医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。在病史和体格检查中的发现有时会提示出血或瘀伤的病因，但通常需要进行实验室检查。

医生会询问出血的类型，包括频繁鼻出血、刷牙时牙龈出血、咳血（咯血）、大便或小便有血或黑色柏油样大便（黑便）。医生还询问其他症状，包括腹痛和腹泻（提示消化道疾病）、关节疼痛（提示结缔组织病）以及月经没来和晨吐（提示怀孕）。医生会询问是否正在服用已知可增加出血风险的药物（如阿司匹林、吲哚美辛、肝素或华法林）。如果服用华法林的患者容易出血（尤其是在近期增加了剂量时），很可能是由于用药引起的。医生会询问是否患有可能会导致凝血障碍的疾病，例如：

重度感染、癌症、肝病（如肝硬化或肝炎）、人类免疫缺陷病毒感染（HIV 感染）、怀孕、系统性红斑狼疮（狼疮）或慢性肾病

有过量或异常出血史或者需要输血

有过度出血的家族史

患者会被问及关于饮用酒精或静脉注射 (IV) 毒品的问题。酗酒是肝病的风险因素，静脉注射毒品是 HIV 感染的风险因素。

有过度出血家族史的人有可能患有遗传性出血性疾病，例如遗传性出血性毛细血管扩张症、血友病或血管性血友病。然而，并非所有患有这些疾病的人都了解该疾病的家族史。

体格检查时，医生会检查生命体征（体温、血压和心率）。这些体征可以提供严重疾病的早期迹象，特别是低血容量或感染。如果同时出现心率偏快和低血压，则提示出血导致血容量低。发烧提示出现感染。

医生会检查皮肤和黏膜（鼻、口腔和阴道）以寻找出血征象。进行直肠指检以寻找消化道出血。医生还会寻找活动时压痛、局部肿胀等体征，这些可能提示更深层组织出血。颅内出血的人可能出现意识混乱、颈部僵硬或神经系统异常（如头痛、视觉问题或虚弱）。出血的部位可能会为寻找病因提供线索。浅表部位（包括皮肤和黏膜）出血提示血小板或血管有问题。另一方面，深部组织出血则提示凝血问题。

进一步的检查结果可以帮助医生确定病因。腹腔积液（腹水）、脾脏肿大（脾肿大）以及皮肤和／或眼睛变黄（黄疸）提示出血由肝病引起。怀孕或近期分娩的女性，或者休克患者或有发烧、寒战及其他严重感染征象的患者均面临发生弥散性血管内凝血的风险。儿童出现发烧和消化不良（特别是血性腹泻）提示溶血性尿毒症综合征。腿部皮疹、关节痛和消化不良提示免疫球蛋白 A 相关性血管炎。