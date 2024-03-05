上肢假肢一般有5种类型：

被动假体

身体供能的假肢

外部供电的肌电假体

混合动力假体

特定活动的假肢

被动假肢 协助平衡，稳定物体（例如书写时用纸）或娱乐/职业活动。它们看起来像自然的肢体，是最轻最便宜的，但它们不能提供主动有效的手部感知。

身体供能的假肢 由于它们往往更便宜，更耐用，需要更少的维护，因此是最常用的方案。吊带电缆系统悬挂假体并捕获肩胛和肱骨的运动，以操作钩，手或肘关节。一些系统使用相对的手臂来触发一项特定功能。 腋窝处的绑带一端环绕另一臂，另一端连接到控制终端设备（用于特定功能的钩子，手或专用设备）的电缆上。从事体力劳动的人通常偏爱这种类型。

外部供电的肌电假体 提供主动的手和关节运动，而无需肩胛骨，肱骨或躯干运动。传感器和其他输入可检测残留肢体或上半身的肌肉运动，并控制电动致动器，提供比身体动力假体更大的握力。

混合动力假体 通常用于较高级别的上肢截肢术。它们结合了身体力量和肌电供能的特定特征，例如，身体动力的肘部可能结合外部动力的手部或终端设备。

特定活动的假肢 旨在允许患者参加可能会损坏患者残肢或日常假体的一些活动，或在日常假体无法有效运行时进行的活动。这些假肢通常包括专门设计的接口，承窝，悬挂系统和终端设备。特定活动的终端设备可使患者抓住锤子和其他工具，高尔夫球杆、棒球棒，或握住棒球手套。 其他协助进行各种特定的活动（例如游泳，钓鱼）。这些设备可以是被动的，也可以由截肢者控制。