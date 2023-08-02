脑部、脊髓及神经疾病检查

脑脊液流经覆盖在脑和脊髓的组织各层（脑膜）之间的通道（蛛网膜下腔）。当脑和脊髓受到突然的震动和轻度损伤时，围绕脑和脊髓的脑脊液有助于缓冲这些损伤。

在脊椎穿刺（腰椎穿刺）时，用针抽出脑脊液样本并送至实验室进行检查。

脑脊液检查可找到感染、肿瘤、及脑和脊髓出血的证据。这类疾病可能会改变脑脊液的内容物和外观，其中通常含有很少红细胞和白细胞，而且透明无色。如果脑脊液化验出现下列改变，常提示某些疾病：

脑脊液中白细胞增多，提示脑、脊髓感染或炎症。

由于存在许多白细胞，混浊的液体表明脑膜炎(覆盖脑和脊髓的组织的感染和炎症)或有时脑炎(脑部感染和炎症)。

脑脊液蛋白增高提示脑、脊髓或脊神经根（位于脊髓旁的脊神经部分）损害。

脑脊液中出现异常抗体，提示多发性硬化或感染。

糖（葡萄糖）水平降低，提示脑膜炎或癌症。

液体中的血液可能表明脑出血，例如，当脑中虚弱的动脉(动脉瘤)的膨胀破裂(破裂)时。

脑脊液压力增加可源自许多疾病，包括脑肿瘤和脑膜炎。

当颅内压升高时，例如，当颅内有肿块（如肿瘤或脓肿）时，医生不会进行脊椎穿刺。在这种情况下，脊椎穿刺可能会使脑下方压力突然降低。因此，脑可能会移动，并被挤压通过相对坚硬的组织中的一个小开口，这些开口将脑分成几个部分(称为脑疝)。脑疝使脑组织受压，具有潜在的致命性。病史和神经系统检查有助于判断患者是否有发生脑疝的危险性。例如，医生用检眼镜检查视神经，当颅内压增加时视神经会隆起。进行脊椎穿刺前，先做头颅 CT、MRI 检查，常可预防这种风险，且检查结果更准确。

如何进行脊椎穿刺

脊椎穿刺时，患者通常取侧卧位，并屈曲双膝至胸。可通过局部麻醉使插入部位麻木。然后，在脊髓末端以下的低位脊椎的相邻两椎骨之间，插入一根穿刺针。

脊椎穿刺（腰椎穿刺） 视频

脊椎穿刺时，医生可检测颅内压。特发性颅内高压和某些其他脑部及周围结构疾病患者的压力可能高于正常水平。测量时，将计量器（测压计）和穿刺针连接，并记录脑脊液在测压计中的高度。

也可因其他原因进行脊椎穿刺：

降低特发性颅内高压患者的颅内压

在骨髓造影前给予不透射线造影剂

当需要药物快速起效或靶向脑部、脊髓或脑膜的特定区域时给药，例如治疗影响这些结构的感染或癌症

脊椎穿刺常在床旁进行，整个操作过程不到15分钟。

约1/10的患者在脊椎穿刺后站立时会出现头痛（称为低压头痛）。数天至数周后常消失。然而，如果头痛在几天后仍然存在，医生可能会将该患者少量的血液注射到脊椎穿刺部位周围。这种被称为血补的程序减缓了脑脊液的渗漏，并可能缓解头痛。很少有其他并发症。