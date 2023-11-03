医生在给患者截肢前，应该同时制订这个病人术后的恢复计划。心理顾问应该给予病人指导。康复专家队伍或由病人自行决定是需要使用假肢或是使用轮椅。(参见康复学概论和肢体假肢。）

康复的目的在于教授步行移动能力，包括改善全身状况和平衡、牵伸髋膝、强化四肢和耐受假体等练习。由于膝下截肢患者的步行需要额外10％~40％的能量消耗，膝上截肢患者的步行需要有额外60％~100％能量消耗，因此耐力训练的重要性将非常显著。一旦病人病情稳定，康复训练将会启动以预防二次损伤。年长的病人应该尽早开始用双杠进行站立训练和平衡训练。

髋和膝的屈曲挛缩会很快发生，造成假体安装和使用的困难。可用作业治疗师制作的外展型支具预防挛缩。

物理治疗师应该教会患者如何护理残肢，以及如何认识残肢皮肤损破的最早期征象。

残肢调理和假肢 残肢调理是指为使用假肢而准备残肢的过程，包括皮肤护理、物理治疗和疼痛管理。这些措施有助于促进在使用假肢之前必须发生的自然收缩过程（参见 准备假肢）。仅仅经过几天的调理，残肢的体积可能就已经大幅缩小了。使用有弹性的残肢压缩器或弹力绷带并维持24小时可以有助于残肢端呈现锥形，并且预防水肿（见残肢水肿）。残肢收缩器应用起来很容易，然而绷带可能用起来更合适，因为他们可以更好地控制压力的大小及分布。然而，弹力绷带的使用需要技术并且在松弛时需要重新绑定。 早期使用临时假肢进行步行有助于以下几点： 使患者能够活跃起来

加速残肢收缩

预防屈曲挛缩

减少幻肢痛 桥架的插座(假体的内部框架或骨架)应与残肢紧密贴合，这是通过现代计算机设计和制造工艺实现的。多种临时假肢的接受腔有必要做成可调节的。使用临时假肢的病人可以开始在双杠内进行步行训练，也可同时使用拐杖或手杖直到使用永久的假肢为止。 永久假肢应该较轻并且适合病人的需要，使其穿戴起来舒适。如果假体是在残肢停止萎缩之前制作的，可能需要调整。因此，永久假肢的制造应延迟在几周以后，等待残端完全收缩停止。对于膝下截肢的老年病人，使用一种固定踝、软垫足、髌上结合的髌腱承重假肢是最好的。除非病人有特殊需求，不推荐使用有腿套和腰带的膝下假肢，因为它比较笨重。对于膝上截肢，几种锁膝假肢可依据病人的能力及活动水平来选择。一些较新的技术包括微处理器控制的膝关节和踝关节，可以按照患者的需要调整运动。 残肢和假肢的护理 病人必须学会照顾他们的残肢（见残肢皮肤护理）。由于假肢穿戴的主要目的是为了步行，因此在准备去睡觉时病人应取下它。睡前应对残肢进行彻底检查（如果患者检查则用镜子），用温和的肥皂和温水清洗，并彻底干燥。在治疗以下任何可能的问题之前，患者应咨询临床医生或假肢修复师： 皮肤干燥:羊毛脂或凡士林可用于残肢。

过度出汗：可应用无香味的止汗剂

发炎的皮肤:必须立即去除刺激物，并应使用粉末或低效皮质类固醇乳膏或软膏。

破损的皮肤：不应在伤口未愈合前佩戴假肢 残肢袜应每天更换，并可使用温和的肥皂清洁窝窝内部。标准的假肢是不防水的。因此，即使是一小部分的假肢潮湿了，也必须彻底地马上吸干，但是不能使用高温。那些喜欢游泳或喜欢冲淋时佩戴假肢的病人，建议其使用耐水的假肢。