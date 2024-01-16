血液的主要成分包括
血浆
红细胞
白细胞
血小板
（也可参见血液概述。）
血浆
血浆是血液中的液体成分，红细胞、白细胞和血小板悬浮其中。它占血液容量的半数以上，主要成分是水，其中溶解了盐（电解质）及蛋白质。
血浆中的主要蛋白质是白蛋白。白蛋白的作用是防止液体从血液漏出到组织中，并且白蛋白可以结合和运送激素及某些药物等。
血浆中的其他蛋白质包括抗体（免疫球蛋白）和凝血因子，抗体可主动防御病毒、细菌、真菌和癌细胞对身体的侵袭，凝血因子可以控制出血。
血浆还有其他功能：
充当水库。
有助于维持血压和循环。
有助于维持体温。
血浆类似水库，可以为缺水的组织补充水分，或从组织中吸收过多的水。当身体组织需要额外的液体时，血浆中的水是满足这一需求的首要资源。
血浆可以通过灌注血管和在血管中连续流动而防止血管塌陷和形成凝块，帮助维持血压和循环。
血浆还能帮助调节体温，它可以把人体核心组织产生的热量携带到更容易散热的区域，如上肢、下肢和头部。
红细胞
白细胞
白细胞（也称为白血球）的数目比红细胞少，比例大约为每含有 600 到 700 个红细胞的血液中存在 1 个白细胞。
白细胞主要负责防御感染对身体的侵袭。
白细胞有 5 种主要类型：
中性粒细胞
淋巴细胞
单核细胞
嗜酸性粒细胞
嗜碱性粒细胞
中性粒细胞，数目最多的类型，通过杀伤和吞噬细菌和真菌以及吞噬异物碎片来帮助抵御感染从而保护身体。
淋巴细胞包含 3 种主要类型：T 细胞（T 淋巴细胞）和自然杀伤细胞，这两类细胞均可抵御病毒感染并能发现和破坏部分癌细胞；以及 B 细胞（B 淋巴细胞），它可转变为产生抗体的细胞。
单核细胞吞噬死亡或受损的细胞，并帮助抵御很多感染病原体。
嗜酸性粒细胞杀死寄生虫、破坏癌细胞，并参与过敏反应。
嗜碱性粒细胞也参与过敏反应。
一些白细胞在血液中顺畅地流动，但许多粘附在血管壁上，或甚至穿透血管壁进入其他组织。当白细胞到达感染或其他病变的部位时，会释放一些物质吸引更多的白细胞。白细胞的功能类似军队，分散在身体各部，但随时待命召集并打败入侵的病原体。白细胞的功能是吞噬、消化病原体（称为吞噬作用，因此白细胞有时称为吞噬细胞），以及产生抗体与病原体结合，使之很容易被破坏。
如果白细胞数目太低（白细胞减少症），容易出现感染。