就像旅行一样。这种精神活动的加强在清醒的时候也会出现。 LSD还有一些躯体症状，包括出汗、视力模糊、瞳孔散大、心悸、共济失调。许多其他类型的致幻剂可导致恶心和呕吐。所有使用者会出现判断受损。 致幻剂的反应取决于众多因素，包括使用者的预期，克服感觉扭曲的能力以及设置。对于LSD而言，诸如焦虑发作、极度担忧或惊恐状态以及妄想和真正的幻觉等较为严重的反应很少见。 大量过量服用 LSD 可能导致心血管衰竭和危及生命 发热。 梅斯卡灵和裸头草碱更容易导致幻觉。当幻觉出现时很快就会在一个安全环境下适切的处理而消退。然而，某些患者（特别是在使用了LSD之后）仍然处于紊乱状态并且呈持续性的精神病性状态。究竟是毒品突然使得原先潜伏的精神病暴露抑或使原先正常且稳定的人状态改变仍无定论。 慢性作用 有些人，尤其是长期或重复使用（尤其是LSD）者，在停止吸毒后很长一段时间内都会出现致幻剂持续感知障碍（HPPD）或闪回。在HPPD中，在不使用药物的情况下，会出现与原始药物使用相同的症状。这些发作 ，大多数情形下由视错觉组成，但也有可能包括某些实质性感觉的扭曲（包括自体意象以及空间和时间的感觉）和幻觉。 压力、疲劳或使用大麻、酒精或巴比妥类药物可能会引发闪回；或闪回可能会在没有明显原因的情况下发生。闪回的机制仍然不明确。 闪回一般可以在6至12个月之内消退，但可在数年后复发

致幻剂使用的诊断 通常是临床诊断 使用迷幻药的诊断通常根据临床。 通常不检测药物水平，除了PCP，多数的致幻剂在常规尿药物筛查中并不包括。