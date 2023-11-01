血管造影有时被称为常规血管造影，以区分CT血管造影术（CTA) 和磁共振血管造影术（MRA)。血管造影术提供了血管的详细影像，通常是心脏、肺脏、脑部和腿部的血管。血管造影术能提供静态或者动态影像（称为电影血管造影）。
通过插入被检血管的导管将血管造影剂注入血管。可以使用局部麻醉剂或镇静剂。如果导管插入动脉，在所有导管拔出后穿刺部位必须局部压迫10～20分钟，以减少穿刺部位出血的风险。
血管造影术虽然是侵入性的，但是相对安全。
血管造影的使用
CTA和MRA常常取代传统的血管造影检查。 然而，常规血管造影是传统评价血管病变的金标准（如狭窄、梗阻、动静脉或其他血管畸形、动脉瘤、夹层、血管炎）。
常规血管造影通常是在治疗性血管造影手术前进行，如血管成形术，血管支架，以及肿瘤和血管畸形栓塞术。
常规血管造影的常见用途包括以下：
冠状动脉造影通常在涉及冠状动脉或者心脏瓣膜的经皮介入或外科手术前进行。通常采取心导管插管。
脑血管造影可以在脑卒中或一过性脑缺血（TIA）发生后，如果考虑放入支架或者施行颈动脉内膜切除手术，可以进行此项检查
髂、股动脉造影用于外周动脉疾病干预治疗前检查
主动脉造影用于诊断主动脉瘤、主动脉夹层和主动脉返流，并提供清晰的解剖部位图像
眼动脉血管造影使用荧光染色技术进行
传统的肺血管造影 曾经是肺栓塞的诊断金标准;现在，它在很大程度上被创伤较小的CT肺血管造影(CTPA)取代。
血管造影的变化
数字减影血管造影术
在注入造影剂之前和之后分别进行血管摄影，然后通过电脑从造影后图像减去平扫图像。因此，外部结构的图像被消除，隔离被造影剂填充的血管管腔图像。
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
血管造影术的缺点
偶然会发生造影剂反应。
如果注射的血管破裂，注射部位可能会出血；形成疼痛的血肿。很少，该部位会感染;变得红肿，注射后几天内出现脓性分泌物。
很少，动脉被导管损伤，或动脉粥样硬化斑块脱落，造成远端栓塞。极少数情况，发生休克，癫痫发作，肾功能衰竭，心跳骤停。
尽管并发症的风险低，但在老年患者中相对较高。
各种血管造影术的放射剂量差别很大（如冠脉造影的有效剂量为4.6～15.8mSv）。
血管造影术必须由有经验的医师操作，通常应该是接受过训练的放射介入医师或心脏科医师。