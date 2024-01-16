脑的功能是神秘而非凡的，而且依赖于数十亿的神经细胞以及它们之间的内部沟通。脑是思想、信念、行为、记忆和情绪的基础。脑是思想和智力的场所，也是整个身体的控制中心。脑协调运动、触觉、嗅觉、味觉、听觉和视觉。它使人们能够形成文字、说话、交流、理解和操纵数字、创作和欣赏音乐、识别和理解几何形状、提前计划，甚至想象和幻想。

脑通过从内脏器官、体表、眼、耳、鼻、口，接收各种刺激。然后，它通过调节以下方面对这些刺激作出反应：

身体姿势

肢体运动

内脏器官工作速率

情绪

意识和警觉

脑部结构

没有任何计算机能媲美人脑的能力。不过维持脑的复杂能力也需要一定代价。脑组织需要连续的营养供给。脑需要极大量且持续的血流以及供氧—其血供约占心输出量的 25%。脑的总体能量消耗不会随时间发生很大变化，但脑的某些区域在活动增加（例如，试图学习一种新语言或学习一项新任务，如滑冰）期间会消耗更多的能量。脑供血中断超过约10秒即可造成意识丧失。

缺氧或血糖（葡萄糖）水平异常偏低可引起脑的能量供应不足，并在 4 分钟内造成严重的脑损伤。不过脑拥有多重保护机制，可以预防这些问题的发生。例如脑供血减少时，脑会立即给心脏发信号，使心跳加快、收缩增强，以泵出更多的血液。血糖水平太低时，脑会给肾上腺发信号，使其释放肾上腺素（肾上腺激素），以刺激肝脏释放更多储存的糖。

你知道吗……

血脑屏障也保护脑。它由衬于脑血管的细胞组成。这些细胞允许某些物质到达脑并阻止其他物质。血脑屏障是很重要的，因为在脑中形成毛细血管壁的细胞是紧密密封的（例如），以保护脑免受毒素和感染造成的伤害，这与大部分身体部位不同。（毛细血管是最小的身体血管，是血液和组织间进行营养物和氧气交换的场所。） 因为血脑屏障控制着可进入脑的物质，因此青霉素、许多化疗药物、一些有毒物质和大多数蛋白质不能进入脑部。另一方面，酒精、咖啡因、尼古丁等物质则可以进入脑部。某些药物（例如抗抑郁药）经过改良后，可以穿过血脑屏障。一些脑活动必需的物质，如糖和氨基酸，也不易通过血脑屏障。不过血脑屏障拥有的转运系统可以使这些物质穿过屏障并进入脑组织中。脑发炎时，就像当有某些感染或肿瘤时可能发生的那样，血脑屏障出现渗漏（渗透）。当血脑屏障可渗透时，某些通常无法穿过的物质（如某些抗生素）也能够穿过屏障进入脑组织了。

脑的活动有赖于电冲动，而电冲动则是由加工和储存信息的神经细胞（神经元）产生。电冲动沿着神经纤维在脑中传递。脑活动的程度、类型以及部位则与人的意识水平以及进行的特定活动类型有关。

脑可分成三个主要部分：

大脑

脑干

小脑

脑内（髓母细胞瘤） 图片

每个部分（大脑、脑干和小脑）有一些较小的区域，各自有其具体的功能。

脑 3D 模型

大脑 大脑是脑最大的部分，包含如下几个部分： 大脑皮层： 这层旋绕的组织构成大脑的最外层。它由厚度大约为八分之一英寸（2 到 4 毫米）的一薄层灰质组成。成人的大脑皮层包含了神经系统的大部分细胞。

白质： 白质主要由神经纤维（轴突）组成，这些神经纤维将大脑皮层中的神经细胞彼此相连，并将脑的其他部分与脊髓相连。它还含有用于为神经细胞纤维制造髓鞘（以加快脉冲沿神经纤维传导的速度）的支持细胞（少突胶质细胞）。白质位于皮层下方。

皮层下结构： 这些结构同样位于皮层下方（英文名称前缀“sub-”即表示“在下方”），并因此而得名。它们包括基底神经节、丘脑、下丘脑、海马和边缘系统，边缘系统包括杏仁核、嗅觉连接(帮助传递嗅觉信号的结构)和相关结构。 大脑分为 2 个半球——左半球和右半球。大脑半球由神经纤维连接，神经纤维形成穿过脑中部的白质桥(称为胼胝体)。每个半球又可进一步分为多个脑叶： 额叶

顶叶

枕叶

颞叶 每个脑叶都有其特别的功能，不过人体的大部分活动都需要双侧半球不同脑叶的多个区域协作才能完成。 额叶的功能有： 启动多种自主运动，例如观察感兴趣的物体、横穿街道、松弛膀胱以排尿等；

控制后天习得的运动技巧，如书写、演奏、系鞋带等

控制复杂的智能活动，如语言、思考、集中精神、解决问题、判断、计划未来等

控制面部表情、手和手臂的姿势

使表情、姿势与情绪和感受相协调 额叶的特定区域负责控制特定运动，尤其是对侧躯体的运动。对大部分人来说，左半球控制语言相关的大部分功能。 顶叶的功能有： 解释来自其他身体部位的感觉信息

控制身体和肢体位置

将形状、质地或重量等信息整合为知觉

影响数学及语言技巧，虽然这也与邻近部位的颞叶有关

存储空间记忆，使人们能够进行空间定位（知道他们在哪里）并保持方向感（知道他们要去哪里）

处理有助于人们确定躯体位置的信息 枕叶的功能有： 支配视觉并确定物体的形状

形成视觉记忆

将视觉感知与相邻的顶叶提供的空间信息相结合 颞叶的功能有： 形成记忆和情感

将瞬间记忆转化为短期和远期记忆

远期记忆的储存和再提取

理解声音和图像，从而使人们能够识别其他人和物体，并整合听觉和言语 皮层下结构包括如下几大神经细胞集合： 基底节协调运动并使运动平稳

丘脑主要提供进出大脑皮层（脑最外层）的感觉信息，形成痛觉、触觉、温度觉等感觉。

下丘脑协调身体的自主功能，例如控制睡眠和觉醒、维持体温、调节食欲和口渴，及控制邻近垂体的激素活性 边缘系统 图片 边缘系统是另一个皮层下结构，由位于大脑深部的神经纤维和结构构成。边缘系统的各部分包括下丘脑、杏仁核、丘脑、乳头体和海马体。该系统连接下丘脑与额叶和颞叶的其他区域。边缘系统控制情感的感受和表达、动机、记忆和学习，以及机体的一些自主功能。边缘系统通过产生情感（如恐惧、愤怒、愉快、悲伤），使人们的行为方式能够帮助他们进行交流，并应对生理不适以及心理的不安。海马也参与记忆的形成和提取，其通过边缘系统的连接，可帮助将记忆与记忆形成时经历的情绪联系起来。通过边缘系统，那些富于情感的记忆比那些不带情感的记忆更容易回忆起来。边缘系统还能将信息输入脑的其他区域，比如控制四肢有意运动的基底节。

脑干 脑干连接大脑和脊髓。它包含位于脑干上部深处的神经细胞和纤维系统（称为网状激活系统）。网状激活系统控制意识水平和觉醒。脑干还包含许多控制眼睛、脸、下巴和舌头运动（包括咀嚼和吞咽）的神经中枢集合。 脑干也能自动调节重要的身体功能，例如呼吸、血压和心跳，并有助于调整姿势和平衡。 如果脑干严重受损，患者就会失去意识，机体的这些自主功能就会停止。也就是说，所有脑活动都丧失。这种损失被认为是脑死亡。随即很快死亡。 然而，如果脑干保持完整，身体可能仍然存活，即使大脑的严重损伤导致没有意识、不能思考和运动也不会死亡。

小脑 小脑位于大脑之下，脑干之上，协调机体的运动功能。小脑从大脑皮层和基底节接收有关四肢位置的信息，帮助四肢平稳及准确地活动。小脑通过不断调整肌张力和姿势来做到这一点。 小脑与脑干的前庭神经核相互作用，前庭神经核与内耳的平衡器官（半圆形管）相连。它们共同构成机体的平衡系统，实现直立行走。 小脑也贮存练习动作的记忆，使高度协调的动作能够既快速又平衡地完成，如芭蕾舞演员的竖趾旋转。小脑与思维功能相关，如注意力、语言和情感等功能。