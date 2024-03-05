假肢组件 包括承窝，悬挂和控制系统，接头和附件。假肢有许多不同的选择，但所有选择都旨在实现稳定，舒适的配合。义肢修复师帮助使用者选择假肢的种类及其需要完成目标的选项。例如，假肢可以设计用于一般的日常活动，特定的活动（例如游泳）或高影响力和竞争性运动（例如跑步）。患者的身体和认知能力以及小配件的耐受性在初始选择假体组件时很重要。
肢体假肢分为外骨骼假体或内骨骼假体。
外骨骼假体 具有肢体形状的刚性外部塑料结构。它们是永久固定的，不能调节。外骨骼假体更耐用，主要在假体可能暴露于恶劣的环境条件（如体力劳动或腐蚀性环境中的冲击破坏）时，首选外骨骼假体。
内骨骼假体 具有一个中心内部骨骼结构，该内部骨骼结构，包括模块化组件和联轴器，可在所有三个平面中提供可调节的角度，有助于移除损坏的组件。内骨骼系统通常覆盖有肢体形状的柔软材料，和覆盖在解剖形状上的合成皮肤。
（参见肢体假肢概述。）
上肢假肢
手具有重要的社会心理意义。截肢会影响一个人的自我认知和/或身份，并对人际关系和职业生涯产生重大影响。应定期提供心理咨询。
人的手很复杂，通常需要两个不同的假体才能为日常活动和特定活动提供最佳功能。
上肢假肢的一般类型
上肢假肢一般有5种类型：
被动假体
身体供能的假肢
外部供电的肌电假体
混合动力假体
特定活动的假肢
被动假肢 协助平衡，稳定物体（例如书写时用纸）或娱乐/职业活动。它们看起来像自然的肢体，是最轻最便宜的，但它们不能提供主动有效的手部感知。
身体供能的假肢 由于它们往往更便宜，更耐用，需要更少的维护，因此是最常用的方案。吊带电缆系统悬挂假体并捕获肩胛和肱骨的运动，以操作钩，手或肘关节。一些系统使用相对的手臂来触发一项特定功能。 腋窝处的绑带一端环绕另一臂，另一端连接到控制终端设备（用于特定功能的钩子，手或专用设备）的电缆上。从事体力劳动的人通常偏爱这种类型。
外部供电的肌电假体 提供主动的手和关节运动，而无需肩胛骨，肱骨或躯干运动。传感器和其他输入可检测残留肢体或上半身的肌肉运动，并控制电动致动器，提供比身体动力假体更大的握力。
混合动力假体 通常用于较高级别的上肢截肢术。它们结合了身体力量和肌电供能的特定特征，例如，身体动力的肘部可能结合外部动力的手部或终端设备。
特定活动的假肢 旨在允许患者参加可能会损坏患者残肢或日常假体的一些活动，或在日常假体无法有效运行时进行的活动。这些假肢通常包括专门设计的接口，承窝，悬挂系统和终端设备。特定活动的终端设备可使患者抓住锤子和其他工具，高尔夫球杆、棒球棒，或握住棒球手套。 其他协助进行各种特定的活动（例如游泳，钓鱼）。这些设备可以是被动的，也可以由截肢者控制。
部分手假肢
部分手截肢的范围从单指或多指到腕掌。通常保留腕部屈伸功能。借助机械或外部动力，完整的手或一根或多根缺失的手指可以进行功能性假肢修复。抓捏通常可以通过自然手指和假肢手指的某种组合来实现。
腕关节离断假肢
腕关节离断截肢术切除了所有腕骨，使腕部无法弯曲或伸展。旋前和旋后功能多被保留。可以使用假手，吊钩或特殊活动终端设备。可以使用被动式，身体供电式或外部供电式（肌电）设备。
肘部以下假肢
经桡骨/尺骨截肢可以长（原始桡骨长度的2/3或更长），中等（原始桡骨长度的1/3至2/3）或短（≤原始长度的1/3）。长或中等程度的截肢可保留一些旋前和旋后。可以使用被动式、身体供电式或外部供电式设备。
肘关节离断和肘上假体
肘关节离断和肘上假体都需要机械肘关节。肘关节离断假体通常利用身体力量弯曲肘部（重力使肘部伸展）并肌电控制的终端设备。两个外部肘形铰链连接到塑料承窝的外部。肘部和控制系统有许多组合。
肩关节离断和肩胛间/一侧的前半部假体
在肩关节离断和肩胛间假体中，散热，重量分布和舒适性是最重要的问题。接触界面可以是刚性或柔性塑料，也可以是凝胶垫材料，例如硅树脂。这种程度的截肢最实用的假体通常包括一个或多个关节的肌电控制和手部功能。
下肢假肢
下肢假肢有很多变量和选项-有350种不同的脚/踝系统和200种不同的膝关节。截肢者和修复者评估不同的关节和脚部组件，以确定哪种组件能够提供最佳的平衡，安全性，功能和步态效率。当生物运动学评估决定最佳步态效率时，在拟合过程中选择可能会改变。
大多数下肢假体是内骨骼的，因为它们提供持续的生物力学匹配调节。这使修复专家可以在重心下优化假肢脚，踝和膝盖组件的运动学，从而将步行的能量消耗降至最低。
假肢脚踝和足系统 可能包括抑制冲击力的液压系统； 有些会自动适应节奏变化。微处理器控制的脚踝/脚系统会根据用户输入和/或环境条件实时调节功能。有些是被动机制。 其他提供主动推进，大大降低了步行的能量需求。因踝关节上方截肢术而丧失的轴向或水平旋转可由内骨骼扭转单元代替； 此功能对高尔夫球手特别有用。 鞋跟高度不同（例如牛仔靴，高跟鞋）的患者可以选择适应不同高度的假肢脚踝。 但是，脚跟高度可调的假脚可能无法提供足够的动态功能。
假肢膝关节系统 可以是带有单轴或多轴关节的被动身体动力气动的或液压系统。提供微处理器控制的膝关节系统。
运动专用的假肢脚和膝盖系统 帮助截肢者达到最高水平的身体性能。一些系统对于多种体育和娱乐活动有效。 其他则是针对特定项目（例如，短跑，长跑，滑雪，游泳）设计的。对于膝上截肢患者来说，跑步比膝下截肢患者更具挑战性。承窝和悬挂对于运动员来说更为重要。肌肉萎缩和体积波动在运动员中更为常见，需要更频繁的调整承窝。
部分足假肢
经跖骨，Lisfranc，Chopart和Boyd截肢保留了正常的肢体长度，而残足则提供了一个感觉自然的承重表面。 许多患者无需假体也可以站立和短距离行走。与截肢程度较高的患者相比，部分足截肢患者步行时的能量消耗较少。
硅胶拖鞋型假体可以在中速和慢速下进行一些踝关节运动和简单的行走。 对于更剧烈的活动（例如，快速步行，跑步，爬楼梯和坡道），患者可以使用半刚性塑料套筒，将剩余的脚和脚踝包裹起来并延伸到髌骨的下缘。
Syme踝关节离断假肢
Syme踝关节离断截肢术保留了较厚的脚跟组织垫，可提供承重能力。 尽管肢体长度缩短了7~9cm，但患者通常无需假肢就可以站立和近距离行走（例如，在床或椅子之间来回移动，走到相邻的房间）。几种假肢足/踝关节系统可供使用。
改良的Syme截肢术通过剃除胫骨和腓骨外踝的突起来减少典型的球根状末端。这种修改简化了假体的装配，并减少了笨重的脚踝外观。
经胫骨（膝下）假肢
正确配合和对齐的膝部以下假体患者可以在较高的程度上发挥功能，通常没有明显的步态异常。步行能力和功能主要受患者的术前状态和术后合并症的限制。保留残肢长度> 9cm（仅在胫骨结节以下）的截肢可保持股四头肌插入，其功能比全膝或膝上截肢更好。
具有主柔性承窝和半刚性固定承窝的全表面轴性承窝，具有真空体积管理和悬挂功能，可改善舒适性，连接性和步态对称性。通过机械或电动泵实现真空。可以使用其他悬挂方法，并且可以有效地使用它们。假肢和患者评估不同的脚/踝组件，以确定提供最佳平衡，稳定性和步态流动性的组件。
膝关节离断和经股骨（膝上）假体
与经股骨水平的截肢术相比，膝关节离断截肢术有其优缺点。膝关节离断可保留股骨髁并改善远端承重，从而减少残余肢体的压力和剪切力，并改善本体感受。缺点是假体的旋转中心与对侧膝关节的旋转中心不匹配，这会影响功能和外观-当坐着时，膝盖延伸到另一个膝盖之外。一种替代方法是使用假体，将内侧和外侧膝关节铰链连接到承窝的外部，这样可以建立更好的旋转中心，但会增加假体的宽度，难穿衣服。
经股和膝关节离断的承窝设计可以是刚性的，也可以是带有柔性面板的刚性承窝以允许肌肉扩张，也可以是可调节的以适应正常的昼夜容积波动。悬挂系统可以包括机械皮带，集成悬挂销，吸力或真空。患者和修复人员应评估不同的假体膝盖和脚/踝关节系统，以达到最佳的平衡，稳定性和灵活性。
髋关节离断和偏侧骨盆切除术假体
所有截肢手术中，仅（2％）的患者处于这种程度，因此几乎没有假肢修复师和理疗师有治疗这些患者的经验。假肢的重量比其他任何假体都要大得多，并且还需要更加注意承窝的安装和悬挂。 即使安装了最理想的假肢，行走速度也只有无明显残疾者的一半，能量消耗也要高出80％。由于存在挑战，因此在这种水平上对截肢术的长期接受程度在35％~45％之间。不合理的期望会增加拒绝率。成功的结局取决于患者对挑战和局限性的现实理解； 他们的积极性，核心力量，平衡性和协调程度； 并能在截肢后的残肢上支撑100％的体重。