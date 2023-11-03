心血管康复对某些冠心病、心力衰竭、新发心肌梗死或搭桥手术的患者有帮助，尤其对那些在发病前能够独立生活并行走的患者更为有用。心血管康复的目的是帮助患者维持或恢复独立性。(参见康复学概述。）

康复一般从轻微活动开始并渐进进行，常常要用心电图监护。高危病人应只在配备训练有素的治疗师及良好设备条件的心血管康复机构下进行锻炼。

如果患者的情况允许，可用轮椅推至医院中的运动治疗部门。运动包括行走、跑步机或固定式自行车。当患者能很好地耐受这些活动时，可进展到蹬楼梯。如果在训练中发生气短、轻度头痛或胸痛，须立即停止训练，马上检查心脏情况。患者出院前经评估后，可以推荐给患者一份出院后适合的康复计划和运动处方。

身体活动以代谢当量（METs）来测量，它以静息时O 2 消耗量的倍数来计算；1MET（静息率）相当于 O2 消耗量 3.5 mL/（kg•min）(见表耐力训练及他们的代谢需求)。一般工作及日常生活（排除娱乐活动）几乎接近6METs。轻至中度的家务活动大约2~4METs；重度的家务活动或者院子里的劳作大约5~6METs。

对于住院病人，身体活动的强度应被控制在维持心率小于该年龄最大值的60％的水平（比如，60岁的人心率大约在160跳/分）；对于家中康复的病人，心率应维持在小于最大值的70％。

对于单纯性心肌梗死的病人，情况一旦稳定后可以使用一项2MET锻炼测试用来评估反应。出院前进行4-至5-MET锻炼测试将有助于指导病人出院后在家庭的身体活动。 假使在每两项测试活动之间得到了充分的休息，从而耐受一个5MET锻炼测试达6分钟的病人，表明他能在出院后安全地去完成低强度的活动（比如：轻度的家务劳动）。

不必要的活动限制将不利于康复。物理治疗师及其他康复团队中的一员应该解释哪种活动可以去做而哪种不能，也应该提供心理上的支持。出院后，病人将得到一份详细的家庭活动计划。大多数年长的病人可被鼓励重获性生活，但他们需要在过度房事后立即停止去休息。年轻伴侣在性交过程中消耗大约5~6METs；而年长伴侣消耗的代谢当量或多或少仍未可知。