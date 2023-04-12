短暂单侧神经痛样头痛伴结膜充血和流泪(SUNCT)，一种罕见疾病，类似于丛集性头痛，它通常会导致头部一侧眼睛周围短暂但频繁的疼痛发作。

（另请参见头痛概述）

由于它们的相似性，SUNCT和丛集性头痛经常一起被归类为三叉神经自主神经性头痛。三叉神经自主神经性头痛还包括慢性阵发性偏头痛，以及持续性偏侧头痛——所有非常罕见的疾病。

通常，疼痛发生在头部一侧的眼睛周围。疼痛可能每天发作多达200次，每次可持续5秒到4分钟以上不等。累及眼发红（称作结膜充血），并频繁流泪。

短暂单侧神经痛样头痛伴颅自主神经症状 (SUNA) 与 SUNCT 相似。它与 SUNCT 的不同之处在于它涉及结膜充血（眼睛充血）或撕裂，但不是两者皆有。SUNCT 和 SUNA 的其他症状相似。两者都是短暂的单侧神经痛样头痛。

医生基于症状诊断SUNCT。磁共振成像(MRI)可用于排除其他原因。