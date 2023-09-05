不常见的遗传性凝血功能障碍

在罕见的遗传性凝血功能障碍性疾病中，凝血因子 XI 缺乏症最为常见。半数左右的凝血因子 XI 缺乏症病例发生在东欧犹太裔人群中。凝血因子 XI 缺乏症对男性和女性都有影响，并可能导致损伤或手术后（多为牙科手术）出血。与甲型或乙型血友病相比，该病引起的自发出血通常少见且轻微。