阿片滥用和康复（此节与前段有重复）

“阿片类”是一系列能够特异性与阿片受体结合的天然物质（罂粟提取物）、半合成物质以及合成类似物的统称。阿片类药物是强效止痛药，同时也是滥用的常见药物，因为其广泛的可用性和欣快感属性。 参见 阿片类镇痛药 和 阿片类药物毒性和戒断。

海洛因通常被滥用，以及其他一些处方镇痛药（如吗啡、羟考酮、氢可芬太尼）也正在被滥用，其中一些是因为治疗用途而被滥用。慢性疼痛需要长期用药的患者虽然有一定的耐受和躯体依赖但不能被视为药物成瘾。肠外使用阿片类药物的人面临所有 注射毒品并发症的风险。

阿片类药物使用问题是全球关注的问题，特别是在美国，近年来阿片类药物的使用和过量死亡显著增加。