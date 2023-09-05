已审核/已修订 9月 2023 | 修改的 11月 2023

红细胞、大多数白细胞和血小板在骨髓（骨腔内的软脂肪组织）中产生。有时必须检查骨髓样本，明确血细胞异常或者某一类血细胞太少或太多的原因。医生采集的骨髓样本有两种不同类型：

骨髓穿刺：将针头插入骨髓，吸出体液和细胞

骨髓粗针穿刺活检：使用芯针装置（类似于大孔径针头），取出一块完整骨髓

骨髓穿刺液可显示骨髓中有哪些细胞、是正常还是异常，并提供有关细胞大小、体积和其他特征的信息。医生可对样本做一些特殊检测，例如细菌、真菌或病毒培养，染色体分析和细胞表面蛋白分析。

芯针活检可取出整块骨髓，这不仅可显示存在哪些细胞，而且还显示骨髓中细胞的充满程度以及细胞在骨髓内的位置。

采集骨髓样本

尽管骨髓穿刺液通常可以提供诊断所需的信息，但是骨髓抽入注射器的过程可能破坏脆弱的骨髓。因此，难以检查细胞原本的排列情况。

如果需要确定细胞精确的解剖关系和评估组织结构，医生也需要进行骨髓粗针穿刺活检。使用特殊的骨髓活检针取出一小块完整骨髓，切成薄片，在显微镜下检查。

两种类型的样本通常都在一次操作中经髋骨（髂嵴）同时取样。罕见情况下，骨髓穿刺可以在胸骨取样。在非常年幼的孩子中，偶尔可以在小腿（胫骨）的一块骨骼采集骨髓样本。

骨髓取样从清洁、消毒和麻醉骨骼上的皮肤开始。骨髓取样通常会引起轻度疼痛，继之有极轻微的不适。整个过程需要几分钟，不会对骨骼造成持久损伤。