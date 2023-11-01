放射性造影剂和造影剂反应

X线造影剂通常用于照相和透视以帮助界定放射密度相近的组织。大部分造影剂是含碘的。

碘造影剂可以是

离子的

非离子的

离子型造影剂, 它们是盐，是血液高渗性的。这些药物不应用于脊髓造影或注射，可能进入椎管（因为神经毒性的风险）或支气管树（因为肺水肿的风险）。

非离子型造影剂是低渗性（但相对血液仍是高渗的）或者等渗（与血液渗透压一样）。目前较新的非离子型造影剂在几乎所有的机构中被常规使用，因为它们有较少的不良反应。

最严重的造影剂反应是

过敏性反应

造影剂肾病（静脉注射造影剂后的肾损害）。

过敏性造影剂反应 反应的严重程度不同： 轻度（如：咳嗽、瘙痒、鼻塞）

中度（如：呼吸困难、喘息、脉搏或血压轻微变化）

重度（如：呼吸窘迫、心律失常，如心动过缓、抽搐、休克、呼吸心跳骤停） 其机制是类过敏反应(参见过敏反应)；风险因素包括以下方面: 先前对注射造影剂有反应

哮喘

过敏史 治疗首先是停止注入造影剂。 对于 轻度或中度反应, 苯海拉明25~50 mg静脉注射通常是有效的。 对于重度反应，治疗取决于反应的类型，可能需要吸氧、肾上腺素、静脉补液，可能要用阿托品（对于心动过缓）。 对于存在造影剂反应高风险的患者，应当采取不使用碘造影剂的影像检查。如果需要造影剂，应使用非离子型药物，患者应预先用药强的松(注射造影剂前13小时、7小时和1小时口服50mg)和苯海拉明(50mg静脉注射、静脉注射或在给药前1小时口服)。如果患者需要立即成像，可以在注射造影剂前 1 小时给予苯海拉明 50 mg IV、IM 或口服，并每 4 小时静脉注射 200 mg 氢化可的松，直至研究进行，如果可能，最好推迟成像，直到至少 2剂量 氢化可的松 已被管理（见 美国放射学会对比剂手册）。

造影剂肾病 在造影剂肾病，血肌酐通常在静脉注射造影剂后24小时内增加;3至5天达到高峰，7至10天内回到基线水平。 常见的危险因素包括： 预先存在肾功能不全（肌酐水平升高）

糖尿病，尤其是在伴有慢性肾病的患者

高血压

心力衰竭

多发性骨髓瘤

年龄>70岁

使用其他对肾脏有害的药物

脱水 对于在接受静脉注射碘基造影剂后可能出现急性肾损伤风险的患者，应该考虑采取以下措施： 减少造影剂剂量

使用等渗剂

水化 存在许多补水方案。一种方案建议在注射造影剂之前以每小时 100 mL 的速度注射生理盐水，持续 6 至 12 小时，并在注射造影剂后继续注射 4 至 12 小时（参见 美国放射学会造影剂手册）。 N-乙酰半胱氨酸的使用已被广泛研究，但尚未证明可以有效预防造影剂肾病。1）。

乳酸性酸中毒 服用二甲双胍并出现以下症状的患者 急性肾损伤 造影剂管理有风险 乳酸性酸中毒。如果患者有 慢性肾病 eGFR < 30 mL/min/1.73 m²、已患有急性肾损伤或正在接受动脉导管插入术且存在肾动脉栓塞风险，应在给予造影剂后 48 小时内停用二甲双胍，并且只有在肾功能正常的情况下才可恢复使用二甲双胍经评估并认为满意。二甲双胍本身不会造成造影剂肾病的发展风险（参见 美国放射学会造影剂手册）。 造影剂反应的处理方法具有特异性并且不断更新，因此重要的是要与医学影像部门讨论这些细节。 经验与提示