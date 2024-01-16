血浆是血液中的液体成分，红细胞、白细胞和血小板悬浮其中。它占血液容量的半数以上，主要成分是水，其中溶解了盐（电解质）及蛋白质。

血浆中的主要蛋白质是白蛋白。白蛋白的作用是防止液体从血液漏出到组织中，并且白蛋白可以结合和运送激素及某些药物等。

血浆中的其他蛋白质包括抗体（免疫球蛋白）和凝血因子，抗体可主动防御病毒、细菌、真菌和癌细胞对身体的侵袭，凝血因子可以控制出血。

血浆还有其他功能：

充当水库。

有助于维持血压和循环。

有助于维持体温。

血浆类似水库，可以为缺水的组织补充水分，或从组织中吸收过多的水。当身体组织需要额外的液体时，血浆中的水是满足这一需求的首要资源。

血浆可以通过灌注血管和在血管中连续流动而防止血管塌陷和形成凝块，帮助维持血压和循环。

血浆还能帮助调节体温，它可以把人体核心组织产生的热量携带到更容易散热的区域，如上肢、下肢和头部。