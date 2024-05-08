手和手指感染通常分为浅表或深部感染。浅表感染累及所有 3 层皮肤。深部感染可累及肌腱、关节间隙和骨骼。未经治疗的手部浅表感染可进展为深部感染，因此有感染迹象的患者应就医，以便及时接受评估和治疗。

人或动物的咬伤可引起手部的感染（参见由咬伤导致的手感染）。一些其他感染包括指头脓炎、疱疹性瘭疽、手脓肿、腱鞘感染和甲沟炎（指甲周围皮肤的细菌感染）。手和手指感染可导致持续剧烈的搏动性疼痛。

医生根据查体，有时根据血液检查、X 线或其他影像学检查来诊断手和手指感染。

绝大多数手部感染可以通过口服或静脉注射抗生素进行治疗，有时还需要手术治疗。医生可能会建议抬高手以帮助减轻肿胀，有时还会用夹板固定患手。