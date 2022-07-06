腱滑膜巨细胞瘤（也被称为色素沉着绒毛结节性滑膜炎 [PVNS]）导致关节内膜肿胀和生长。这种生长会损伤关节周围的软骨和骨骼。滑膜也会分泌过多液体，导致疼痛和肿胀。该过程常常导致关节内血性积液。腱滑膜巨细胞瘤通常累及一个关节。

通常选择手术治疗，但复发并不频繁。哌替达替尼是一种口服药物，用于减少肿瘤生长，但前提仅是症状严重且手术不能缓解。在美国，哌替达替尼只能在癌症中心通过生产商的风险评估和缓解策略计划获得。该药物在一些人中可导致严重和潜在致命的肝损伤。

如果病情在治疗后复发，则可能需要进行全关节置换。在多次滑膜切除术后，少数情况下可行放疗。