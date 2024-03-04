神经丛损伤的最常见原因是

物理性损伤

癌症

拉伤手臂或手臂过度弯向肩部的意外事故可能会损伤臂神经丛（位于肩部附近）。分娩期间的牵拉或其他动作可能导致新生儿臂神经丛损伤。坠落伤可以导致腰神经丛受伤（腰神经丛在髋部）。

乳腺癌或上肺部肿瘤可以侵犯并破坏臂神经丛。肠道、膀胱、或前列腺的肿瘤可以侵犯腰神经丛。其他肿块，例如良性肿瘤、脓肿和血肿均可以压迫神经丛，引起神经丛损伤。

糖尿病或乳腺癌放疗，可以引起全身神经损伤，也可导致神经丛损害。

急性臂丛神经炎（急性臂丛神经功能障碍）可能源于自身免疫反应——躯体产生破坏自身组织的抗体。可能由一种自身免疫反应（身体产生攻击自身组织的抗体）或病毒引起。本病原发于男性。常见于年轻人，但任何年龄均可发病。