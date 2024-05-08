腱鞘囊肿是手和腕关节或肌腱表面胶质内容物的囊性肿块。
腱鞘囊肿的病因不清。
腱鞘囊肿通常不会引起症状。
诊断基于检查结果。
如果腱鞘囊肿确实引起症状，则使用针抽出液体或手术切除囊肿。
（还可以参阅手部疾病概述。)
腱鞘囊肿常发生在 20 至 50 岁人群，女性的患病率是男性的 3 倍。腱鞘囊肿通常发生于手腕背侧。腱鞘囊肿也可发生于手腕的掌侧、手指根的手掌处和指背皮肤，位于表皮后几毫米处（在这里也称为粘液囊肿）。
腱鞘囊肿
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P. MARAZZI 博士／科学图片库
腱鞘囊肿发生于腕部的病因尚未明了，可能与之前的损伤有关。而发生于手指背侧的腱鞘囊肿通常与远指间关节的关节炎相关。然而，在大多数情况下，腱鞘囊肿的存在并不意味关节炎会发生进展。
腱鞘囊肿的症状
腱鞘囊肿是隆起于皮肤表面的坚硬、光滑、圆形或椭圆形的囊性肿物。其内含有清亮、凝胶样且通常黏稠的物质。囊肿通常是无痛的，但有时会引起不适感。
腱鞘囊肿的诊断
医生通过对手部的检查即可得出腱鞘囊肿诊断。
腱鞘囊肿的治疗
使用针头排出流体
手术切除
有些腱鞘囊肿可自行消失，故不必治疗。但如果腱鞘囊肿影响美观、引起不适或持续增大，医生可使用针头和注射器将其内部的胶冻状液体清除（称为抽吸）。抽吸治疗对大约 50% 的患者有效。有时还可继续注射皮质类固醇进一步缓解不适感。
患者不应将手置于硬质物体表面（比如桌面），然后用厚重的书或其他硬物敲击囊肿。因其容易引起损伤，效果也不可靠。
在约 40-70％ 的人中，手术切除是必要的。手术切除后，约 5％ 至 15％ 的人会复发腱鞘囊肿。