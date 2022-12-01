看法 进行患者培训
柯萨可夫精神病是持续韦尼克脑病的晚期并发症，表现为记忆缺失，意识混乱和行为变化。
科尔萨科夫精神病发生在80％未治疗的的 韦尼克脑病患者中;严重 酗酒 是一种常见的基本条件。柯萨可夫精神病只在部分韦尼克脑病的患者中发展的原因，目前还不清楚。预防或治疗韦尼克脑病可减少柯萨科夫精神病的发生。与酒精戒断相关的严重或反复发作的 震颤谵妄 可以触发科尔萨科夫精神病的发生，无论韦尼克脑病的典型症状是否已经首先发生。
其他的诱发因素包括硬膜下血肿、脑出血、脑卒中，另外还包括累及丘脑旁后部的肿瘤(见创伤性脑损伤)。
柯萨可夫精神病的症状和体征
Korsakoff 精神病患者瞬时记忆严重受损，很大程度上会发生记忆减退和顺行性遗忘（远事遗忘）。患者趋向于对遥远事物的记忆，近事记忆减退。时间定向力障碍极其常见。情感改变也普遍发生，包括情感淡漠、轻微的欣快感、情感反应迟钝或消失，甚至对强烈的情感刺激也没有反应。自主动作和要求减少。
意识问题也是早期表现之一。不自觉造成的幻象或者不能回忆起事件的情况令患者不知所措，这些幻象如此逼真以至于掩盖了未检测到潜在病症。
柯萨可夫精神病的诊断
通常是临床诊断
柯萨可夫精神病的诊断根据患者严重的慢性酒依赖病史和典型的临床表现。 同时需排除其他原因（如中枢神经系统的损伤和感染）。
柯萨可夫精神病的治疗
硫胺素和支持疗法
治疗包括硫胺素和镁（治疗 Wernicke脑病) 和充足的水分。