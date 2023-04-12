头痛是一种可以发生于头部任何部位的疼痛，包括头皮、上颈部、面部、以及头的内部。疼痛是患者最常见的就医原因之一。

头痛可影响人们的工作和日常生活。某些人频发头痛。有些人几乎从未有过。

头痛的原因 尽管头痛令人痛苦、沮丧，但头痛很少由严重疾病引起。头痛可分为两种类型： 原发性头痛： 不是由其他病变引起

继发性头痛： 由其他病变引起 原发性头痛疾病包括 偏头痛

丛集性头痛和其他三叉神经自主神经性头痛，包括慢性阵发性偏头痛、持续性偏侧头痛以及短暂单侧神经痛样头痛伴结膜充血和流泪(SUNCT)

紧张性头痛 三叉神经自主神经性头痛是罕见的。 继发性头痛可能是由脑、眼、鼻、喉、鼻窦、牙齿、下巴、耳朵、颈部疾病或全身性（系统）的疾病引起。 常见原因 两种最常见的引起头痛的原因是原发性头痛： 紧张性头痛（最常见的头痛类型）

偏头痛 不常见原因 较少见的，头痛是由于一种称为丛集性头痛的不常见的原发性头痛疾病引起，或是由于很多继发性头痛疾病之一引起（参见表头痛的一些原因和特征）。某些继发性头痛疾病会非常严重，特别是那些影响脑部的疾病，例如脑膜炎、脑肿瘤或脑内出血（脑出血）。 发热可引起头痛，很多与脑部无关的感染也会引起头痛。此类感染包括莱姆病、洛基山斑疹热和流行性感冒。 长期摄入咖啡因或服用止痛药（镇痛药）的人，在停用后，通常也会出现头痛（称作药物过度使用性头痛）。 和很多人所认为的相反，眼部疲劳和高血压（除非极高的血压）通常不会引起头痛。

头痛的评估 医生关注以下方面： 确定头痛是否有其他原因(即，是否为继发性头痛)

检查表明头痛是由严重失调引起的症状 如果未发现原因，则侧重于确定原发性头痛的类型。 警示体征 有头痛的患者需要注意某些特征： 感觉或视力的变化、突然感到肌肉无力、失去协调能力、癫痫发作、说话或理解困难、或意识水平的变化，如嗜睡或意识模糊（提示脑部疾病）

发热和颈部僵硬，使下巴下压到胸部时发生疼痛，有时甚至不能下压

突然发生非常剧烈的头痛（霹雳性头痛）

太阳穴处压痛（当梳头时）或咀嚼时下颌部疼痛

存在癌症或削弱免疫系统的疾病（免疫缺陷性疾病），例如艾滋病

使用免疫系统抑制药物（免疫抑制剂）

影响全身的症状，例如发热或体重减轻

进行性加重的头痛（频率或严重程度）

看周围光线时，眼睛发红或出现光晕

血压明显升高

50 岁以后出现头痛 何时就医 如果病人有任何警示体征，他们应该马上就医。有警示体征可能表明头痛是由严重疾病引起的，例如： 严重头痛伴发热、颈强直：脑膜炎——覆盖于脑和脊髓表面的组织（脑膜）的感染，可能危及生命

霹雳性头痛：蛛网膜下腔出血（脑膜内出血），常由动脉瘤破裂引起

太阳穴处压痛，尤其在已有体重下降和肌肉疼痛的老年患者中：巨细胞动脉炎

癌症或免疫系统减弱患者出现的头痛（由疾病或药物引起）：脑膜炎或癌症扩散到脑部

看周围光线时眼睛发红或出现光晕：青光眼，如果不进行治疗，可导致不可逆转的视力丧失 如果没有上述症状或特征的患者开始出现头痛，且该头痛和他们从前经历的头痛不同，或是如果他们平时的头痛变得异常严重，他们应该致电他们的医生。依据他们的其他症状，医生可能会请他们到医院检查。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示疼痛的原因和接下来可能需要进行的检查（参见表头痛的一些原因和特征）。 医生询问头痛的特征： 发生频率如何

持续多长时间

疼痛部位

严重程度

疼痛是什么样的(例如，是悸动、迟钝还是像刀子一样)

是否有任何伴随症状

突然头痛需要多长时间才能达到最大强度

是什么触发了头痛（例如，是否仅在站立时出现）、是什么使头痛恶化，以及是什么缓解了头痛 其他问题可能包括 是否曾经头痛过

头痛是否复发，如果是，何时开始，多久发生一次

当前的头痛是与以前的头痛相同还是不同 医生还会询问头痛的危险因素。它们包括 患者是否服用或停止服用某些药物或物质（尤其是摄入过多咖啡因或停止摄入咖啡因）

患者是否患有可能引起头痛的疾病

患者是否有严重头痛的家庭成员

患者最近是否头部受伤

患者是否最近进行过脊椎穿刺 患者可以考虑如何回答上述问题，并在就诊之前写下答案。有时，医生会要求患者填写一份头痛问卷，问卷涵盖了大多数相关问题。人们可以在就诊前填写问卷，并将结果带来。写下这些信息可以节省时间，并帮助指导评估。 同时进行全身体格检查。它着重于头部和颈部以及脑部、脊髓和神经功能（神经学检查）。有时也会进行眼部检查。 检查 很多人不需要进行检查。如怀疑头痛是由严重疾病引起，则需要做一些临床检测。对于某些怀疑的疾病，需要尽快进行检查。在其他病例中，可在一天或更多天内进行检查。 磁共振成像 (MRI) 和／或磁共振血管造影（提供血管的详细图像），或者如果 MRI 不可用或禁忌，则如果患者有以下情况，应尽快进行计算机断层扫描 (CT) 霹雳性头痛

意识水平的变化，如嗜睡或意识模糊

发热和颈部僵硬，使下巴下压到胸部时发生疼痛，有时甚至不能下压

使用眼底镜检查眼睛后检测到视神经肿胀(视神经乳头水肿)

表明全身对感染（败血症）有严重反应的症状，例如某种皮疹或休克

提示脑部病变的症状，如感觉或视力改变（包括复视觉）、突然感到肌肉无力、丧失协调性、癫痫发作、说话或理解困难

头部外伤引起头痛和意识丧失 如果患者有霹雳性头痛，应立即进行磁共振血管造影（或 CT）。 如果患者存在诸如以下的情况，应在一天左右的时间内完成 MRI： 癌症

免疫系统削弱（由于艾滋病等疾病或药物导致） 如患者存在诸如以下的某些其他特征，应在几天内完成 MRI 或 CT（如果 MRI 不可用或禁忌）： 50 岁以后出现头痛

复视

一种新的头痛，早上醒来或从睡眠中醒来时更严重

慢性头痛的频率、持续时间或强度增加 如果存在以下情况，通常进行脊椎穿刺（腰穿） 疑似急性脑膜炎或脑炎（脑部感染）。

即使 CT 或 MRI 或其他成像检查结果正常，患者仍感觉霹雳性头痛（提示蛛网膜下腔出血）。

患者的免疫功能减弱。

头痛正在恶化，和/或医生怀疑是特发性颅内压增高或慢性脑膜炎。 通常，如果医生认为颅骨内的压力可能会增加，例如因肿块(如肿瘤、脓肿或血肿)引起，他们会在脊椎穿刺前做电脑断层扫描或核磁共振成像。如果颅骨内压力增加，脊椎穿刺可能会很危险。当脊髓液被移除，颅骨内压力增加时，脑部的一部分可能会突然向下移动。如果这些部分被挤压通过组织中将脑分成几个部分的小开口，就会导致一种威胁生命的疾病，叫做脑疝。 根据检查的结果和怀疑的病因，其他检查在数小时或数天内完成。 表格 头痛的鉴别诊断 表格

头痛的治疗 头痛的治疗取决于病因。 如果头痛是紧张性头痛或伴随轻微病毒感染，可以服用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID) 以缓解疼痛。