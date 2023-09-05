血液凝血功能障碍性疾病概述

血凝块有助于止血。凝血功能障碍是指身体控制血凝块形成的功能发生障碍。这些功能障碍可能导致

异常出血是指人太容易出现瘀伤和出血（也可参见淤青和出血以及如何凝血）。身体的以下部分发生病变可能会引起异常出血：

当身体不能生成足够数量能帮助凝血、阻止出血的蛋白质时，身体就会出现凝血功能障碍性疾病。这些蛋白质即所谓的凝血因子。所有的凝血因子均在肝脏中生成。肝脏需要维生素 K 来制造某些凝血因子。

有时，凝血异常会增加凝血风险（称为易栓症）。

实验室检测 凝血因子检测

凝血功能障碍可能为

遗传性的

某些其他疾病的结果

凝血功能障碍偶尔也会自行发生（自发）。

最常见的遗传性凝血功能障碍性疾病是：

由于另一种病症导致凝血功能障碍性疾病的主要原因是：