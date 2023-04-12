头痛是一种可以发生于头部任何部位的疼痛，包括头皮、上颈部、面部、以及头的内部。疼痛是患者最常见的就医原因之一。
头痛可影响人们的工作和日常生活。某些人频发头痛。有些人几乎从未有过。
头痛的原因
尽管头痛令人痛苦、沮丧，但头痛很少由严重疾病引起。头痛可分为两种类型：
原发性头痛： 不是由其他病变引起
继发性头痛： 由其他病变引起
原发性头痛疾病包括
丛集性头痛和其他三叉神经自主神经性头痛，包括慢性阵发性偏头痛、持续性偏侧头痛以及短暂单侧神经痛样头痛伴结膜充血和流泪(SUNCT)
三叉神经自主神经性头痛是罕见的。
继发性头痛可能是由脑、眼、鼻、喉、鼻窦、牙齿、下巴、耳朵、颈部疾病或全身性（系统）的疾病引起。
常见原因
不常见原因
头痛的评估
医生关注以下方面：
确定头痛是否有其他原因(即，是否为继发性头痛)
检查表明头痛是由严重失调引起的症状
如果未发现原因，则侧重于确定原发性头痛的类型。
警示体征
何时就医
如果病人有任何警示体征，他们应该马上就医。有警示体征可能表明头痛是由严重疾病引起的，例如：
严重头痛伴发热、颈强直：脑膜炎——覆盖于脑和脊髓表面的组织（脑膜）的感染，可能危及生命
霹雳性头痛：蛛网膜下腔出血（脑膜内出血），常由动脉瘤破裂引起
太阳穴处压痛，尤其在已有体重下降和肌肉疼痛的老年患者中：巨细胞动脉炎
癌症或免疫系统减弱患者出现的头痛（由疾病或药物引起）：脑膜炎或癌症扩散到脑部
看周围光线时眼睛发红或出现光晕：青光眼，如果不进行治疗，可导致不可逆转的视力丧失
如果没有上述症状或特征的患者开始出现头痛，且该头痛和他们从前经历的头痛不同，或是如果他们平时的头痛变得异常严重，他们应该致电他们的医生。依据他们的其他症状，医生可能会请他们到医院检查。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示疼痛的原因和接下来可能需要进行的检查（参见表头痛的一些原因和特征）。
医生询问头痛的特征：
发生频率如何
持续多长时间
疼痛部位
严重程度
疼痛是什么样的(例如，是悸动、迟钝还是像刀子一样)
是否有任何伴随症状
突然头痛需要多长时间才能达到最大强度
是什么触发了头痛（例如，是否仅在站立时出现）、是什么使头痛恶化，以及是什么缓解了头痛
其他问题可能包括
是否曾经头痛过
头痛是否复发，如果是，何时开始，多久发生一次
当前的头痛是与以前的头痛相同还是不同
医生还会询问头痛的危险因素。它们包括
患者是否服用或停止服用某些药物或物质（尤其是摄入过多咖啡因或停止摄入咖啡因）
患者是否患有可能引起头痛的疾病
患者是否有严重头痛的家庭成员
患者最近是否头部受伤
患者是否最近进行过脊椎穿刺
患者可以考虑如何回答上述问题，并在就诊之前写下答案。有时，医生会要求患者填写一份头痛问卷，问卷涵盖了大多数相关问题。人们可以在就诊前填写问卷，并将结果带来。写下这些信息可以节省时间，并帮助指导评估。
检查
很多人不需要进行检查。如怀疑头痛是由严重疾病引起，则需要做一些临床检测。对于某些怀疑的疾病，需要尽快进行检查。在其他病例中，可在一天或更多天内进行检查。
磁共振成像 (MRI) 和／或磁共振血管造影（提供血管的详细图像），或者如果 MRI 不可用或禁忌，则如果患者有以下情况，应尽快进行计算机断层扫描 (CT)
霹雳性头痛
意识水平的变化，如嗜睡或意识模糊
发热和颈部僵硬，使下巴下压到胸部时发生疼痛，有时甚至不能下压
使用眼底镜检查眼睛后检测到视神经肿胀(视神经乳头水肿)
表明全身对感染（败血症）有严重反应的症状，例如某种皮疹或休克
提示脑部病变的症状，如感觉或视力改变（包括复视觉）、突然感到肌肉无力、丧失协调性、癫痫发作、说话或理解困难
头部外伤引起头痛和意识丧失
如果患者有霹雳性头痛，应立即进行磁共振血管造影（或 CT）。
如果患者存在诸如以下的情况，应在一天左右的时间内完成 MRI：
癌症
免疫系统削弱（由于艾滋病等疾病或药物导致）
如患者存在诸如以下的某些其他特征，应在几天内完成 MRI 或 CT（如果 MRI 不可用或禁忌）：
50 岁以后出现头痛
复视
一种新的头痛，早上醒来或从睡眠中醒来时更严重
慢性头痛的频率、持续时间或强度增加
如果存在以下情况，通常进行脊椎穿刺（腰穿）
即使 CT 或 MRI 或其他成像检查结果正常，患者仍感觉霹雳性头痛（提示蛛网膜下腔出血）。
患者的免疫功能减弱。
通常，如果医生认为颅骨内的压力可能会增加，例如因肿块(如肿瘤、脓肿或血肿)引起，他们会在脊椎穿刺前做电脑断层扫描或核磁共振成像。如果颅骨内压力增加，脊椎穿刺可能会很危险。当脊髓液被移除，颅骨内压力增加时，脑部的一部分可能会突然向下移动。如果这些部分被挤压通过组织中将脑分成几个部分的小开口，就会导致一种威胁生命的疾病，叫做脑疝。
根据检查的结果和怀疑的病因，其他检查在数小时或数天内完成。
头痛的鉴别诊断
头痛类型或原因
临床特征*
诊断方法†
原发性头痛（不是由其他疾病引起的）
剧烈刺痛性头痛
无法躺下和躁动（有时表现为走来走去）
在疼痛侧：流鼻涕、流泪、眼睑下垂(霍纳综合征)，有时眼睛下方区域肿胀
仅需医生进行体格检查
偶尔需做头部 MRI 检查以排除其他疾病，特别是如果头痛最近有所进展或者症状模式已经改变
为中至重度
在头痛发作前，患者常有某种感觉，这种感觉（称为前驱症状）包括情绪改变、食欲减退、恶心
在头痛发作之前，常有短暂的感觉、平衡、言语、或视觉障碍（如看到闪光或出现盲点），这些短暂的功能障碍称之为先兆。
与丛集性头痛相同
为轻至中度的
与丛集性头痛相同
继发性头痛（由某种疾病引起的头痛）
轻度头痛、食欲不振、恶心和呕吐、疲劳、肌无力、烦躁不安或难以入睡
发生在最近去过高海拔地区的病人（包括在飞机上飞行6小时及以上）
仅需医生进行体格检查
从脑部引流血液的大静脉形成的血栓（脑静脉窦血栓形成）
头疼
有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)
有时癫痫发作和症状与中风类似（如手臂或腿瘫痪，视力丧失）
MRI和磁共振静脉造影
轻度至重度头痛，并有以下情况
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
一氧化碳中毒（冬天，如果供暖设备通风不畅，人们可能会吸入这种气体）
人们可能没有意识到暴露在这种气体中，因为一氧化碳是无色无味的
血液化验
牙科感染（上牙）
疼痛：
牙痛
牙齿检查
脑炎（脑部感染）
头疼有不同的特征
通常伴有发热、嗜睡加重、意识模糊、躁动、肌无力和/或笨拙
癫痫发作和昏迷
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
脊椎穿刺
在一侧太阳穴感到搏动痛
梳头或咀嚼时可出现疼痛
有时颞部（颞动脉）出现触痛、增大的动脉并出现周身疼痛，尤其是肩部、大腿和臀部
可能视力受损或丧失
有时乏力、发烧和体重减轻
在 50 岁以上的人群中更常见
血液检测，以测量红细胞沉降率 (ESR)，其可检测炎症
颞动脉活检
青光眼，一种称为闭角型青光眼的类型，突然发作(急性)
发生在头部前方、眼睛内部或上方的中度或重度疼痛
眼睛发红、看到灯光周围有光晕、恶心、呕吐和视力丧失
尽快进行眼科检查
头部受伤（脑震荡后综合症）
头部受伤后（有或无意识丧失）不久即开始的头痛
有时有错误的记忆、人格改变、或两者兼而有之
有时仅需医生进行体格检查
通常进行CT或MRI
特发性颅内压增高症（颅内压增高，没有相关原因的证据）
头疼
有时伴随脉搏出现的双重或模糊视力、恶心或耳鸣(搏动性耳鸣)
MRI和磁共振静脉造影，然后进行脊椎穿刺
脑出血（脑内出血）
轻度或严重的疼痛，并有以下情况
可能有严重的嗜睡、动作笨拙、肌无力、说话或理解困难、视力丧失、感觉丧失、或意识模糊
偶尔癫痫发作或昏迷
MRI，或如果 MRI 不可用或禁忌，则进行 CT 成像
低颅压性头痛（脑脊液‡被取出或泄漏时发生）
强烈头痛，常伴颈项强直和恶心
疼痛在坐位或站位时加重，平躺时缓解
通常发生在脊椎穿刺（腰穿）后
有时仅需医生进行体格检查
如果头痛自行发展（不是在腰椎穿刺后），则在静脉注射造影剂后进行MRI
位置和强度不同的慢性和经常性每日头痛
通常在早晨醒来时出现
通常发生在有偏头痛或紧张性头痛的病人
过度使用疼痛缓解药物（止痛药，如非甾体类抗炎药或阿片类药物）、巴比妥类药物、咖啡因、或有时使用曲坦类药物或其他药物来治疗头痛
仅需医生进行体格检查
严重且持续性的头痛
发热
颈部僵硬，使得下巴下压靠近胸部时发生疼痛，有时甚至无法低头
病人感到痛苦，伴发热、呕吐
脊椎穿刺（通常在CT之后）
疼痛
患者有流涕，有时伴脓涕或血涕
生病的感觉，可有夜间咳嗽，常伴发热
仅需医生进行体格检查
有时行鼻窦 CT 或鼻腔内窥镜检查
蛛网膜下腔出血（覆盖脑组织的内层和中间层之间的出血）
严重、持续的疼痛
头痛开始时，可能短暂的意识丧失
可表现为嗜睡、意识模糊，难以唤醒、或昏迷
颈部僵硬和恶心呕吐
CT 或 MRI 检查
如果MRI或CT结果是阴性的，通常需脊椎穿刺
硬膜下血肿（覆盖脑组织的外层和中间层之间有一袋血液）
头疼有不同的特征
可能嗜睡、意识模糊、健忘、和/或身体一侧肌无力或瘫痪
更常见于老年人和患有痴呆症或服用抗凝剂§或有酒精滥用障碍的人
CT 或 MRI 检查
当咀嚼坚硬的食物时疼痛
有时下颌内或周围疼痛，或者颈部疼痛
当嘴巴张开时，有时会发出咔嚓声或爆裂音，下颌固定、或难以张大嘴巴
体检，有时由牙医检查
有时进行MRI、X线或CT检查
三叉神经痛
面部一侧的中部和下半部分反复短的闪电样突发疼痛
仅需医生进行体格检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 脑脊液是围绕在脑和脊髓周围并有助于保护和支持它们的液体。
§ 抗凝剂是防止血液凝结或减慢凝血过程的药物。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；NSAID = 非甾体类抗炎药。
头痛的治疗
头痛的治疗取决于病因。
如果头痛是紧张性头痛或伴随轻微病毒感染，可以服用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID) 以缓解疼痛。
老年人须知：头痛
如果50岁以后开始出现头痛，医生往往会假设其由其他疾病引起，直至确诊。许多引起头痛的疾病，例如巨细胞动脉炎、脑肿瘤、硬膜下血肿（可能跌倒所致），在老年人中更常见。
头痛的治疗在老年人中可能会受到限制。老年人更有可能患有某些疾病，这些疾病使他们不能服用某些用于治疗偏头痛和丛集性头痛的药物（曲坦类药物及二氢麦角胺——参见表治疗偏头痛的一些药物）。这些疾病包括心绞痛、冠状动脉疾病、及未控制的高血压。
如果老年人需要服用药物来治疗会让他们感到昏昏欲睡的头痛，必须对他们进行密切监测。
关键点
大多数头痛不是由严重的疾病引起，特别是如果头痛是在年龄较轻时开始，并不随着时间而改变，且检查结果是正常的。
如果头痛频繁发生，或存在警示标志，患者应就医治疗。
大多数头痛不需要检查。
医生往往可根据病史、症状、以及体格检查的结果确定头痛的类型或起因。
如果医生怀疑原因是严重的疾病（如出血或感染），通常需要马上进行 MRI 检查。
如果医生怀疑脑膜炎、脑炎或蛛网膜下腔出血，通常在进行 CT 或 MRI 后进行脊椎穿刺，以排除会增加颅内压的异常情况。