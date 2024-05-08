手部疾病包括腱鞘囊肿、畸形、神经血管相关疾病、骨关节炎、扳机指、Kienböck 疾病及感染等。
还有一些累及手部及手指的疾病，包括骨折、其他损伤、类风湿性关节炎、肌腱炎和腱鞘炎、De Quervain 综合征、雷诺综合征、杵状指、复杂性局部疼痛综合征及某些先天性缺陷。
手和手指畸形包括鹅颈畸形、钮扣畸形和掌腱膜挛缩症。这些畸形可能由损伤引起，也可能由其他疾病导致（例如类风湿性关节炎）。
通常，医生根据手部畸形查体作出诊断。
畸形有时可通过夹板固定或锻炼来治疗，但如果畸形已持续数周或数月，这些治疗可能会无效，因为瘢痕已形成。当使用夹板或锻炼无改善时，可能需要手术。
手和手指感染通常分为浅表或深部感染。浅表感染累及所有 3 层皮肤。深部感染可累及肌腱、关节间隙和骨骼。未经治疗的手部浅表感染可进展为深部感染，因此有感染迹象的患者应就医，以便及时接受评估和治疗。
人或动物的咬伤可引起手部的感染（参见由咬伤导致的手感染）。一些其他感染包括指头脓炎、疱疹性瘭疽、手脓肿、腱鞘感染和甲沟炎（指甲周围皮肤的细菌感染）。手和手指感染可导致持续剧烈的搏动性疼痛。
医生根据查体，有时根据血液检查、X 线或其他影像学检查来诊断手和手指感染。
绝大多数手部感染可以通过口服或静脉注射抗生素进行治疗，有时还需要手术治疗。医生可能会建议抬高手以帮助减轻肿胀，有时还会用夹板固定患手。
腕管综合征、肘管综合征和桡管综合征均为神经压迫综合征。在这些疾病中，通常是骨和结缔组织压迫神经导致感觉、运动异常。神经压迫症状包括针刺感、疼痛、感觉丧失、无力等同时或单独出现。
神经压迫综合征可通过检查作出初步诊断，然后常常通过肌电图和神经传导功能检查确诊。
在这些疾病中，如果经过其他治疗症状依然严重，或者感觉丧失或无力的症状持续存在，就有必要通过手术解除神经的压迫。