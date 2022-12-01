阿片类毒性和戒断反应

首先保持气道通畅并支持通气。

纳洛酮0.4mg~2mg 静脉注射

必要时使用气管插管

自发呼吸的患者可以用阿片类拮抗剂治疗，通常是纳洛酮0.4 mg至2 mg静脉注射（对于<20 kg的儿童，0.1 mg/kg）；纳洛酮没有激动剂活性，半衰期很短（见表特定毒物的症状和治疗）。纳洛酮能够迅速逆转大多数患者的昏迷和呼吸暂停。如果静脉用药不能立即可用，IM，SC或鼻腔给药也是有效的。如果2分钟内无效可以使用2倍或3倍剂量。大量阿片类药物过量和合成阿片类药物（如芬太尼衍生物）中毒可能需要更高剂量的纳洛酮。

由于一些患者在意识恢复时会变得烦躁、谵妄和好斗，并且纳洛酮会导致急性戒断，因此如果出现这些症状，可能需要进行软性身体约束，并且应该在服用纳洛酮之前进行。为减少长期使用者的戒断反应，有些专家建议从极小剂量纳洛酮（0.1mg）开始滴定直到临床症状稳定。

呼吸暂停患者最初可以用纳洛酮2毫克IV处理，如果可能应该毫不迟疑地给予。注意，剂量高于仅用于催眠的患者。在美国和一些国家的部分地区，纳洛酮是一种非处方药，以便患者呼吸暂停可通过朋友或家人被抢救。当纳洛酮被快速给予后，很少再需要进行气管插管。

患者恢复自主呼吸后，应几个小时内继续观察。因为纳洛酮作用的持续时间小于某些阿片类药物，美沙酮或缓释羟考酮或吗啡片的过量患者的呼吸抑制可以数小时内复发。因此，观察的持续时间应取决于所涉及的阿片类药物的半衰期而变化。通常情况下，吸食长效阿片类药物的患者，应留院观察;吸食短效阿片类药物的患者可能在几个小时后即可出院。

如果呼吸抑制复发，纳洛酮应该以适当的剂量再次投入。尚不清楚何者为最佳的给药方案。许多临床医生使用重复推注剂量相同的剂量，这是有效的起始治疗方法。其他方法还有使用连续输注纳洛酮，最初有效剂量通常在起始阶段每小时为约三分之二。 在理论上，连续输注应允许投入剂量被滴定以保持正常呼吸率并且不会无触发戒断综合征;然而，在实践中，这是很困难的事情；病人的生命依赖于静脉输注的安全性，如果输液被中断（例如，由患者拉出输液管）可能迅速发生呼吸抑制。这两种方案都需要密切监控，通常在重症监护病房。

应注意观察患者，直到没有纳洛酮药理活性存在，同时也没有阿片类药物相关的症状。 纳洛酮在血清中的半衰期大约为1小时，因此观察时间应持续到使用纳洛酮的2～3小时后。静脉注射海洛因的半衰期较短，因此使用纳洛酮后再次出现呼吸抑制的情况较少。

急性肺水肿 应补充足够的氧气，并可以使用非创伤性或创伤性的呼吸辅助装置（如 低水平正压力通气【BiPAP】，气管插管）。