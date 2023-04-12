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短暂单侧神经痛样头痛伴结膜充血和流泪(SUNCT)，一种罕见疾病，类似于丛集性头痛，它通常会导致头部一侧眼睛周围短暂但频繁的疼痛发作。
（另请参见头痛概述）
由于它们的相似性，SUNCT和丛集性头痛经常一起被归类为三叉神经自主神经性头痛。三叉神经自主神经性头痛还包括慢性阵发性偏头痛，以及持续性偏侧头痛——所有非常罕见的疾病。
通常，疼痛发生在头部一侧的眼睛周围。疼痛可能每天发作多达200次，每次可持续5秒到4分钟以上不等。累及眼发红（称作结膜充血），并频繁流泪。
短暂单侧神经痛样头痛伴颅自主神经症状 (SUNA) 与 SUNCT 相似。它与 SUNCT 的不同之处在于它涉及结膜充血（眼睛充血）或撕裂，但不是两者皆有。SUNCT 和 SUNA 的其他症状相似。两者都是短暂的单侧神经痛样头痛。
医生基于症状诊断SUNCT。磁共振成像(MRI)可用于排除其他原因。
SUNCT 的治疗
利多卡因
为预防发作，使用抗癫痫药或注射某些药物
静脉注射利多卡因（麻醉剂）可缓解眼部疼痛。
为了预防发作，可给患者服用抗惊厥药（如拉莫三嗪、托吡酯或加巴喷丁）或注射可阻断或刺激支配累及眼神经（视神经）的药物。