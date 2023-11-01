断层合成, 三维技术，可用于乳房X线检查。在断层合成扫描中，x射线源移过偏移的电弧，提供薄的，断层片，其重建成三维图像。这种技术减少在乳房重叠结构的效果。因此，病变可更好地从背景分离。其结果是，需要重复乳房X线检查可能会减少，并且临床医生能够更精确地检测癌症，特别是对乳房致密的患者。

在三维乳腺X线摄影（1.0mSv）使用的总辐射剂量比常规乳腺X线摄影（0.5mSv）要高，虽然它是相对较低的，与其他一些成像检查比较。