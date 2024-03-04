由不同的脊神经交织形成的神经显微网络（即神经丛）可能被外伤、肿瘤、血液聚积（血肿）或自身免疫反应损害。
整个肢体或局部疼痛、无力及感觉缺失。
肌电图和神经传导检查可帮助定位，MRI可定位并判定病因。
有时病因治疗可改善神经功能。
（另请参阅周围神经系统概述）
神经丛类似于配电盒，后者将电线分到各个房间。在神经丛中，来自不同脊神经（连接脊髓与其他身体部位）的神经纤维被重新组合分配。最后，所有支配身体某特定部位的神经纤维组成一根神经。主神经丛中的神经损伤可导致这些神经支配的上肢或下肢出现问题。
主神经丛包括
臂丛神经，位于颈部和肩部，其神经分布于整个手臂
分布神经至骨盆和腿部的腰骶丛
腰骶丛包括
腰丛，位于后腰
骶丛，位于盆腔
神经连接盒: 神经丛
神经丛就像房子里的电接线盒。在神经丛中，来自不同脊髓神经的神经纤维被分类和重组，从而所有到达特定身体部位的纤维被放在一根神经中。
身体躯干有四组神经丛：
因为腰神经丛和骶神经丛交织在一起，所以也称为腰骶神经丛。
胸壁的脊神经没有加入神经丛。它们是位于肋骨间的肋间神经。
神经丛疾病的原因
神经丛损伤的最常见原因是
物理性损伤
癌症
拉伤手臂或手臂过度弯向肩部的意外事故可能会损伤臂神经丛（位于肩部附近）。分娩期间的牵拉或其他动作可能导致新生儿臂神经丛损伤。坠落伤可以导致腰神经丛受伤（腰神经丛在髋部）。
乳腺癌或上肺部肿瘤可以侵犯并破坏臂神经丛。肠道、膀胱、或前列腺的肿瘤可以侵犯腰神经丛。其他肿块，例如良性肿瘤、脓肿和血肿均可以压迫神经丛，引起神经丛损伤。
糖尿病或乳腺癌放疗，可以引起全身神经损伤，也可导致神经丛损害。
急性臂丛神经炎（急性臂丛神经功能障碍）可能源于自身免疫反应——躯体产生破坏自身组织的抗体。可能由一种自身免疫反应（身体产生攻击自身组织的抗体）或病毒引起。本病原发于男性。常见于年轻人，但任何年龄均可发病。
神经丛疾病的症状
臂神经丛功能障碍可以导致一侧上肢疼痛、无力、感觉缺失。也可以影响整个手臂或局部（如前臂或肱二头肌）。如为外伤导致损伤，恢复缓慢，需要数月时间。部分严重外伤可导致永久肌无力。
急性臂丛神经炎导致上臂及肩部严重疼痛。通常在疼痛缓解时，手臂力量下降且伴有反射减弱。患者可能无法使用大拇指和食指做出ο型。患者在3-10天内出现肌无力。然后，通常在接下来几个月里恢复肌力。
腰骶神经丛的功能异常引起下背及腿部疼痛，并且引起整个下肢或局部（如足或腓肠肌）无力及感觉减退。恢复情况取决于病因。
神经丛疾病的诊断
肌电图和神经传导检查
磁共振成像或计算机断层扫描
当症状出现在特定神经丛支配的身体部位时，医生会怀疑神经丛受累。症状出现的位置提示哪个神经丛受累。
肌电图和神经传导检查也能够帮助找到损害部位。
MRI扫描或计算机断层扫描(CT)能帮助判断是癌肿还是其他肿块导致神经丛疾病。
神经丛疾病的治疗
病因治疗
当癌症或受伤是原因时，有时需要手术
神经丛疾病的治疗取决于病因。在神经丛附近的癌肿可通过放疗和（或）化疗处理。偶尔，危害神经丛的肿瘤或其他肿块必须通过外科手术清除。
如由糖尿病引起，控制好血糖有助于减轻症状。
有时，医生给予皮质类固醇治疗急性臂丛神经炎和其他怀疑是自身免疫反应原因所致的神经丛疾病，但这些药物并未证实有效。
损伤引起神经丛疾病时，神经修复所需时间较长，有时需要手术治疗。