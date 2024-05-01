脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。有31对脊神经从椎骨之间间隙内的脊髓进出。

每根脊神经从脊髓特定部分发出，到达躯体特定的区域。所以，例如，如果您触摸皮肤上的特定斑点，您会感觉到它是因为一根特定脊神经向脑部发送的信息所致。