头痛发作几乎总是突然开始。它可能始于鼻塞和一个鼻孔的水样分泌物。一侧头部剧烈疼痛，然后蔓延到眼周。疼痛强度在几分钟内达到顶峰，通常持续30分钟至1小时，但可能持续15至180分钟。患者常在睡眠中被痛醒。

与偏头痛不同，丛集性头痛患者常不能躺下。他们不停地来回踱步，有时还将自己的头撞到墙上。

发作后，头痛一侧的眼睑可能下垂，瞳孔经常收缩(称为霍纳综合征)。眼睛下方的区域可能浮肿，眼睛可能流泪。面部可能发红。头痛可能伴有恶心。

头痛发作可能一天发生几次，通常在白天或晚上的同一时间。常在1～3月（或偶尔更长）的头痛周期内（称为丛集期）有规律地发作，接着是一个为期数月至数年的头痛缓解期，直至下一次发作周期到来。酒精可能会在集群期间引发头痛，但不会在无头痛时段引发头痛。有的患者没有头痛缓解期。他们患有慢性丛集性头痛。