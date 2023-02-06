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亚急性联合变性是由维生素B12缺乏所引起的进展性脊髓病。
支配运动与感觉的神经损害。
患者通常表现为手脚无力、刺痛、麻木、四肢僵硬，可能变得烦躁、困倦和意识模糊。
血液检测为维生素B12缺乏。
静脉注射或口服维生素B12后通常可以治愈该病。
（另请参见脊髓疾病概述）
亚急性联合变性通常发生于40岁以上的人。
其诱因为维生素B12缺乏，而后者通常也会导致贫血。恶性贫血是一种由维生素B12缺乏引起的贫血。维生素B12的缺乏是因为患者存在肠道的吸收障碍，而不是饮食中的维生素B12含量不足。
脂质鞘（髓鞘）围绕着神经细胞并参与神经信号的传导，而维生素B12对髓鞘的形成及维持是必需的。在亚急性联合变性疾病中，髓鞘被破坏，致使脊髓传出的感觉和运动神经纤维退变。有时，脑部、眼部神经和周围神经也会受损。
亚急性联合变性的症状
亚急性联合变性始于全身虚弱感。双手及双脚有针刺痛感及麻木感。这些感觉障碍趋向于恒定，甚至恶化。患者可能感觉不到振动以及肢体的位置（位置觉）。肢体是僵硬的，活动笨拙，行走可能变得困难。反射可能减弱、加强、或缺失。
罕见视力降低。
本病患者可能表现为不安、冷淡、困倦、多疑和意识模糊。患者情绪可能快速、意外改变。罕见痴呆。
亚急性联合变性的诊断
血液化验
计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)
检测血液中维生素B12的水平即可诊断。CT或MRI可以排除症状的其他原因。
亚急性联合变性的治疗
维生素B12注射剂
如果亚急性联合变性得到早期治疗，恢复的可能性更大。如果发病数周内得到治疗，大多数患者也可完全恢复。即使治疗延迟，也可能阻止症状进展或减慢其进展速度，但完全恢复已失去的功能的可能性较小。
大多数患者即刻注射维生素B12，并无限期地持续注射，以防止症状复发。如果维生素B12缺乏轻微且没有出现神经损伤症状，可以口服大剂量维生素B12。