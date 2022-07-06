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肿瘤很少累及关节除非关节邻近骨肿瘤或软组织肿瘤。然而，两种疾病可发生于关节内膜（滑膜），即滑膜软骨瘤病和腱滑膜巨细胞瘤。这些肿瘤是非癌性的（良性的），但会严重损害关节。两种疾病通常均只累及单个关节，最常见于膝关节或髋关节，可引起疼痛和积液。
要诊断这些疾病，医生会进行 X 光检查、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）或联合检查。为明确诊断，医生通常要取组织样本在显微镜下检查（活检）。
两种疾病的治疗方法均需手术切除病变的滑膜（称为滑膜切除术）。
（另请参阅骨肿瘤概述。）
腱滑膜巨细胞瘤
腱滑膜巨细胞瘤（也被称为色素沉着绒毛结节性滑膜炎 [PVNS]）导致关节内膜肿胀和生长。这种生长会损伤关节周围的软骨和骨骼。滑膜也会分泌过多液体，导致疼痛和肿胀。该过程常常导致关节内血性积液。腱滑膜巨细胞瘤通常累及一个关节。
通常选择手术治疗，但复发并不频繁。哌替达替尼是一种口服药物，用于减少肿瘤生长，但前提仅是症状严重且手术不能缓解。在美国，哌替达替尼只能在癌症中心通过生产商的风险评估和缓解策略计划获得。该药物在一些人中可导致严重和潜在致命的肝损伤。
如果病情在治疗后复发，则可能需要进行全关节置换。在多次滑膜切除术后，少数情况下可行放疗。
滑膜软骨瘤病
滑膜软骨瘤病（以前称为滑膜骨软骨瘤病）是一种关节内壁细胞转变为软骨生成细胞的疾病。这些转化的细胞能够形成软骨块，进而脱落掉入关节腔，形成米粒大小的游离体，引起疼痛和肿胀。这种疾病很少发生癌变（恶性）。
滑膜软骨瘤病
图片
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
如果症状严重，则将游离体与异常滑膜一起切除。治疗后这种疾病通常会复发。