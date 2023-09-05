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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血液凝血功能障碍性疾病概述

作者：Michael B. Streiff, MD, Johns Hopkins University School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
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血凝块有助于止血。凝血功能障碍是指身体控制血凝块形成的功能发生障碍。这些功能障碍可能导致

  • 凝血过少，导致异常流血（出血）

  • 凝血过多，导致形成过多血凝块（血栓形成）

异常出血是指人太容易出现瘀伤和出血（也可参见淤青和出血以及如何凝血）。身体的以下部分发生病变可能会引起异常出血：

  • 凝血（血液凝固）系统

  • 血管

  • 血小板（在凝血系统中发挥作用的细胞样小颗粒）

当身体不能生成足够数量能帮助凝血、阻止出血的蛋白质时，身体就会出现凝血功能障碍性疾病。这些蛋白质即所谓的凝血因子。所有的凝血因子均在肝脏中生成。肝脏需要维生素 K 来制造某些凝血因子。

有时，凝血异常会增加凝血风险（称为易栓症）。

实验室检测
实验室检测

凝血功能障碍可能为

  • 遗传性的

  • 某些其他疾病的结果

凝血功能障碍偶尔也会自行发生（自发）。

最常见的遗传性凝血功能障碍性疾病是：

由于另一种病症导致凝血功能障碍性疾病的主要原因是：

凝血功能检查

血小板计数是评估身体止血能力的常用检测指标之一。在少数情况下，医生会检查血小板的功能是否正常。

还有一些检查可以评估正常凝血所需多种蛋白质（凝血因子）的总体协调功能。其中最常用的是凝血酶原时间 (PT) 和部分凝血活酶时间 (PTT)。

也可以检测各种凝血因子的水平。

实验室检测
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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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