看法 进行患者培训
乳房X光检查是乳腺X射线，通常包括不同角度对每个乳房≥2个面的拍摄。乳房是用塑料拨片压缩以使得乳腺组织和异常病变的可视性最佳。
乳房X光检查 用于筛查无症状妇女中的乳腺癌（参见乳腺癌，筛查)。
诊断性乳房X线检查 用于诊断女性乳腺疾病，伴有
乳腺癌的症状
扪乳腺肿块
乳房X线筛查结果异常，需要进一步检查。
诊断性乳房X线照片可以包括标准和特殊的切面。
通常情况下，乳房X光检查暴露乳房约0.21mSv的辐射。与其他使用辐射的影像检查相比，这个剂量相对是低的(见表典型辐射剂量)。然而，辐射暴露是乳房X线检查需要关注的一个问题，因为乳腺组织对辐射敏感 (见 医疗辐射风险)。 乳房X线检查有时建议仅对> 40岁的妇女，部分原因是老年妇女的乳房组织对辐射的不利影响不太敏感。专门乳腺摄影单元和数字成像技术用于将辐射暴露最小化。
乳房X线检查的变化
断层合成, 三维技术，可用于乳房X线检查。在断层合成扫描中，x射线源移过偏移的电弧，提供薄的，断层片，其重建成三维图像。这种技术减少在乳房重叠结构的效果。因此，病变可更好地从背景分离。其结果是，需要重复乳房X线检查可能会减少，并且临床医生能够更精确地检测癌症，特别是对乳房致密的患者。
在三维乳腺X线摄影（1.0mSv）使用的总辐射剂量比常规乳腺X线摄影（0.5mSv）要高，虽然它是相对较低的，与其他一些成像检查比较。