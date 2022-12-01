一份常规酒（通常为12盎司的啤酒、6盎司的葡萄酒、1.5盎司的蒸馏酒）包括10～15g的乙醇。酒精主要在小肠吸收入血，有些从胃吸收。由于酒精的吸收快于氢化排出的速度，因此可能在血液中蓄积，空腹状态下30～90分钟血中浓度达到峰值。

有5％～10％的酒精从尿、汗液和呼吸中未经代谢直接排出，其余的在肝脏中代谢，通过脱氢酶将乙醇转化为乙醛。乙醛最终与 二氧化碳结合生成水，速率为5～10mL/h（纯酒精的情况下），每毫升大约产生7个卡路里。胃黏膜中的乙醇脱氢酶是负责一些代谢；女性的胃酒精脱氢酶活性低于男性。

酒精通过几种机制发挥作用。酒精直接与中枢神经系统的gamma-氨基丁酸（GABA）受体结合从而导致镇静。酒精也可以直接作用于心脏、肝脏和甲状腺组织。

慢性作用 酒精很容易产生耐受，同样的剂量就不容易再中毒。耐受的原因是中枢神经细胞（细胞，药代动力，耐受）的适应性改变。耐受力增强的人其血液酒精浓度（BAC）可以达到相当高的水平。然而，乙醇耐受是不完全性的，长期大量饮酒仍然会造成一定程度上的醉酒和脏器损伤。但即使是已经产生耐受性的人也可能死于酒精过量引起的呼吸抑制。 酒精耐受者可能会发生酮症酸中毒，尤其是在大量饮酒的狂欢聚会时刻。 另外，酒精耐受人群对其他中枢镇定剂（如，巴比妥、苯巴比妥、地西泮等）也存在交叉耐受的现象。 具有酒精耐受者的生理性依赖非常之深，因此戒断的过程可能会出现比较严重的后果。 慢性大量饮酒通常会导致肝脏疾病（如酒精性肝炎和肝硬化），根据饮酒的剂量和时间结果各有不同（见酒精相关性肝病）。 严重肝病的患者因为肝脏合成凝血因子的功能下降而存在凝血功能障碍，增加创伤后（如跌倒、车祸）的出血和消化道出血（ 门静脉高压导致的胃底和食管出血）的风险。 慢性大量饮酒者还会出现： 胃炎

胰腺炎

心肌病, （通常伴有心律失常和高血压）

周围神经病

脑损伤，包括 Wernicke脑病、Korsakoff精神病、 Marchiafava-Bignami病，以及酒精性痴呆等。

某些癌症（如肝癌、头颈癌、食道癌），尤其是当饮酒同时吸烟时 间接的长期作用还包括营养不良，特别是维生素缺乏。 另一方面，低到中等程度的饮酒（一天≤ 1～2份）会降低心血管死亡的风险(1)。其原因有许多解释，包括高密度脂蛋白（HDL）水平增加和直接的抗血栓作用增加，但并不能因此就推荐饮酒，因为还有更为安全有效的其他方式减低心血管疾病的风险。

特殊人群 幼童饮酒会明显增加低血糖的风险，因为酒精会阻碍糖原合成，幼童的糖原储藏量小而很快消耗殆尽。同样体重的情况下，女性较男性更为敏感，可能是因为女性胃粘膜中酒精脱氢酶的活性较低，女性的胃（首过作用）酒精代谢较少。怀孕期间饮酒可能会导致 胎儿酒精谱系障碍。