自身免疫病是机体免疫系统功能异常导致机体攻击自身组织的疾病。

尚不清楚自身免疫性疾病的触发因素。

症状根据疾病不同以及受累器官而各异。

自身免疫病的存在常需要一些血液检查来确定。

自身免疫病应用抑制免疫系统活性的药物治疗。

（另见过敏反应概述。）

免疫系统必须首先识别外来物质或危险物质，才能保护身体免受外来物质或危险物质的侵害。这些物质包括细菌、病毒、寄生虫（例如蠕虫）、某些癌细胞，甚至是移植的器官和组织。这些物质具有免疫系统可识别的分子，可刺激免疫系统的反应。这些分子被称为抗原。抗原是可以含于细胞内部或细胞（例如细菌或癌细胞）表面上或是病毒的组成部分。有些抗原，诸如花粉和食物分子，存在于自身。

当某些白细胞（B细胞和T细胞）遇到抗原时，它们会学习如何攻击抗原，从而保护身体免受潜在危险抗原的侵害。B细胞产生抗体，抗体是人体对抗原的主要免疫防御机制之一。抗体与特定抗原紧密结合，对其标记以进行攻击或直接中和。机体产生数以千计不同种类的抗体。每种抗体对特定抗原具有特异性。免疫系统的细胞会记住特定的抗原，以便在下次遇到时能更有效地攻击。

人们自身组织的细胞也具有抗原。正常情况下，免疫系统仅对外来或者危险的物质有反应，而不会对自身组织的抗原出现反应。然而，有时候会出现免疫功能异常，把自身的组织当作外来的，而产生抗体（被称为自身抗体）或免疫细胞攻击自身的细胞或组织。这种反应被称为自身免疫反应。它导致炎症和组织损伤。这种反应可能会导致自身免疫病，但许多人产生的自身抗体量非常少而不发生自身免疫病。血液中有自身抗体并不意味着此人患有自身免疫性疾病。

存在许多自体免疫疾病。常见的自身免疫性疾病包括Graves病、类风湿性关节炎、桥本甲状腺炎、1型糖尿病、系统性红斑狼疮（狼疮）和血管炎。认为属于自身免疫性疾病的其它疾病包括艾迪生病、多发性肌炎、Sjögren综合征、进行性全身性硬化症、许多肾小球肾炎（肾脏炎症）病例和一些不育病例。

表格 部分自身免疫病 表格

自身免疫性疾病的病因 自身免疫反应可以通过多种途径发生： 正常机体物质被病毒、药物、日照或放射而改变。这种被改变的物质进而可能会被免疫系统识别为异物。例如，病毒可以感染并改变机体的细胞。病毒感染的细胞会刺激免疫系统对其进行攻击。

与身体天然物质相似的外来物质可以进入身体。免疫系统可以偶尔靶向相似的身体物质以及外来物质。例如，导致咽喉链球菌感染的细菌有某些类似人类心脏细胞的抗原。罕见的情况下，免疫系统可以在攻击咽喉的链球菌之后，攻击病人的心脏（这种反应是风湿热的一部分）。

控制抗体生成的细胞——例如B淋巴细胞（一种白细胞）——可能出现功能异常及产生异常抗体攻击机体的某些细胞。

T细胞是另一种参与免疫反应的白细胞，也可能出现功能异常并损害身体细胞。

机体内正常情况下局限于特定部位（而与免疫系统隔离）的物质释放入血液。例如，眼外伤可以导致眼球液体释放入血流。液体刺激免疫系统确定眼为外来并攻击它。 为什么一些物质触发一个人（而非另一个人）的自身免疫反应或疾病通常未知。但是，有时涉及遗传性。一些人具有使其略微更可能出现自身免疫性疾病的基因。这种略微增加的自身免疫性疾病易感性，而非疾病本身，是遗传的。对于有遗传易感性的病人，病毒感染或组织损伤等诱发因素可以导致疾病发生。 许多自体免疫疾病在女性间更常见。

自身免疫性疾病的症状 然而，症状取决于疾病和受累的机体器官。某些自身免疫病影响全身某种类型的组织——例如，血管、软骨或皮肤。其它自身免疫病影响特定器官。实际上任何器官，包括肾脏、肺、心脏和脑，都可以受累。其所致的炎症和组织损伤可以导致疼痛、关节畸形、无力、黄疸、瘙痒、呼吸困难、液体聚集（水肿）、谵妄，甚至死亡。

自身免疫性疾病诊断 血液化验 医生根据患者的症状怀疑自身免疫性疾病。为了帮助确诊，医生会做一些实验室检查。 提示炎症的血液检查预示自身免疫病可能。这些检查包括下列各项： 红细胞沉降率 (ESR)：该测试测量红细胞沉降到装有血液的试管底部的速度。当存在炎症时，ESR通常会增加，因为由于炎症而产生的蛋白质会干扰红细胞在血液中悬浮的能力。

全血细胞计数 (CBC)：这项检查包括确定血液中红细胞的数量。该数目经常减少（贫血），因为有炎症时产生的红细胞较少。 由于炎症有多种原因（其中许多不是自身免疫性的），因此医生通常还会进行血液检查以检测在患有特定自身免疫性疾病的人中可能发生的不同抗体。这些抗体的例子是 抗核抗体，通常存在于系统性红斑狼疮中

类风湿因子或抗环瓜氨酸肽（抗-CCP）抗体，通常存在于类风湿性关节炎中 但是这些抗体有时也可以见于没有自身免疫病的病人，因此医生常结合实验室检查和病人的症状、体征来判断是否存在自身免疫病。 你知道吗……

自身免疫性疾病的预后 有些自身免疫病的缓解像其发生一样莫名其妙。然而多数自身免疫是慢性的。常需要终生用药控制症状。 不同疾病预后各异。