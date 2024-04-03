类风湿性关节炎 (RA)

类风湿性关节炎是一种炎症性关节炎，表现为关节的炎症，受累关节通常包括手脚关节，可导致关节肿胀、疼痛以及常常遭到破坏。
人体免疫系统损害关节和结缔组织。
关节（通常是末梢的小关节）不活动或晨起时出现僵硬和肿胀，持续超过 60 分钟。
发烧、无力或其他器官损害。
诊断主要依据症状，但也依靠类风湿因子和抗环瓜氨酸化多肽（抗 CCP）抗体血液化验和 X 线检查。
治疗包括锻炼、使用夹板、药物（非甾体类抗炎药、缓解病情的抗风湿药和免疫抑制剂）和有时采用外科手术。
全球范围内类风湿性关节炎的发病率约为 0.5%，无论种族或国家/地区，女性发病率是男性的 2 至 3 倍。它可在任何年龄发病，但多在 35～50 岁左右。儿童可罹患一种类似于类风湿性关节炎的疾病。这种疾病被称为幼年特发性关节炎。但是，幼年特发性关节炎的预后通常有所不同。
类风湿性关节炎的确切病因尚不清楚。它被认为是一种自身免疫性疾病。发病时，免疫系统侵袭关节内和起缓冲作用的组织，以及身体许多其他部位的结缔组织，如血管、肺。久而久之，软骨、骨和关节韧带被侵蚀（磨损），导致关节畸形、不稳定和形成关节内瘢痕。患此病后关节的毁损速度不一。很多因素，包括遗传倾向，可能影响疾病的形态。未知环境因素（如病毒感染）被认为发挥作用。
类风湿性关节炎的风险因素包括：
吸烟
肥胖
微生物组（正常生活在身体特定部位 [如消化道、口腔和肺] 的微生物群）的变化
牙周病（牙周炎）
你知道吗……
类风湿性关节炎的症状
类风湿性关节炎患者可出现
相对较轻的症状
偶尔急性加重，然后长时间缓解（在此期间，疾病不活动）
重度、稳定进展的疾病，可进展缓慢或迅速
类风湿性关节炎可突然发生，全身多关节同时发病。但更常见的是缓慢发病，逐渐累及不同的关节。关节炎症常是对称性的，也就是说身体一侧的某个关节发病时，身体另一侧的相同关节也发病。类风湿性关节炎可累及任何关节，但最先发炎的通常是以下部位的小关节
手
手腕
手指
足
脚趾
其他常见受累关节包括
膝关节
肩关节
肘关节
踝关节
髋关节
类风湿性关节炎也会影响颈椎。脊柱下部和指尖的关节不受影响。
发炎的关节通常会出现疼痛和僵硬感，尤其是在刚醒后（这种僵硬通常会持续 60 分钟以上）或长时间不活动后。有些人会感到疲倦和无力，特别是午后不久。类风湿性关节炎还可以引起食欲下降，伴体重减轻和低热。
由于覆盖在关节内衬面的软组织肿胀（滑膜炎），有时出现关节积液（滑液），所以受累关节常可出现压痛、发热和肿大症状。关节可很快出现畸形。关节可能在某个位置僵直而不能完全屈曲和伸直，从而导致运动范围受限。病变手指轻度移位并偏向小指，引起手指肌腱也脱离原来的位置，或出现其他畸形（见鹅颈畸形和纽扣畸形）。
手指异常弯曲
有些疾病（如类风湿性关节炎）和损伤可导致手指异常弯曲。鹅颈畸形表现为手指基底部关节的内弯（屈曲）、中间关节的伸直（伸展）以及远端关节的内弯（屈曲）。纽扣畸形是指中间指间关节内弯（弯向手掌）和远端指间关节外弯（弯离手掌）畸形。
肿胀的手腕可出现腕管综合征，并因此挤压到神经，引发麻木或麻刺症状。
受累膝关节后方可出现囊肿并可发生破裂，导致小腿的肿胀和疼痛。大约 30% 的类风湿性关节炎患者在炎症附近的皮下出现坚硬的肿块（类风湿结节），通常出现在压力承受部位的附近（如前臂近肘部后方）。
少数情况下，类风湿性关节炎也可导致血管发炎（血管炎）。血管炎会减少组织的血液供应，并可能导致神经损伤或腿疮（溃疡）。肺包膜（胸膜）或心包膜（心包）的炎症，或者心肺的炎症及瘢痕化可导致胸痛或呼吸短促。有些患者可出现淋巴结肿大（淋巴结病）、Felty 综合征（白细胞计数低和脾肿大）、干燥综合征（口眼干燥）、眼白（巩膜）变薄或炎症导致眼睛发红受刺激（巩膜外层炎）。
类风湿性关节炎也可累及颈部，导致颈部骨骼不稳定，增加骨骼压迫脊髓的风险。颈部受累常见于长期活跃的类风湿性关节炎，通常引起头痛、颈部疼痛和僵硬，有时伴有手臂或腿部放射性疼痛。
类风湿性关节炎患者发生早期冠状动脉疾病和骨病（例如骨质减少症和骨质疏松症）的风险增加。
在鹅颈畸形中，手指呈弯曲形状，就像鹅颈一样。
科学图片库
这张照片显示了无名指的纽扣（钮孔）畸形。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示晚期类风湿关节炎患者的手指和拇指的多处钮孔状畸形。
经出版商允许。来自Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology（风湿病学图谱）。由 G Hunder 编辑。费城，《当代医学》，2005 年。
这张照片显示患类风湿关节炎的人的脚底肿块（类风湿结节）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示类风湿关节炎患者的手关节皮肤下的硬肿块（类风湿结节）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
在鹅颈畸形中，手指呈弯曲形状，就像鹅颈一样。
科学图片库
这张照片显示了无名指的纽扣（钮孔）畸形。
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这张照片显示晚期类风湿关节炎患者的手指和拇指的多处钮孔状畸形。
经出版商允许。来自Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology（风湿病学图谱）。由 G Hunder 编辑。费城，《当代医学》，2005 年。
这张照片显示患类风湿关节炎的人的脚底肿块（类风湿结节）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示类风湿关节炎患者的手关节皮肤下的硬肿块（类风湿结节）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
类风湿性关节炎的诊断
血液化验
影像学检查（X 线、超声或磁共振成像 [MRI]）
关节液检查
除了类风湿性关节炎所产生的重要的特异性症状外，医生遵循已确立的确诊标准来评估患者的类风湿性关节炎。如果患者有一个以上关节出现明确的关节滑膜肿胀，且不存在其他病因，医生可怀疑是类风湿性关节炎。如果患者同时满足以下标准的特定组合，医生则可确诊为类风湿性关节炎：
关节的受累情况符合类风湿性关节炎的最典型特征
血中类风湿因子和/或抗环瓜氨酸多肽（抗 CCP）抗体水平高
血中 C 反应蛋白和/或红细胞沉降率 (ESR) 水平高
症状持续至少 6 周
医生通过血液化验测定患者的类风湿因子和抗 CCP 抗体水平，通常也会测定 C 反应蛋白和/或 ESR 水平。医生也经常做手、手腕和受累关节的 X 线检查。X 线有时可显示由类风湿性关节炎导致的特征性关节改变。超声和磁共振成像 (MRI) 是其他影像学检查，可检测早期关节异常，但通常不需要。
医生还可以将针插入关节，抽取滑液样本。滑液是一种粘稠的液体，可润滑关节并减少摩擦。通过对滑液进行检查，可确定是否符合类风湿性关节炎的特征，并排除其他可导致相似症状的疾病。滑液检查对确诊类风湿性关节炎很有必要，但并非每次发作导致关节肿胀时，都需要做滑液检查。
血液化验
很多类风湿性关节炎患者的血液中存在独特的抗体，如类风湿因子和抗 CCP 抗体。然而，医生并不仅仅依靠血液化验来诊断类风湿性关节炎。
70% 的类风湿性关节炎患者存在类风湿因子。（类风湿因子也会出现在其他几种疾病的患者中，如癌症、系统性红斑狼疮、肝炎，以及其他一些感染。有些人没有任何疾病，尤其是老年人，但血液中有类风湿因子。）
抗 CCP 抗体存在于 75% 以上的类风湿性关节炎患者中，而在无类风湿性关节炎的人中几乎都不存在。同时存在抗 CCP 抗体和类风湿因子，尤其是对吸烟者而言，表明关节炎会更严重。
C 反应蛋白在类风湿性关节炎患者中通常都偏高。当有炎症时，C 反应蛋白（一种在血液中循环的蛋白）会显著升高。它的升高提示疾病处于活动期。
ESR 在 90% 的活动性类风湿性关节炎患者中出现升高。ESR 是另一种炎症测试，它测量红细胞沉降至含血试管底部的速率。不过，ESR 和/或 C 反应蛋白在许多其他疾病中也会出现类似的升高。医生可监测 ESR 或 C 反应蛋白水平，以此确定疾病是否处于活动期。
大多数类风湿性关节炎患者有轻度贫血（红血细胞数量不足）。少数患者白细胞计数降低。若类风湿性关节炎患者存在脾大和白细胞计数低，这种情况称为 Felty 综合征。
类风湿性关节炎的治疗
药物
调整生活方式，比如休息、注意饮食、锻炼和戒烟
物理疗法和职业疗法
有时需要进行手术
除药物和手术治疗外，治疗还包括简单的、保守的措施。简单的措施旨在改善患者的症状，包括休息、充足的营养和物理治疗。患者应采取措施降低心脏病风险，如戒烟和按需治疗高血压、高血脂或高胆固醇。
药物
因为缓解病情的抗风湿药 (DMARD) 实际上可能延缓病情发展并缓解症状，它们往往是用于类风湿性关节炎确诊后。有关用于治疗类风湿性关节炎的 DMARD 和其他药物的完整讨论，请参见治疗类风湿性关节炎的药物。
生活方式措施
生活方式措施在疾病管理中起着重要作用。这些措施包括定期锻炼、保持健康饮食、达到和保持健康体重、保持饮酒适度、戒烟，以及根据需要调整工作场所，以便积极参与工作。高质量的睡眠很重要，因为睡眠不良会加重疼痛。
应停止使用重度发炎的关节，因为使用它们会加重炎症。有规律的休息有助于缓解疼痛，有时在疾病严重发作时或疾病最活跃、最疼痛阶段，需短期完全卧床休息。
健康饮食，如地中海饮食（水果和蔬菜含量高，加工食物含量低）通常较为合适。多摄入鱼类（Ω-3 脂肪酸）和植物油，但限制红肉的摄入，可部分缓解某些患者的症状。有些患者在摄入某些食物后可能会出现急性加重，如果是这样，应避免摄入这些食物，不过急性加重的情况很少发生。尚无特定食物被证实可导致急性加重。很多饮食据说对患者有益，但均未获证实。应避免采用时尚减肥食谱。
物理治疗
除减轻关节炎的药物外，类风湿性关节炎的治疗计划中还应包括非药物治疗，如锻炼、物理疗法（包括按摩、牵引和深层热疗）以及职业疗法（包括自助或辅助设备）。
使用夹板可固定和制动一个或几个关节，但有些关节需经常活动，防止关节强直及附近肌肉的肌力减退。
对发炎的关节应进行轻柔拉伸，以免它们僵硬在一个位置。热疗对缓解病情有帮助，因为热疗可通过减轻僵直和肌肉痉挛，提高肌肉功能。在炎症消退后，有规律的、积极的锻炼是有帮助的，但不要产生疲劳感。对大多数人而言，在水中锻炼似乎更容易些。
僵硬关节的治疗包括加强锻炼和结合使用夹板，逐渐使关节伸直。冷疗可用于减轻由某个关节暂时加重而导致的疼痛。
被类风湿性关节炎致残的患者可借助多种辅助设备完成日常工作。例如，特制的矫形鞋或运动鞋可减轻行走时的疼痛，夹持器等辅助设备可减少用力抓握。
手术
如果药物无效，可能需要手术治疗。外科修补必须从全局进行考虑。例如，变形的手或胳膊在康复过程中会限制使用拐杖的能力，从而严重影响了膝和腿部的恢复，限制了髋关节手术的益处。要针对每个病人设定合理的目标，要考虑到他的能力。可在疾病活动期行外科修复。
当关节病变发展到晚期时，手术置换膝关节或髋关节是恢复运动能力和功能的最有效措施。当关节疾病发展到晚期，可切除关节或进行关节融合术，特别是对于足关节，这样能减少行走时的疼痛。大拇指可用手术融合在一起，便于患者进行夹捏动作；颈部顶端的不稳定椎骨可用手术融合在一起，防止脊髓受到压迫。
如果损伤导致功能严重受限，可行人工关节置换术。全髋关节置换和全膝关节置换通常是成功的治疗措施。
置换全部髋关节（全髋关节置换）
有时，整个髋关节都必须置换掉。整个髋关节是指大腿骨（股骨）顶部（股骨头）和容纳股骨头的关节臼。这类手术称作全髋关节置换术或全髋关节成形术。手术方法是将股骨头置换成一个金属球形部件（假体）。假体有坚固的柄适于插入股骨中心。使用金属外壳和耐用塑料为内衬置换髋臼。
置换膝关节
受骨关节炎破坏的膝关节可置换为人工关节。进行全身麻醉后，外科医生在受损的膝关节上做一个切口。去除髌骨，并将股骨、胫骨表面被破坏的软骨清除，使之变得光滑，以便人工假体能更好地与骨面紧贴。人工关节一部分嵌入股骨，另一部分嵌入胫骨，然后将这些部分固定在适当位置。
治疗类风湿性关节炎的药物
药物治疗的主要目标是通过消炎来预防关节的侵蚀、疾病进展和关节功能丧失。
用于治疗类风湿性关节炎的几大类药物为
这些药物中许多要联合使用。例如，医生可能会一起开两种 DMARD 药，或者开皮质类固醇药加 DMARD 药。但是，药物的最佳组合尚不清楚。通常，生物制剂不与其他生物制剂组合使用，因为组合后会增加感染的机率。
所有类别的药物都有潜在的严重副作用，必须在治疗期间密切监测。
改善病情的抗风湿药物(DMARD)
DMARD 可大致分为 3 种类型：
传统合成 DMARD，例如甲氨蝶呤、柳氮磺胺吡啶和来氟米特
生物 DMARD，如肿瘤坏死因子 [TNF] 抑制剂、白介素 [IL]-6 和阿巴西普
靶向合成 DMARD，如托法替布和乌帕替尼
DMARD 类药物（如甲氨蝶呤、羟氯喹、来氟米特和柳氮磺吡啶）可延缓类风湿性关节炎的进展，适用于几乎所有类风湿性关节炎患者。做出类风湿性关节炎的诊断后，医生通常会立即开具这些药物。很多需要数周才有效果。即使非甾体类抗炎药可减轻疼痛，但医生可能也会开一种抗风湿药物，因为即使症状减轻，疾病依然会进展。（另见表治疗类风湿性关节炎的药物）
联合使用 DMARD 可能比单药更有效。例如，羟氯喹、柳氮磺吡啶和甲氨蝶呤联用比单用甲氨蝶呤或联用其他两个更有效。而且，生物制剂与 DMARD 组联用通常比使用单一药物或 DMARD 的某些组合更有效。例如，甲氨蝶呤可以和 TNF 抑制剂一起使用。
传统合成 DMARD
传统合成（非生物）DMARD 可减缓类风湿性关节炎的进展，并用于几乎所有类风湿性关节炎患者。它们在化学和药理学上彼此不同。这些药物的使用存在风险，应密切监测患者是否有产生毒性的迹象。
甲氨蝶呤每周口服一次。低剂量用来治疗类风湿性关节炎时，它是抗炎的。甲氨蝶呤非常有效，3 至 4 周内见效，对于一个 DMARD 来说相当迅速。肝脏可发生瘢痕，但这种瘢痕一般可以在常规血液化验中检测到，并可在出现重大损伤之前逆转。使用甲氨蝶呤的患者必须避免饮酒，以减小肝损伤风险。发生骨髓抑制（抑制红细胞、白细胞和血小板生成）。所有用药者应大概每两到三个月检测一次血细胞计数。肺部炎症（肺炎）很少发生。也可能出现口腔内炎症和恶心。停用甲氨蝶呤之后，可能出现关节炎的严重复发。叶酸片可以减轻一些副作用，如口腔溃疡。类风湿结节可在使用甲氨蝶呤后增大。
羟氯喹每日口服给药。不良作用轻微，包括皮疹、肌肉痛和眼部疾患。但是，某些眼疾可能是永久性的，因此服用羟氯喹的患者必须在治疗开始之前以及治疗期间，每 12 个月由眼科医生检查一次眼睛。服药 9 个月后若无效应停药。有效则可继续服用羟氯喹，直至不再需要为止。
柳氮磺吡啶最开始时口服给药，能够缓解症状并可延缓关节损伤的进展。柳氮磺吡啶也可用于不太严重的类风湿性关节炎患者，或与其他药物联合使用，以提高它们的效果。使用剂量应逐步加大，一般可在 3 个月内显效。由于柳氮磺砒啶可快速导致患者的白细胞计数大幅下降（中性粒细胞减少症），所以用药 2 周后应做血液检查，之后在用药过程中每 12 周做一次检查。同其他抗风湿性药物一样，该药可引起胃部不适、腹泻、肝脏损害、血细胞减少及皮疹问题。在男性中，柳氮磺吡啶可能导致精子计数低，这是可逆的。
来氟米特以口服方式每日用药，效果类似于甲氨蝶呤，但较少导致骨髓造血功能受抑制、肝功能检查异常或肺部炎症（肺炎）。它可与甲氨蝶呤同时服用。最大的副作用是皮疹、肝功损害、脱发、腹泻以及少数情况下出现神经损伤（神经病）。
生物 DMARD
生物制剂是由活的生物体制成的，通常在实验室中使用细胞制成。用于治疗类风湿性关节炎的许多生物制剂都是抗体。用于治疗类风湿性关节炎的生物制剂包括阿巴西普、利妥昔单抗、抑制肿瘤坏死因子 (TNF) 的药物（阿达木单抗、培塞利珠单抗、依那西普、戈利木单抗和英夫利昔单抗）、白介素 1 受体阻滞剂（阿那白滞素）、白介素 6 受体阻滞剂（托珠单抗和 Sarilumab）。（另见表治疗类风湿性关节炎的药物）
生物制剂可抑制炎症，因此可以避免使用或以较低剂量使用皮质类固醇。但是，通过干扰免疫系统，生物制剂可能会增加感染和某些癌症的风险。因为生物制剂治疗会增加感染风险，所以在开始生物制剂治疗之前，人们应该及时接种最新疫苗（参见表成人通过接种疫苗获得保护）。
TNF 是人体免疫系统的重要组成部分，抑制 TNF 可降低身体的抗感染能力，特别是会导致结核感染重新激活。这些药物应避免用于有活动性感染的患者，且在大手术之前应停用。依那西普、英夫利昔单抗和阿达木单抗可以且经常与甲氨蝶呤一起使用。重度心力衰竭患者不可大剂量使用英夫利昔单抗。
TNF 抑制剂的副作用包括感染复发的潜在风险（尤其是结核和真菌感染）、黑色素瘤以外的皮肤癌和乙型肝炎的复发。
托珠单抗是一种 IL-6 受体阻滞剂，用于传统合成 DMARD 无效或不能耐受的患者。它可单独使用，有时也可与甲氨蝶呤联合使用。副作用包括感染（例如结核病）、抑制骨髓中血细胞生成（中性粒细胞减少）、速发严重过敏反应（威胁生命的过敏反应）和肝酶升高。憩室炎患者使用托珠单抗时，肠穿孔风险增加。
Sarilumab 是一种 IL-6 受体阻滞剂，这意味着它可以中断与炎症有关的主要化学途径之一。该药物用于传统合成 DMARD 无效或不能耐受的患者。Sarilumab 会抑制骨髓中的血细胞生成（中性粒细胞减少症）、抑制骨髓中的血小板生成（有时对出血的敏感性增加）和导致肝酶升高。与使用托珠单抗一样，憩室炎患者使用 Sarilumab 时，肠穿孔风险增加。
阿巴西普是另一种生物制剂，可干扰协调炎症的细胞之间的通讯。该药物用于传统合成 DMARD 无效或不能耐受的患者。副作用包括肺部疾病、头痛、对感染的敏感性增加以及上呼吸道感染。
利妥昔单抗是减少 B 细胞淋巴细胞（一种引起炎症和抵抗感染的白细胞之一）数量的生物制剂。利妥昔单抗通常适用于使用甲氨蝶呤和 TNF 抑制剂后仍不能改善的患者。与其他免疫抑制药物一样，副作用可能包括感染风险增大。此外，开始使用时，利妥昔单抗可能造成皮疹、恶心、背痛、瘙痒、高或低血压。在以前感染过乙型肝炎病毒的人中，它可以通过再激活乙型肝炎引起严重的肝损伤。
COVID-19 疫苗对使用利妥昔单抗的患者可能效果较差，如果感染 COVID-19，使用利妥昔单抗的患者转归可能较差。因此，医生现在尝试将利妥昔单抗保留给对其他生物 DMARD 无反应的人以及患有某些淋巴疾病和癌症的人。
阿那白滞素是白介素 1（IL-1）受体阻滞剂，这意味着它可以阻断炎症中涉及的主要化学途径之一。副作用包括感染和中性粒细胞减少症。它很少使用，因为它不像其他生物制剂那样有效，并且它需要每天注射。
靶向合成 DMARD
Janus 激酶抑制剂是一种小分子药物，可通过抑制 Janus 激酶来干扰炎症协调细胞之间的通信。JAK 抑制剂包括以下（另见表治疗类风湿性关节炎的药物）
如果患者已服用甲氨蝶呤且未充分见效，则可使用托法替尼。托法替尼可与甲氨蝶呤同时使用。
乌帕替尼在甲氨蝶呤不够有效时，可用于患有中度至重度活动性类风湿性关节炎的成人。
巴瑞替尼用于 TNF 抑制剂无效或无法耐受的患者。
因为 JAK 抑制剂治疗会增加感染的风险，包括带状疱疹感染，所以在开始 JAK 抑制剂治疗之前，患者应接种带状疱疹疫苗。医生还应讨论与这类药物相关的重大心血管事件的潜在风险增加。主要心血管事件包括心脏病发作、中风、深静脉血栓形成和肺栓塞。一些患者出现这些副作用的风险更高，在使用这些药物之前，应权衡风险和获益。这些药物也会增加非黑素瘤皮肤癌和可能的其他类型癌症的风险。它们也可导致高胆固醇水平。
其他免疫抑制剂
其他免疫抑制剂，包括硫唑嘌呤或环孢菌素（一种免疫调节药物），效果较差，且因毒性风险较高而很少使用。因此，它们仅用于使用较传统 DMARD 治疗未能充分控制症状的患者。
非甾体类抗炎药 (NSAID)
非甾体类抗炎药常用于治疗类风湿性关节炎的症状。它们不能阻止类风湿性关节炎进展所造成的损害，因此不应被认为是主要的治疗。（另见表治疗类风湿性关节炎的药物）
非甾体类抗炎药可减轻病变关节的肿胀并缓解疼痛和僵硬。它们可以通过口腔服用，也可直接涂在疼痛关节的皮肤上。类风湿性关节炎不同于骨关节炎，类风湿性关节炎会导致大量炎症。因此，减轻炎症的药物（包括非甾体类抗炎药）比减轻疼痛但不减轻炎症的药物（如对乙酰氨基酚）具有一个重要的优势。然而，非甾体类抗炎药可令胃部不适和导致溃疡出血，因此，消化道（消化性）溃疡（包括胃溃疡、十二指肠溃疡）患者不应服用该药。质子泵抑制剂（如艾司奥美拉唑、兰索拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑和雷贝拉唑），可以减少胃或十二指肠溃疡的风险（参见表治疗消化道溃疡的药物）。
非甾体类抗炎药其他可能的副作用可能包括头痛、意识模糊、血压升高、肾功能恶化、肿胀和血小板功能下降，造成瘀伤或出血。服用阿司匹林后出现荨麻疹、鼻炎和肿胀、或哮喘的人服用其他非甾体类抗炎药后，可能会出现相同的症状。NSAID 可能增加心脏病和中风的风险。如果用药量大、时间长，风险更高。
阿司匹林不再用于治疗类风湿性关节炎，因为其有效剂量通常具有毒性。
环氧合酶 (COX-2) 抑制剂（昔布类药物，如塞来昔布）和其他非甾体类抗炎药效果相似，但对胃的损伤风险更小，并且不会像其他非甾体抗炎药一样影响血小板功能和引起瘀伤或出血。然而，如果服用阿司匹林，胃损伤可能性几乎和服用其他非甾体类抗炎药相同。对于长期使用昔布类药物和几乎所有的 NSAID 的患者，或是有心脏病和中风风险因素的患者，用药时均需谨慎。
皮质类固醇
皮质类固醇是抑制免疫系统的强力抗炎药。皮质类固醇（如强的松）是减轻身体任何部位炎症和类风湿性关节炎症状的最有效药物。（另见表治疗类风湿性关节炎的药物）
对于皮质类固醇是否能减慢疾病的进程仍有争议。此外，长期使用皮质类固醇几乎不可避免地会导致涉及身体几乎所有器官的副作用（参见皮质类固醇：用途和副作用）。所以，皮质类固醇通常仅限短期用于以下情况：
重度症状的初始治疗（直至 DMARD 起效）
重度急性发作导致很多关节受累时
这类药物也用于治疗关节以外的类风湿性炎症，如覆盖肺部的膜（胸膜炎）或心脏周围囊的膜（心包膜炎）。
因不良作用较多，一般使用最小有效量。当皮质类固醇被注入关节时，人们出现的副作用不同于口服或经静脉使用皮质类固醇。可将皮质类固醇直接注射到受累关节中，以快速、短期缓解疼痛和肿胀。
长时间使用皮质类固醇可能会导致体重增加、高血压、糖尿病、皮肤变薄和瘀伤、青光眼和其他眼疾，例如白内障，并增加某些感染的风险。
皮质类固醇：用途和副作用
皮质类固醇是现有的最强效抗炎药物。它们可用于发生炎症的任何疾病，包括类风湿性关节炎和其他结缔组织疾病、多发性硬化症，以及由于癌症、哮喘发作和严重的过敏反应引起的脑肿胀等紧急情况。炎性反应严重时，使用这类药物常常可以挽救患者的生命。
皮质类固醇可
例如，治疗哮喘时皮质类固醇可用作吸入制剂。治疗花粉热（过敏性鼻炎）时它们可用作鼻喷雾。治疗眼部炎症（葡萄膜炎）时可用作眼药水。治疗特定皮肤疾病（如湿疹和牛皮癣）时，可以直接用于患处。它们可被注入由类风湿性关节炎或其它病症导致发炎的关节。
皮质类固醇是与皮质醇（或称可的松）具有相同作用的合成物，皮质醇是由肾上腺外层（皮质）产生的一种类固醇激素——因此称作“皮质类固醇”。很多合成的皮质类固醇比皮质醇的作用更强，作用的持续时间也更长。皮质类固醇和合成代谢类固醇化学性质相关，但是作用不同，合成代谢类固醇（如睾酮）由身体产生，有时会被运动员滥用。
皮质类固醇的代表性药物有强的松、地塞米松、氟羟氢化强的松、倍他米松、倍氯米松、氟尼缩松和氟替卡松。所有这些药物均为强效药物（不过效能取决于使用剂量）。氢化可的松是一种较为缓和的皮质类固醇，为非处方药的皮肤软膏剂。
皮质类固醇抑制炎性反应，可降低身体抗感染的能力，特别是当口服或通过静脉给药时。由于这种副作用，当存在感染时要格外小心。口服和静脉注射使用可能导致或加重高血压、心力衰竭、糖尿病、消化道溃疡和骨质疏松症。因此，只有当利大于弊时，皮质类固醇才可用于以上情况。
当它们口服或通过注射超过约 2 周时，皮质类固醇不应突然中断。因为药物抑制肾上腺产生皮质醇，需要一定的时间才能恢复这种功能。因此，在用药后期应逐渐减少剂量。服用类固醇激素时应严格遵守医生的剂量指导，这很重要。
长期使用皮质类固醇药物，特别是大剂量时，尤其是通过口或静脉给药时，总会产生很多不良反应，几乎涉及人体的每个器官。常见的副作用包括：皮肤变薄伴皮纹和瘀癍、高血压、血糖水平升高、白内障、面部浮肿（满月脸）、腹部肿胀、上臂和腿变细、伤口愈合不良、儿童发育迟缓、骨钙丢失（可导致骨质疏松）、饥饿、体重增加和情绪波动。吸入型皮质类固醇和皮肤外用皮质类固醇的副作用远远少于口服、静脉输注或注射剂型。
类风湿性关节炎的预后
类风湿性关节炎会缩短预期寿命；然而，随着治疗方法的改进，这种影响在逐渐减小，导致的寿命差别似乎非常小。类风湿性关节炎患者死亡的主要原因似乎是呼吸系统疾病（例如间质性肺疾病和肺炎）、心血管疾病和癌症。免疫抑制剂治疗的副作用（例如感染和增加癌症风险）可能是原因所在。有少数类风湿性关节炎患者可自发缓解。
尽管大多数人经过治疗后病情有所好转，但只有不到一半的人能够获得持续缓解。至少 10% 的类风湿性关节炎患者虽经全面治疗最终仍出现重度残疾。预后欠佳的因素包括：
白种人、女性或两者均是
存在类风湿性结节
年老后罹患该病
多于 20 个以上的关节存在炎症
身为吸烟者
肥胖
红细胞沉降率（ESR）升高
类风湿因子和/或抗环瓜氨酸多肽（抗 CCP）抗体水平高
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关节炎基金会：提供有关类风湿性关节炎和其他类型关节炎的信息以及可用的治疗、生活方式技巧和其他资源