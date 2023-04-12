丛集性头痛表现为一侧太阳穴或眶周严重疼痛，疼痛持续时间相对较短（通常持续30分钟至1小时）。伴有鼻充血或流涕，有时可出现眼睑下垂、流泪和脸红。丛集性头痛常在1到3个月的周期内规律发作，接着是持续数月至数年的缓解期。
一侧头部剧烈疼痛，并导致这一侧流泪和流涕。
患者常无法休息，来回踱步。
诊断主要依据症状。
治疗头痛需要吸氧（使用面罩）或用药。
大多数丛集性头痛患者需要服药来防止发作复发。
（另请参见头痛概述）
丛集性头痛相对少见，在美国每1000人中约有4名患者。丛集性头痛多见于男性。典型者于20～40岁发病。
丛集性头痛的症状
头痛发作几乎总是突然开始。它可能始于鼻塞和一个鼻孔的水样分泌物。一侧头部剧烈疼痛，然后蔓延到眼周。疼痛强度在几分钟内达到顶峰，通常持续30分钟至1小时，但可能持续15至180分钟。患者常在睡眠中被痛醒。
与偏头痛不同，丛集性头痛患者常不能躺下。他们不停地来回踱步，有时还将自己的头撞到墙上。
发作后，头痛一侧的眼睑可能下垂，瞳孔经常收缩(称为霍纳综合征)。眼睛下方的区域可能浮肿，眼睛可能流泪。面部可能发红。头痛可能伴有恶心。
头痛发作可能一天发生几次，通常在白天或晚上的同一时间。常在1～3月（或偶尔更长）的头痛周期内（称为丛集期）有规律地发作，接着是一个为期数月至数年的头痛缓解期，直至下一次发作周期到来。酒精可能会在集群期间引发头痛，但不会在无头痛时段引发头痛。有的患者没有头痛缓解期。他们患有慢性丛集性头痛。
丛集性头痛的诊断
医师的评估
有时需要进行磁共振成像检查
丛集性头痛的诊断基于患者对头痛和伴随症状的描述。
如果头痛最近有所进展，或者症状模式有所改变，可以对头部进行磁共振成像 (MRI)，以排除其他原因。
丛集性头痛的治疗
头痛开始时通过吸氧或使用药物止痛
使用长期预防丛集性头痛的药物
一旦开始终止丛集性头痛的发作
在丛集性头痛开始发作时，常用下列方法终止其发作：
面罩吸氧
注射曲坦类药物或二氢麦角胺（参见表治疗偏头痛的一些药物）
佐米曲坦(曲坦的一种)或通过鼻喷雾剂服用的局部麻醉剂(如利多卡因)
丛集性头痛也可以通过刺激迷走神经（第10脑神经）被中止，迷走神经可在脑部（终止和发出）和头部、颈部和躯干的各个部分之间传递电脉冲。迷走神经刺激可以无创性地完成（即无需在皮肤上做切口或将器械插入体内）。为此，将手持设备放在颈部的位置，以便感觉脉搏。该设备通过皮肤发送温和的电流，以激活体外的迷走神经。电流沿迷走神经返回脑部，帮助控制疼痛。
预防丛集性头痛
由于丛集性头痛很严重、频发和使患者丧失生活能力，患者可使用药物预防发作。这些药物包括
口服泼尼松（一种皮质类固醇激素）
头后部局部注射麻醉剂和皮质类固醇激素（称之为神经阻断疗法）
用于预防偏头痛发作的药物（如双戊丙醇、托吡酯、丙戊酸钠和维拉帕米）
锂
单克隆抗体，如伽奈珠单抗
可首先使用泼尼松或神经阻断疗法，因为其起效较快。接着，可选用其他药物中任一种，以用于长期预防。
神经阻断必须在医生诊所进行。其他治疗可在家进行。