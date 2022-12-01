Wernicke脑病

Wernicke脑病的特征是由于硫胺素缺乏引起的急性意识混乱、眼球震颤、部分眼肌麻痹和共济失调临床表现作为诊断依据。该病经治疗可缓解或持续发展，也可转变为Korsakoff病。治疗主要包括维生素B1的治疗和支持治疗。

Wernicke脑病是由维生素B1摄入不足或吸收不良以及持续摄取碳水化合物引起的。患病者常常是酗酒者。大量饮酒扰乱了胃肠道对维生素B1的吸收和肝脏的储存。

Wernicke脑病也可能由于其他原因引起，如长期的营养不良或维生素缺乏（由于经常透析、剧吐、饥饿、胃折叠术、癌症和艾滋病）等条件造成的。 给予维生素B1缺乏的人大量碳水化合物（如饥饿后大量进食或给予高危病人葡萄糖补液）可诱发Wernicke脑病。

并非所有滥用酒精和硫胺素缺乏的人都会发展为Wernicke脑病，这表明可能与其他因素有关。基因缺陷导致的转酮醇酶（一种参与维生素B1转运过程的酶）功能缺陷可能起到一定作用。

通常，特征性的表现是：对称性地围绕分布于第三脑室、导水管和第四脑室的损伤。病变通常发生于乳头体、丘脑背部、蓝斑、导水管周围灰质、动眼神经核和前庭神经核。

韦尼克脑病的症状和体征 在韦尼克脑病患者中，临床变化会突然发生。 动眼神经异常是常见的，包括水平和垂直眼球震颤和部分眼肌麻痹（例如，外直肌麻痹、共轭凝视麻痹）。瞳孔可能是不正常的，通常是对光反应缓慢的或双侧不等。 通常表现为不伴有听觉障碍的前庭功能紊乱，可能有前庭反射受损表现。可见由前庭功能紊乱、小脑损伤和（或）多发性神经病所致的共济失调步态，表现为缓慢步态、步幅减小、阔步。 经常存在全脑皮层功能混乱，特点是深刻的定向力障碍、淡漠、注意力不集中、嗜睡或昏迷。 部分患者还表现出自主神经的功能紊乱，包括亢进（如震颤、兴奋）或减退（如低体温、体位性低血压、昏厥等）。未经治疗，浅昏迷和转变为深昏迷，继而导致死亡。

Wernicke脑病的诊断 通常是临床诊断 目前有没有关于诊断的具体研究报道。Wernicke脑病的诊断主要依据临床表现，取决于对具有典型体征和症状的患者潜在营养不良或维生素缺乏的认识。 脑脊液常规、脑诱发电位、脑地形图和脑电图均没有特征性异常。 通常，这些测试以及实验室检查（如验血，血糖，血常规，肝功能检查，测量动脉血气，毒理学筛选）都应该进行，以排除其他病因。硫胺素水平测定不是不常规检测项目，因为血清硫胺素水平并不总是能准确反映脑脊液水平，正常的硫胺素血清水平也不足以排除诊断。

Wernicke脑病的预后 预后取决于及时诊断韦尼克脑病。 如果早期治疗，可能纠正所有异常。 眼部症状通常在硫胺素给药后24小时内缓解。共济失调和精神错乱可能持续数月。记忆和学习障碍可能无法完全解决。如不予治疗，症状会加重，死亡率在10％～20％。80％的存活患者可进展为Korsakoff病（共病者称为Wernicke-Korsakoff综合征）。