腱鞘囊肿是手和腕关节或肌腱表面胶质内容物的囊性肿块。

腱鞘囊肿的病因不清。

腱鞘囊肿通常不会引起症状。

诊断基于检查结果。

如果腱鞘囊肿确实引起症状，则使用针抽出液体或手术切除囊肿。

（还可以参阅手部疾病概述。)

腱鞘囊肿常发生在 20 至 50 岁人群，女性的患病率是男性的 3 倍。腱鞘囊肿通常发生于手腕背侧。腱鞘囊肿也可发生于手腕的掌侧、手指根的手掌处和指背皮肤，位于表皮后几毫米处（在这里也称为粘液囊肿）。

腱鞘囊肿 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

腱鞘囊肿发生于腕部的病因尚未明了，可能与之前的损伤有关。而发生于手指背侧的腱鞘囊肿通常与远指间关节的关节炎相关。然而，在大多数情况下，腱鞘囊肿的存在并不意味关节炎会发生进展。

腱鞘囊肿的症状 腱鞘囊肿是隆起于皮肤表面的坚硬、光滑、圆形或椭圆形的囊性肿物。其内含有清亮、凝胶样且通常黏稠的物质。囊肿通常是无痛的，但有时会引起不适感。

腱鞘囊肿的诊断 医生通过对手部的检查即可得出腱鞘囊肿诊断。