血管造影有时被称为常规血管造影，以区分CT血管造影术（CTA) 和磁共振血管造影术（MRA)。血管造影术提供了血管的详细影像，通常是心脏、肺脏、脑部和腿部的血管。血管造影术能提供静态或者动态影像（称为电影血管造影）。

通过插入被检血管的导管将血管造影剂注入血管。可以使用局部麻醉剂或镇静剂。如果导管插入动脉，在所有导管拔出后穿刺部位必须局部压迫10～20分钟，以减少穿刺部位出血的风险。

血管造影术虽然是侵入性的，但是相对安全。

血管造影的使用 CTA和MRA常常取代传统的血管造影检查。 然而，常规血管造影是传统评价血管病变的金标准（如狭窄、梗阻、动静脉或其他血管畸形、动脉瘤、夹层、血管炎）。 常规血管造影通常是在治疗性血管造影手术前进行，如血管成形术，血管支架，以及肿瘤和血管畸形栓塞术。 常规血管造影的常见用途包括以下： 冠状动脉造影 通常在涉及冠状动脉或者心脏瓣膜的经皮介入或外科手术前进行。通常采取心导管插管。

脑血管造影 可以在脑卒中或一过性脑缺血（TIA）发生后，如果考虑放入支架或者施行颈动脉内膜切除手术，可以进行此项检查

髂、股动脉造影 用于外周动脉疾病干预治疗前检查

主动脉造影 用于诊断主动脉瘤、主动脉夹层和主动脉返流，并提供清晰的解剖部位图像

眼动脉血管造影使用荧光染色技术进行 传统的肺血管造影 曾经是肺栓塞的诊断金标准;现在，它在很大程度上被创伤较小的CT肺血管造影(CTPA)取代。

血管造影的变化 数字减影血管造影术 在注入造影剂之前和之后分别进行血管摄影，然后通过电脑从造影后图像减去平扫图像。因此，外部结构的图像被消除，隔离被造影剂填充的血管管腔图像。 数字减影血管造影 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.