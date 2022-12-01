柯萨可夫精神病的症状和体征

柯萨可夫精神病的症状和体征

Korsakoff 精神病患者瞬时记忆严重受损，很大程度上会发生记忆减退和顺行性遗忘（远事遗忘）。患者趋向于对遥远事物的记忆，近事记忆减退。时间定向力障碍极其常见。情感改变也普遍发生，包括情感淡漠、轻微的欣快感、情感反应迟钝或消失，甚至对强烈的情感刺激也没有反应。自主动作和要求减少。

意识问题也是早期表现之一。不自觉造成的幻象或者不能回忆起事件的情况令患者不知所措，这些幻象如此逼真以至于掩盖了未检测到潜在病症。