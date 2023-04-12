脊椎穿刺（腰穿）排出脑脊液、或由于覆盖脊髓的某层组织（脑膜）撕裂或其囊肿破裂，而导致脑脊液渗漏，均可引起低颅压性头痛。在脑组织周围流动的脑脊液丢失可降低脑组织周围的压力。

（另请参见头痛概述）

最常见的是，低颅压性头痛发生在以下情况之后：

多达三分之一的脊椎穿刺患者会出现低颅压性头痛，通常是几个小时到一两天后。

在脊椎穿刺中，医生在下背部的两块椎骨之间插入一根针，并从脊椎管中抽取脑脊液样本。脑脊液流动于覆盖脑脊髓表面的多层组织（脑膜）之间的空隙之中，并填满脑组织周围间隙。脊椎穿刺后，脑脊液有时继续从针孔中漏出。如果液体的渗漏速度快于生成速度，则脑组织周围的液体量会减少，脑部可能会下坠，牵拉周围的血管和支持组织。这种牵拉导致头痛。

如何进行脊椎穿刺

低颅压性头痛也可能出现在有其他导致脑脊液漏的疾病：

在脊髓发出神经的部位会突发脑脊膜内或附近的囊肿。当咳嗽和打喷嚏时囊肿有时会破裂，因为咳嗽和打喷嚏会导致脑脊液内的压力突然增加。脑脊液有时可自发泄漏，无明显原因。

脑脊膜在受伤时会被撕裂，尤其是当头部或面部受伤时。

低颅压性头痛很剧烈。发生在患者坐位或站位时，可通过平躺进行缓解。患者通常还会出现颈部僵硬、疼痛和恶心，可能会呕吐。

低颅压性头痛的诊断 医师的评估

有时需要影像学检查 医生根据症状和情况诊断低颅压性头痛。 如患者刚做过脊椎穿刺，诊断常较明确，几乎不需要进行特殊检查。 如果没有脊椎穿刺史，可能会做脑部成像测试，例如磁共振成像 (MRI)。在成像测试之前，将造影剂注射到静脉（通常在手臂或手）中。可使用造影剂提供更多细节。