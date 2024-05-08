鹅颈畸形是指手指基底部的内弯（屈曲）、中间关节的伸直（伸展）以及远端关节的内弯（屈曲）畸形。

（还可以参阅手部疾病概述。)

鹅颈畸形最常见的病因为类风湿性关节炎。其他原因包括未经治疗的锤状指，手指或手指韧带底部手内纤维板的松弛，由神经损伤导致的累及手的慢性肌肉挛缩（称作肌痉挛）、其他类型的关节炎、手指韧带破裂以及中节指骨骨折治疗后的对线不良。

手指可能不能正常弯曲。从而导致严重的病残。

手指异常弯曲

鹅颈畸形 图片 科学图片库

真正的鹅颈畸形不会影响拇指，因为拇指比其他手指少一个关节。但是，一种变异类型的鹅颈畸形（称作鸭嘴畸形、Z 字形畸形或 90 度角畸形）表现为拇指顶部关节严重过伸，基底部关节内弯，两者形成 90 度角。如果一根或多根手指同时发生鸭嘴畸形和鹅颈畸形，手指的夹捏能力将严重降低。

医生通过检查手和手指作出鹅颈畸形诊断。