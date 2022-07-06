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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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骨肿瘤概述

作者：Michael J. Joyce, MD, Cleveland Clinic Lerner School of Medicine at Case Western Reserve University;
David M. Joyce, MD, Moffitt Cancer Center
已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022
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骨肿瘤由骨组织中的异常细胞生长而来。

  • 骨肿瘤可能是癌性（恶性）或非癌性（良性）。

  • 癌性肿瘤可以原发于骨骼（原发癌），或从其他器官（如乳腺或前列腺）开始，扩散到骨骼（转移性癌）。

  • 肿瘤可以导致原因不明且逐渐加重的骨痛、肿胀，并易导致骨折。

  • 骨肿瘤一般可借助影像学检查（如 X 光、计算机断层扫描或磁共振成像）进行诊断，但通常都需要对骨肿瘤取活组织在显微镜下检查（活检）。

骨肿瘤分为非癌性或癌性，以及原发性或转移性。

原发性骨肿瘤起源于骨骼。原发性骨肿瘤可能为非癌性或癌性。

转移性骨肿瘤是指从身体其他部位（例如，乳房或前列腺）扩散（转移）到骨骼的癌症。另请参阅癌的形成和扩散转移性骨肿瘤几乎都是癌性的。

在儿童中，大多数骨肿瘤是原发性以及非癌性的。一些骨肿瘤（例如骨肉瘤尤因肉瘤）是原发性及癌性的。极少有转移性（例如神经母细胞瘤威尔姆斯肿瘤）。

而在成年人中，骨肿瘤多为转移性的。总体来说，非癌性骨肿瘤较常见，而恶性原发性骨肿瘤较为罕见，美国人群中每年仅约 3,900 例发病。这一数据不包括骨髓瘤，这是一种仅累及骨骼中骨髓而非形成骨的硬组织的恶性肿瘤。

尽管良性骨肿瘤不会转移，但某些类型的肿瘤会迅速生长并破坏附近的组织。

多发性骨髓瘤

多发性骨髓瘤（另请参阅浆细胞疾病：多发性骨髓瘤）主要发生在老年人中，涉及骨髓（骨腔内的造血组织）而不是构成骨的硬组织。因此，通常认为它是骨髓的癌症，而不是骨骼本身的癌症（不同于原发性恶性骨肿瘤）。它比构成骨骼的硬组织的癌症更常见。

骨肿瘤的症状

患者有时可发现无痛性肿块，最终发展成疼痛性肿块，但骨肿瘤通常最先出现的症状是骨痛。疼痛可能很严重。疼痛可发生在负重时或休息时（尤其是夜间）并呈进行性加重。有时，尤其是癌变的肿瘤会逐渐削弱骨骼。骨脆弱使得在进行常规活动时骨骼更容易断裂（称为病理性骨折）。

骨肿瘤的诊断

  • X 射线检查

  • 通常进行磁共振成像 (MRI)，有时进行计算机断层扫描 (CT) 或正电子发射断层扫描联合 CT (PET-CT)

  • 有时行骨扫描

  • 活检

当人们的关节或四肢总是疼痛时，即使在不动的时候也是如此，医生通常会进行 X 光检查。X 光片可以向医生显示骨骼外观异常或可以显示骨骼的生长或孔洞。尽管医生可以通过 X 光片观察到这种异常，但他们通常无法分辨肿瘤是非癌性还是癌性。不过部分骨肿瘤可通过 X 光检查确定为良性肿瘤。例如通常可通过 X 线确诊的有佩吉特骨病内生软骨瘤骨囊肿无骨组织的纤维性增生骨纤维异常增生症

如果 X 光检查尚不能确定，计算机断层扫描（CT）和磁共振影像（MRI）等检查可协助检查肿瘤的位置、大小并提供有关肿瘤性质的其他信息。但是，这些测试通常不提供特定的诊断。

医生可以做骨扫描一次识别多个肿瘤的位置，因为骨扫描可显示整个骨骼。

医生可能还会做正电子发射断层扫描（PET 或 PET 扫描），通常将 PET 与 CT 扫描（PET-CT）结合使用。PET 和 PET-CT 是其他类型的影像学检查，可提示癌症位置、其转移部位及其对治疗的反应。

如果有可能发生癌症，通常需要进行活检以进行诊断。依据肿瘤，可以做三种类型的活组织检查：

  • 抽吸活检

  • 核心活检

  • 开放活检

多种肿瘤可以进行活检。

抽吸活检中，医生将针头插入肿瘤并抽出一些细胞。无需切口。但是，由于穿刺针很细，即使肿瘤细胞与正常组织相邻，有时获取的也是正常细胞而非肿瘤细胞。

核心活检应用更大号的穿刺针，会提高获取肿瘤细胞的概率。由于抽吸活检和核心活检都是通过使用针进行的，因此可视作针活检。针活检通常借助超声引导或放射成像（荧光透视或 CT）来提高准确性。

开放性活检是一种外科操作。有时，当医生需要更多组织以充分诊断时，需要进行开放性活检。在这个手术中，外科医生穿过皮肤切入深层组织以获得足够的诊断样本。有时可以在手术治疗肿瘤的同时进行此操作。如果切除部分肿瘤，则称为切取活检；如果切除整个肿瘤，则称为切除活检。

了解更多信息

  1. 美国癌症协会《2022 癌症事实和数字》

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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