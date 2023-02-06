亚急性联合变性是由维生素B12缺乏所引起的进展性脊髓病。

支配运动与感觉的神经损害。

患者通常表现为手脚无力、刺痛、麻木、四肢僵硬，可能变得烦躁、困倦和意识模糊。

血液检测为维生素B12缺乏。

静脉注射或口服维生素B12后通常可以治愈该病。

（另请参见脊髓疾病概述）

亚急性联合变性通常发生于40岁以上的人。

其诱因为维生素B12缺乏，而后者通常也会导致贫血。恶性贫血是一种由维生素B12缺乏引起的贫血。维生素B12的缺乏是因为患者存在肠道的吸收障碍，而不是饮食中的维生素B12含量不足。

脂质鞘（髓鞘）围绕着神经细胞并参与神经信号的传导，而维生素B12对髓鞘的形成及维持是必需的。在亚急性联合变性疾病中，髓鞘被破坏，致使脊髓传出的感觉和运动神经纤维退变。有时，脑部、眼部神经和周围神经也会受损。

亚急性联合变性的症状 亚急性联合变性始于全身虚弱感。双手及双脚有针刺痛感及麻木感。这些感觉障碍趋向于恒定，甚至恶化。患者可能感觉不到振动以及肢体的位置（位置觉）。肢体是僵硬的，活动笨拙，行走可能变得困难。反射可能减弱、加强、或缺失。 罕见视力降低。 本病患者可能表现为不安、冷淡、困倦、多疑和意识模糊。患者情绪可能快速、意外改变。罕见痴呆。

亚急性联合变性的诊断 血液化验

计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI) 检测血液中维生素B12的水平即可诊断。CT或MRI可以排除症状的其他原因。