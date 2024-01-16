脊髓是一个长而脆弱的管状结构，从脑干末端开始，一直延伸到脊柱底部。脊髓由形成通路的神经轴突束组成，这些神经轴突束在脑和身体的其他部位之间传递进出的信息。脊髓含有神经细胞回路，这些回路可控制行走和游泳等协调运动以及排尿。它还是反射的中心，如膝跳反射（见图反射弧：没有脑的参与）。

脊柱解剖 视频

与脑部一样，脊髓也是由 3 层组织（脊膜）所覆盖。脊髓和脊膜包含在脊椎管内，椎管位于脊柱的中心。大多数成年人的脊柱由33块独立的脊椎骨组成。与脑组织受颅骨保护一样，脊髓也受脊椎保护。脊椎被由软骨组成的椎间盘分开，椎间盘具有缓冲功能，并能减轻由走路和跳跃等运动对脊柱产生的冲击力。椎骨和软骨盘延伸脊柱的长度，共同形成脊柱（脊椎）。

脊柱结构

像脑一样，脊髓由灰质和白质构成。

灰质位于脊髓中心，呈蝴蝶样。前翼（通常称为前侧角或腹侧角）包含运动神经细胞（神经元），这些细胞将信息从脑或脊髓传递到肌肉，从而刺激运动。蝴蝶翼的后部（通常称为后侧角或背侧角）包含感觉神经细胞，这些细胞将来自身体其他部位的感觉信息通过脊髓传递到脑。

周围的白质包括将感觉信息从身体其他部位传送到脑的神经纤维列（轴突束；上行通路）和将运动冲动从脑传送到肌肉的神经纤维列（下行通路）。