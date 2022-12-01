阿片滥用和康复（此节与前段有重复）

“阿片类”是一系列能够特异性与阿片受体结合的天然物质（罂粟提取物）、半合成物质以及合成类似物的统称。阿片类药物是强效止痛药，同时也是滥用的常见药物，因为其广泛的可用性和欣快感属性。 参见 阿片类镇痛药 和 阿片类药物毒性和戒断。
海洛因通常被滥用，以及其他一些处方镇痛药（如吗啡、羟考酮、氢可芬太尼）也正在被滥用，其中一些是因为治疗用途而被滥用。慢性疼痛需要长期用药的患者虽然有一定的耐受和躯体依赖但不能被视为药物成瘾。肠外使用阿片类药物的人面临所有 注射毒品并发症的风险。
阿片类药物使用问题是全球关注的问题，特别是在美国，近年来阿片类药物的使用和过量死亡显著增加。
使用阿片类药物导致的疾病
使用阿片类药物导致的疾病治疗包括非医疗目的强制性的、长期的自我管理。精神疾病诊断与统计手册，第五版，文本修订版 （DSM-5-TR）认为，如果使用模式导致临床上显著的损伤或痛苦，表现为在12个月内出现≥2种以下情况，可以认为存在阿片类药物使用障碍：
使用超出规定的较大量或较长时间的阿片类药物
持续渴望，或试图减少使用阿片类药物但是不成功
大量时间花在寻找、吸食毒品和从吸毒中恢复
阿片类药物渴求
因为阿片类药物的原因，多次未能满足工作、家庭或学校的要求
尽管因阿片类药物经常产生社会或人际问题，仍然继续使用阿片类药物
因为阿片类药物的原因，放弃重要的社会活动、工作或娱乐活动
在危及健康的情况下仍然使用阿片类药物
尽管已经引起或者加重了身体或精神方面的疾病，仍然继续使用阿片类药物
耐受阿片类药物（而不是标准的、医疗使用的适当剂量）
出现 阿片类戒断 症状，或因戒断服用阿片类药物
阿片类药物使用障碍的治疗和康复
对于严重反复依赖者，倾向于维持治疗以控制阿片的戒断症状
可使用丁丙诺非或美沙酮维持治疗
辅助咨询和社会支持
医生必须充分了解有关使用阿片类药物治疗药物使用障碍患者的联邦、州和地方法规。为了合法地应用阿片类药品，医师必须证实患者存在对阿片类药品的躯体依赖。在美国，社会对药物使用障碍患者的负面态度（包括一些执法人员、医生和其他医疗从业者的态度）和对治疗项目的负面态度使治疗变得更加复杂。医生应该将阿片类药物依赖患者转诊到专门的治疗中心。如果经过培训，可以在自己的医疗机构选择性的治疗患者。
在欧洲国家，进行美沙酮或其他丁丙诺非的维持治疗以及其他替代治疗比较方便，服用精神活性物质的病耻感也比较少。
维持治疗
长期服用阿片类药物如美沙酮或丁丙诺非（一种阿片激动-拮抗剂）是阿片替代治疗的方法。口服阿片类药物可以抑制戒断症状和药物渴求，而不会产生明显的高食欲或过度食欲，并且通过消除阿片类使用障碍患者的供应问题，使他们能够提高社会生产力。
在美国，数千名阿片类药物使用障碍患者正在接受获得许可的美沙酮维持计划。对于许多人来说，这样的程序是可行的。然而，因为参与者继续摄入阿片类药物，很多社会人士并不赞成这些方案。
进入计划的资格标准包括：
阿片类药物筛查阳性
连续使用一年以上或间断使用更长时间并存在躯体依赖
存在戒断反应或其他确认使用药物的证据
临床医生和患者都需要决定是完全停药还是维持治疗。总体而言，如果患者严重、慢性化并且反复依赖适合维持治疗。完全戒毒，虽然在短期内十分有效，对于严重依赖者长期疗效很差。不论选择何种方案，治疗过程中都应进行咨询并予以支持性措施。
常用美沙酮。美沙酮的使用必须在获得许可的美沙酮治疗项目中进行监督。
丁丙诺非现在越来越多用于维持治疗。其有效性与美沙酮相当，因其阻断受体，该药可以抑制海洛因和其他阿片药物的非法使用。丁丙诺啡可以通过办公室为基础的治疗方式进行，由经过专门培训的医生，包括初级保健医生执行，这些人员应该受到必要的培训并且已通过联邦政府认证。
丁丙诺啡的典型剂量是8-16毫克，舌下片剂，一次/天。许多患者喜欢这个选项，因为不需要参加美沙酮门诊。丁丙诺非也可以同纳洛酮合用，使用纳洛酮也可以减少阿片类的使用。它们的合剂在专门机构中使用。
这 SAMHSA web site 提供有关丁丙诺啡的更多信息以及获得开药豁免资格所需的培训。 在美国的健康和人类服务部门的网站 US Department of Health and Human Services上可下载如何使用丁丙诺非戒毒或维持治疗的方案。
纳曲酮一种阿片类拮抗剂，可以阻断海洛因和其他阿片类药物的作用。有一种每4周一次的静脉注射剂型，是首选的给药方法。因为纳曲酮是阿片样物质拮抗剂，并且对阿片受体没有直接激动剂效应。纳曲酮通常不适用于阿片类药物依赖的患者，特别是患有慢性、复发性阿片依赖的患者。对于这类患者，阿片的维持治疗更为有效。
纳曲酮对于不太严重的依赖者、早期依赖者、强烈要求完全停药者比较有效。比如，阿片依赖健康照料者在其工作中存在持续使用阿片的风险，因而成为使用纳曲酮的绝佳候选人。
左醋美沙朵（LAAM），与美沙酮相似的一个长效类阿片，已不再使用，因为它会导致某些患者QT间期的异常。
支持措施
多数阿片成瘾者在门诊治疗，通常在专门的阿片维持治疗机构，但现在也越来越多在普通诊所。
社区治疗的概念，由诸如Daytop Village 和 Phoenix House中心首创, 包括在公共住宅中心，吸毒者在那里接受培训、教育和重定向的非药物治疗，帮助他们建立新的生活。 居住时间一般为15个月。这些团体帮助甚至改变了不少成瘾者。但是一开始的失访率相当高。这些团体运行的怎么样，需要开多少这样的社区，社会将给予多少经费支持仍是未知。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
凤凰社：吸毒者学习建立新生活的住宅治疗社区。
US Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): Includes information on evidence-based practices, and patient and practitioner support.resources
Findtreatment.gov：列出获得许可的美国物质使用障碍治疗提供者。
Providers Clinical Support System: Evidence-based training for primary practitioners on prevention and treatment of opioid use disorder.