类风湿性关节炎 (RA)

类风湿性关节炎患者可出现

相对较轻的症状

偶尔急性加重，然后长时间缓解（在此期间，疾病不活动）

重度、稳定进展的疾病，可进展缓慢或迅速

类风湿性关节炎可突然发生，全身多关节同时发病。但更常见的是缓慢发病，逐渐累及不同的关节。关节炎症常是对称性的，也就是说身体一侧的某个关节发病时，身体另一侧的相同关节也发病。类风湿性关节炎可累及任何关节，但最先发炎的通常是以下部位的小关节

手

手腕

手指

足

脚趾

其他常见受累关节包括

膝关节

肩关节

肘关节

踝关节

髋关节

类风湿性关节炎也会影响颈椎。脊柱下部和指尖的关节不受影响。

早期手类风湿关节炎 3D 模型

发炎的关节通常会出现疼痛和僵硬感，尤其是在刚醒后（这种僵硬通常会持续 60 分钟以上）或长时间不活动后。有些人会感到疲倦和无力，特别是午后不久。类风湿性关节炎还可以引起食欲下降，伴体重减轻和低热。

由于覆盖在关节内衬面的软组织肿胀（滑膜炎），有时出现关节积液（滑液），所以受累关节常可出现压痛、发热和肿大症状。关节可很快出现畸形。关节可能在某个位置僵直而不能完全屈曲和伸直，从而导致运动范围受限。病变手指轻度移位并偏向小指，引起手指肌腱也脱离原来的位置，或出现其他畸形（见鹅颈畸形和纽扣畸形）。

手指异常弯曲

肿胀的手腕可出现腕管综合征，并因此挤压到神经，引发麻木或麻刺症状。

受累膝关节后方可出现囊肿并可发生破裂，导致小腿的肿胀和疼痛。大约 30% 的类风湿性关节炎患者在炎症附近的皮下出现坚硬的肿块（类风湿结节），通常出现在压力承受部位的附近（如前臂近肘部后方）。

少数情况下，类风湿性关节炎也可导致血管发炎（血管炎）。血管炎会减少组织的血液供应，并可能导致神经损伤或腿疮（溃疡）。肺包膜（胸膜）或心包膜（心包）的炎症，或者心肺的炎症及瘢痕化可导致胸痛或呼吸短促。有些患者可出现淋巴结肿大（淋巴结病）、Felty 综合征（白细胞计数低和脾肿大）、干燥综合征（口眼干燥）、眼白（巩膜）变薄或炎症导致眼睛发红受刺激（巩膜外层炎）。

类风湿性关节炎也可累及颈部，导致颈部骨骼不稳定，增加骨骼压迫脊髓的风险。颈部受累常见于长期活跃的类风湿性关节炎，通常引起头痛、颈部疼痛和僵硬，有时伴有手臂或腿部放射性疼痛。

类风湿性关节炎患者发生早期冠状动脉疾病和骨病（例如骨质减少症和骨质疏松症）的风险增加。