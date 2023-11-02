同向凝视麻痹是指双眼无法同时水平（最常见表现）或垂直运动。
凝视麻痹最常见为水平凝视麻痹；部分影响上视，极少数影响下视。
基础疾病应得到治疗。
(参见神经眼科疾病和颅神经疾病概述。）
水平凝视麻痹
水平性同向凝视受大脑半球、小脑、前庭神经核和颈部传出神经控制。由上述部位传出的神经会聚于水平凝视中枢（脑桥旁网状结构），并并整合到相邻的第六脑神经(外展神经)核的最终指令中。第六颅神经核控制着同一侧的外侧直肌，通过内侧纵束（MLF）投射至对侧的第三颅神经核，激活内侧直肌。对拮抗肌的抑制信号同时发出。
最常见且完全的水平凝视麻痹，见于脑桥水平凝视中枢和外展核的病变。脑卒中是常见病因，导致不能向病灶侧凝视。 卒中所致的麻痹对刺激无应答（如自主刺激或前庭刺激）。轻微麻痹可以仅仅引起眼球震颤或无法持续注视。
另一种常见的病因是对侧大脑半球dao中央前回（称为额叶眼动区）。这些病灶通常由卒中引起。它引起的麻痹通常随着时间会减轻。 由脑干反射调节的水平凝视（如冷水刺激反应）仍保留。
垂直凝视麻痹
上、下凝视依赖从前庭系统发出的，经双侧内侧纵束上升到第Ⅲ、第Ⅳ颅神经核、Cajal间质核和内侧纵束颅侧间质核（riMLF）的神经纤维通路。单独的下行通路可能源自自大脑半球，通过中脑顶盖到第Ⅲ第Ⅳ颅神经核。颞叶喙侧间质核将神经输入整合为垂直凝视的最终指令，类似于水平凝视中心。
垂直凝视随年龄增长而更受限制。
垂直凝视麻痹通常由中脑病变引起，如梗死或肿瘤。在向上垂直凝视麻痹时，瞳孔可能会扩大，并在向上看时发生垂直性眼球震颤。
帕里诺（中脑背侧）综合征一种共轭向上垂直性凝视麻痹，其形成原因常为松果体肿瘤，少数可因中脑前顶盖梗死或肿瘤造成。帕里诺综合征的特点是
向上凝视受损
眼睑退缩（Collier征）
向下凝视偏好（落日征）
会聚-回缩性眼球震颤
瞳孔扩大（约6mm），对光的反应较差，但视觉适应调节反应更好（近光分离）
下凝视麻痹
自主垂直注视受损，特别是向下注视，同时保留反射垂直运动(娃娃的眼睛动作)通常提示进行性核上性眼肌麻痹；其他原因少见。
关键点
共轭凝视麻痹最常影响水平凝视；向下凝视受到的影响最小。
常见原因包括水平凝视性麻痹的中风，垂直凝视性麻痹的中脑病变（通常是梗塞和肿瘤）和向下凝视性麻痹的进行性核上性麻痹。
治疗原发疾病。