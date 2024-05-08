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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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手部疾病概述

作者：David R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
已审核/已修订 5月 2024
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    手部疾病包括腱鞘囊肿畸形神经血管相关疾病、骨关节炎扳机指Kienböck 疾病及感染等。

    还有一些累及手部及手指的疾病，包括骨折、其他损伤、类风湿性关节炎肌腱炎和腱鞘炎De Quervain 综合征雷诺综合征杵状指复杂性局部疼痛综合征及某些先天性缺陷

    手和手指畸形

    手和手指畸形包括鹅颈畸形钮扣畸形掌腱膜挛缩症。这些畸形可能由损伤引起，也可能由其他疾病导致（例如类风湿性关节炎）。

    通常，医生根据手部畸形查体作出诊断。

    畸形有时可通过夹板固定或锻炼来治疗，但如果畸形已持续数周或数月，这些治疗可能会无效，因为瘢痕已形成。当使用夹板或锻炼无改善时，可能需要手术。

    手和手指感染

    手和手指感染通常分为浅表或深部感染。浅表感染累及所有 3 层皮肤。深部感染可累及肌腱、关节间隙和骨骼。未经治疗的手部浅表感染可进展为深部感染，因此有感染迹象的患者应就医，以便及时接受评估和治疗。

    人或动物的咬伤可引起手部的感染（参见由咬伤导致的手感染）。一些其他感染包括指头脓炎疱疹性瘭疽手脓肿腱鞘感染甲沟炎（指甲周围皮肤的细菌感染）。手和手指感染可导致持续剧烈的搏动性疼痛。

    医生根据查体，有时根据血液检查、X 线或其他影像学检查来诊断手和手指感染。

    绝大多数手部感染可以通过口服或静脉注射抗生素进行治疗，有时还需要手术治疗。医生可能会建议抬高手以帮助减轻肿胀，有时还会用夹板固定患手。

    手的神经压迫综合征

    腕管综合征肘管综合征桡管综合征均为神经压迫综合征。在这些疾病中，通常是骨和结缔组织压迫神经导致感觉、运动异常。神经压迫症状包括针刺感、疼痛、感觉丧失、无力等同时或单独出现。

    神经压迫综合征可通过检查作出初步诊断，然后常常通过肌电图和神经传导功能检查确诊。

    在这些疾病中，如果经过其他治疗症状依然严重，或者感觉丧失或无力的症状持续存在，就有必要通过手术解除神经的压迫。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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