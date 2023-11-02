水平性同向凝视受大脑半球、小脑、前庭神经核和颈部传出神经控制。由上述部位传出的神经会聚于水平凝视中枢（脑桥旁网状结构），并并整合到相邻的第六脑神经(外展神经)核的最终指令中。第六颅神经核控制着同一侧的外侧直肌，通过内侧纵束（MLF）投射至对侧的第三颅神经核，激活内侧直肌。对拮抗肌的抑制信号同时发出。

最常见且完全的水平凝视麻痹，见于脑桥水平凝视中枢和外展核的病变。脑卒中是常见病因，导致不能向病灶侧凝视。 卒中所致的麻痹对刺激无应答（如自主刺激或前庭刺激）。轻微麻痹可以仅仅引起眼球震颤或无法持续注视。

另一种常见的病因是对侧大脑半球dao中央前回（称为额叶眼动区）。这些病灶通常由卒中引起。它引起的麻痹通常随着时间会减轻。 由脑干反射调节的水平凝视（如冷水刺激反应）仍保留。