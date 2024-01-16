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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血液成分

作者：Ravindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
已审核/已修订 1月 2024
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血液的主要成分包括

  • 血浆

  • 红细胞

  • 白细胞

  • 血小板

（也可参见血液概述。）

血浆

血浆是血液中的液体成分，红细胞、白细胞和血小板悬浮其中。它占血液容量的半数以上，主要成分是水，其中溶解了盐（电解质）及蛋白质。

血浆中的主要蛋白质是白蛋白白蛋白的作用是防止液体从血液漏出到组织中，并且白蛋白可以结合和运送激素及某些药物等。

血浆中的其他蛋白质包括抗体（免疫球蛋白）和凝血因子，抗体可主动防御病毒、细菌、真菌和癌细胞对身体的侵袭，凝血因子可以控制出血。

血浆还有其他功能：

  • 充当水库。

  • 有助于维持血压和循环。

  • 有助于维持体温。

血浆类似水库，可以为缺水的组织补充水分，或从组织中吸收过多的水。当身体组织需要额外的液体时，血浆中的水是满足这一需求的首要资源。

血浆可以通过灌注血管和在血管中连续流动而防止血管塌陷和形成凝块，帮助维持血压和循环。

血浆还能帮助调节体温，它可以把人体核心组织产生的热量携带到更容易散热的区域，如上肢、下肢和头部。

红细胞

红细胞（也称为红血球）约占血液容积的 40%。它含有血红蛋白，血红蛋白使血液呈现红色，并从肺部携带氧气运送至全身组织。细胞利用氧气生成身体需要的能量，并产生废物二氧化碳。红细胞再把二氧化碳从组织运回肺部。

当红细胞数目太低（贫血）时，血液携氧减少，人会感到疲劳和虚弱。

当红细胞数目太高（红细胞增多症，如真性红细胞增多症）时，血液过稠，可能使血液容易产生凝块，增加心脏病发作中风的风险。

白细胞

白细胞（也称为白血球）的数目比红细胞少，比例大约为每含有 600 到 700 个红细胞的血液中存在 1 个白细胞。

白细胞主要负责防御感染对身体的侵袭。

白细胞有 5 种主要类型：

  • 中性粒细胞

  • 淋巴细胞

  • 单核细胞

  • 嗜酸性粒细胞

  • 嗜碱性粒细胞

中性粒细胞，数目最多的类型，通过杀伤和吞噬细菌和真菌以及吞噬异物碎片来帮助抵御感染从而保护身体。

淋巴细胞包含 3 种主要类型：T 细胞（T 淋巴细胞）和自然杀伤细胞，这两类细胞均可抵御病毒感染并能发现和破坏部分癌细胞；以及 B 细胞（B 淋巴细胞），它可转变为产生抗体的细胞。

单核细胞吞噬死亡或受损的细胞，并帮助抵御很多感染病原体。

嗜酸性粒细胞杀死寄生虫、破坏癌细胞，并参与过敏反应。

嗜碱性粒细胞也参与过敏反应。

一些白细胞在血液中顺畅地流动，但许多粘附在血管壁上，或甚至穿透血管壁进入其他组织。当白细胞到达感染或其他病变的部位时，会释放一些物质吸引更多的白细胞。白细胞的功能类似军队，分散在身体各部，但随时待命召集并打败入侵的病原体。白细胞的功能是吞噬、消化病原体（称为吞噬作用，因此白细胞有时称为吞噬细胞），以及产生抗体与病原体结合，使之很容易被破坏。

如果白细胞数目太低（白细胞减少症），容易出现感染。

白细胞数目高于正常值（白细胞增多症）可能不会直接引起症状，但白细胞数目高提示可能存在感染、炎症过程或白血病等潜在疾病。

血小板

血小板（也称为凝血细胞）是细胞样碎片，体积比红细胞和白细胞小。血小板数目比红细胞少，比例大约为每含有 20 个红细胞的血液中存在 1 个血小板。

血小板通过聚集在出血部位、簇集在一起形成血栓帮助封闭血管来参与凝血过程。同时，它们通过释放一些物质促进凝血。

当血小板数目太低（血小板减少症）时，更容易出现淤青和异常出血。

当血小板数目太高（血小板增多症）时，可能会凝血过度，导致血管受阻，进而引起短暂性脑缺血发作等疾病。当血小板数目极高时，血小板可吸附凝血蛋白，反常地导致出血。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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