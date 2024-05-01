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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脊髓

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是脊髓?

脊髓是由神经组成的长管，神经从大脑向下穿过脊柱的空心中心。

  • 脊髓像电缆一样，可以在脑和身体之间来回传递消息。

  • 就像颅骨保护脑一样，脊柱保护脊髓，脊髓非常脆弱

  • 脊髓传递来自脑的信号，告诉身体该做什么，例如移动胳膊或腿

  • 脊髓还将来自身体的信号传递到脑，比如触摸了什么或者哪里受伤

  • 反射（例如将手从热炉中拉开）发生在脊髓中，没有脑参与

  • 如果您的脊髓受损，您通常会丧失活动或感觉身体某部分的能力

脊髓如何工作?

脑中的神经细胞 会沿着脊髓发送消息。脊髓中的其他神经接收这些信息，并通过其中一根脊神经发送至您的身体。

脊髓中的神经细胞有神经纤维，其遍布全身，与感觉体相连。例如，您的皮肤中有触觉受体，用于触觉和疼痛。任何触发这些受体的物质，如针刺，都会沿神经纤维向上发送信号至脊髓。脊髓中的其他神经细胞将这一信号传递到脑中您感受疼痛的地方。

什么是脊神经？

脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。有31对脊神经从椎骨之间间隙内的脊髓进出。

每根脊神经从脊髓特定部分发出，到达躯体特定的区域。所以，例如，如果您触摸皮肤上的特定斑点，您会感觉到它是因为一根特定脊神经向脑部发送的信息所致。

脊髓可能出现什么问题?

许多问题会影响您的脊髓，包括

  • 损伤

  • 扩散到脊柱的癌症可能会挤压脊髓并损伤脊髓

  • 脊髓神经细胞因多发性硬化症或供血受阻等疾病而损失

一旦脊髓中的神经细胞死亡，它们就无法再生长。因此，脊髓的损伤经常是永久性的。

如果您的脊髓受损，您的症状取决于受损部位。例如，如果您腰背部的脊髓受损，您可能会丧失腿部运动和感觉，但仍能够使用您的手臂。但是，如果颈部脊髓受损，则双臂和双腿都会受到影响。如果颈部脊髓高位损伤，您可能无法呼吸。无论脊髓在哪里受损，都可能导致膀胱和肠道失控以及性功能丧失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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