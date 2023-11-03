矫形器可对受损的关节、韧带、肌腱、肌肉和骨提供支持。大部分是根据病人需要和解剖情况定做的。专门设计成适合鞋子的矫形器能帮助患者把体重转移到脚的不同部位以代偿其功能的丧失，并能预防畸形或伤害、协助持重或缓解疼痛。矫形器价格比较昂贵且不包括在医保范围内。

表格 助行器 表格

行走辅助器包括助步架、拐杖和手杖 (见图正确的手杖高度)。可帮助患者支撑体重并保持平衡。每一种器械都有其特殊的优点和缺点，都有几种型号。在评价之后，治疗师应选择稳定性和自由度均佳的理想结合 (见表助行器)。大多数医师对于如何描述这些器械不熟悉，但他们应该知道如何适当使用这些拐杖 (见图 合适的拐杖)。辅助器材的处方应该越详尽越好。

如何安装和使用拐杖 视频

轮椅能为自己不能行走的患者提供移动的帮助。部分型号设计成用手推动，并为在不平的或起伏的路面的移动提供稳定性。其他型号则设计成可由助手推动，它们的稳定性和速度稍逊一筹。轮椅可有不同的设计。对于下肢功能受损但上半身功能良好的运动员患者，可使用运动型轮椅。单臂驱动的轮椅适合于协调良好的偏瘫患者。如果患者手臂功能很少或丧失，则推荐使用电动轮椅。四肢瘫痪者使用的轮椅可由下颌或口腔控制并有内置式的呼吸装置。

代步车 是一种轮式推车，采用电池供电，使用方向盘或舵柄，可以速度控制，具有前进和倒退功能。它们被用来在建筑物内外的平实道路上行驶，但不能翻越路缘石或楼梯。滑板车对可以站立和短距离行走（即走到或者从滑板车离开的距离）的患者或许有帮助，但不适于缺乏力量和/或耐力不能远路的患者。

假肢是在截肢后专门设计以替代上下肢的人工肢体(见肢体修复和截肢患者的康复)。技术的进步能极大地改善假肢的舒适程度和功能。许多假肢被装饰性地改变其外观而看上去很自然。患者应尽早向假肢专家咨询，来理解假肢设计的多种选择，以满足患者及其安全性的要求。大多数患者能够期望恢复相当的功能。患者应尽早向假肢专家咨询，来理解假肢设计的多种选择，以满足患者及其安全性的要求。大多数患者能够期望恢复相当的功能。物理治疗应尽早开始，甚至在假肢还没有作适应性调整时即可开始。大多数患者能够期望恢复相当的功能。物理治疗应尽早开始，甚至在假肢还没有作适应性调整时即可开始。物理治疗应尽早开始，甚至在假肢还没有作适应性调整时即可开始。当患者能如同自己的肢体一样，发挥新的肢体功能时，才停止物理治疗。对于那些不能耐受假肢或者完成物理治疗的患者需要鼓励他们成功地适应这些过程。

(参见康复学概述。）

腋下拐杖安装