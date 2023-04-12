当服用过多治疗头痛的药物的患者每月头痛超过 15 天且连续超过 3 个月时，就会出现药物过度使用性（反跳性）头痛。

药物过度使用性头痛最常发生于偏头痛或紧张性头痛患者。

头痛的类型因人而异。

医生根据患者服用治疗头痛的药物的频率和头痛的频率诊断药物过度使用性头痛。

医生通过让患者停止使用治疗头痛的药物治疗这类头痛，并开具不同类型的治疗头痛的药物来控制停药引起的症状，通常通过处方药物来治疗原发性头痛疾病。

（另请参见头痛概述）

如果频繁或每天服用某些药物来治疗偶尔的头痛，头痛可能会更频繁地出现，发展成慢性疾病。

药物过度使用性头痛发生率为一般人群的1%至2%。它在女性中的发病率高于男性。

大多数患有这种头痛的患者正在服用治疗头痛的药物，用于治疗偏头痛或紧张性头痛，他们服用过量药物或服用药物过于频繁，常常是因为药物没有有效缓解他们的疼痛。

药物过度使用性头痛的原因 药物过度使用性头痛最常见的原因是过度使用： 阿片类药物

含布他比妥（一种巴比妥酸盐）的止痛药（镇痛药）

阿司匹林或对乙酰氨基酚与咖啡因合用

曲坦类药物（预防和治疗偏头痛的药物） 过度使用其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 和麦角胺也可引起这种疾病。 过度敏感的神经系统被认为会导致药物过度使用性头痛。也就是说，触发疼痛的脑部神经细胞太容易受刺激。 药物依赖在药物过度使用性头痛患者中更常见。他们也可能有患药物过度使用性头痛的遗传倾向。

药物过度使用性头痛的症状 药物过度使用性头痛每天或几乎每天都会发生，通常在患者首次醒来时出现。疼痛的位置和类型因人而异。患者也可能感到恶心、易怒，且难以集中注意力。

药物过度使用性头痛的诊断 医师的评估 医生根据定期服用治疗头痛的药物的患者的头痛频率和服用治疗头痛的药物的频率来诊断药物过度使用性头痛。 当出现以下所有情况时，应诊断为药物过度使用性头痛： 服用对乙酰氨基酚、阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者每月头痛 15 天或以上，服用麦角胺、曲坦类药物、阿片类药物或联合头痛药物治疗头痛的患者每月头痛 10 天或以上。

患者定期服用过多的一种或多种药物来缓解头痛，并且已经超过 3 个月。

没有其他头痛疾病可以更好地解释症状。 少见情况下，进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)来排除其他疾病。

药物过度使用性头痛的治疗 使用预防原发性头痛（通常是偏头痛）的不同药物

停用过度使用的治疗头痛的药物

使用不同类型的治疗头痛的药物（称为过渡性药物）来管理停药后出现的戒断症状

生物反馈和认知技术 通常，医生首先给患者使用预防性药物来治疗原发性头痛疾病。之后会突然停用过度使用的药物。但是，如果患者服用高剂量阿片类药物、巴比妥酸盐或苯二氮卓类药物，过度使用的药物的量在 2 至 4 周内逐渐减少。有时，停药后，患者可作为门诊患者接受治疗。然而，因阿片类药物过度使用引起的头痛患者需住院治疗。突然停用这些药物可引起恶心、烦躁不安、焦虑和睡眠不佳等症状。停用任何类型的止痛药可能导致头痛更频繁、持续时间更长和变得更加剧烈。停药后的症状可能持续数天或最长 4 周。 过渡性药物用于治疗停用过度使用的药物后出现的头痛。 过渡性（衔接）药物用于预防突然停用过度使用的药物导致过多的头痛症状，有时是危险性症状。过渡性药物应该是与导致过度使用性头痛的药物不同的药物。如果可能，医生将过渡性药物的使用限制在每周两次以下。 过渡性药物（参见表治疗偏头痛的一些药物）包括 NSAID

皮质类固醇

二氢麦角胺

氯丙嗪和苯海拉明

可乐定（用于缓解过度使用阿片类药物时的停药而引起的症状）

苯巴比妥（用于预防过度使用巴比妥酸盐时的停药而引起的痉挛） 药物过度使用障碍得到治疗后，指导患者限制使用所有用于停止（中止）头痛的急救和过渡性药物，如下所示： 对于NSAID，每月不到6天

对于曲坦类药物、麦角胺或治疗头痛的复方药物，每月不到 4 天 应按照处方继续使用药物预防头痛。 医生应鼓励患者记录头痛日记。头痛日记的内容包括头痛发作次数和持续时间、可能的触发因素、对治疗的反应。有了这些信息，便可确定触发因素，如有可能，还可以消除这些触发因素。然后，患者可通过避免触发因素进行治疗，而医生也能更好地计划和调整治疗方案。 生物反馈治疗和其它认知治疗技术（例如放松训练、催眠治疗和压力管理）通过改变集中注意力的方式，可以帮助控制、减轻或应对头痛。生物反馈可以让患者控制疼痛。 患者应进行咨询以避免使用以前曾过度使用过的药物。同时还教授并鼓励他们采用健康的生活方式。