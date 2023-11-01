染色体和基因疾病概述

染色体是人体细胞内含有基因的结构。

基因是包含特定蛋白编码的脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，这些蛋白在人体内的一种或多种细胞中发挥作用（有关遗传学的讨论参阅基因和染色体）。

每一个正常人体细胞（除外精子和卵细胞）均具有 23 对（即 46 个）染色体。精子和卵细胞仅有每对染色体中的一个，即 23 个染色体。每个染色体包含有成百上千的基因。

性染色体是 23 对染色体中的一对。有 2 种性染色体，分别称为 X 和 Y 染色体。女性通常具有两个 X 染色体 (XX)，男性通常具有一个 X 染色体和一个 Y 染色体 (XY)。

DNA 的结构