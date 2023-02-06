脊髓疾病可导致永久性严重问题，如瘫痪或膀胱和肠道控制受损（尿失禁和大便失禁）。有时候，如果迅速进行评估和治疗，可避免或最大程度减少这些问题。
脊髓疾病的原因包括受伤、感染、供血受阻以及骨折或肿瘤压迫。
典型表现是，肌力减弱或瘫痪、感觉异常或缺失、以及可能的大小便控制困难。
医师诊断主要依据症状、体征及影像学检查结果，如磁共振。
造成脊髓疾病的病因应尽可能纠正。
通常，康复训练能够尽可能帮助恢复部分功能。
脊髓解剖
脊髓是联系脑部和身体其他部分的主要通路。脊髓是脑部底部向下延伸的长而粗大的脆弱结构。脊髓受脊椎（脊柱）的后部骨骼（椎骨）的保护。软骨构成的椎间盘将椎骨分开，并起到缓冲作用。
脊柱分为四部分，即：
颈椎（C）：颈
胸椎（T）：胸
腰椎（L）：腰部
骶椎（S）：骨盆和尾骨
在脊柱的每个部分中，椎骨从顶部开始编号。这些标记（字母+数字）也用于表示脊髓的特定位置（平面）。医生有时可根据患者的症状确定脊髓损伤的位置——平面。例如，如果患者的腿、躯干和手瘫痪，但患者可以正常移动肩膀和肘部，则在第7至8平面（C7至C8）之间的颈部脊髓受损。
脊髓哪个部位损伤？
沿着脊髓，有31对脊神经通过椎体间隙发出。每根从脊髓特定椎体发出的神经支配躯体特定的区域。鉴于此，皮肤表面被分成很多个皮区。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。医师可根据患者感觉缺失的皮区区域，判断脊髓病变的节段。
皮区
皮肤表面被分成很多特殊区域，称为皮区。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。感觉神经将触感、疼痛、温度和振动等信息从皮肤传递至脊髓。
脊神经根成对发出，一侧身体各一根。共有31对：
以上诸神经根均支配皮区。
特定皮区的感觉信息通过感觉神经纤维，传入特定脊椎的神经根。比如，大腿后侧带状皮肤区域的感觉信息通过感觉神经纤维传入第二骶椎（S2）的神经根。
脊神经有两个神经根（运动根和感觉根）。唯一的例外是第一根脊神经，它没有感觉根。
运动根： 脊髓前根（运动根或前根）包含的神经纤维能将冲动（信号）从脊髓传递到肌肉，以刺激肌肉运动（收缩）。
感觉根： 脊髓后根（感觉根或后根）包含的神经纤维能将感觉信息（包括触觉、位置觉、痛觉及温度觉）从躯体传导到脊髓。
你知道吗……
脊髓结束于腰背部（L1或L2周围），但下脊神经根继续，形成类似于马尾的神经束（称作马尾）。
脊髓是高度组织化的结构。其中央是类似于蝴蝶的灰质，它的“翼状”结构称为角：
前（前部或运动）角内的神经细胞接受来自脑部或脊髓的信号，通过运动根传递至肌肉。
后（后部或感觉）角内的神经细胞通过感觉根，接收从脊髓外的神经细胞传递的感觉信号，包括痛觉、温度觉以及其他感觉信息。
脊髓的外部是白质，主要是神经纤维的传导通路（也称为束或柱）。每个神经束都传导一种特定类型的神经信号，这些信号上传到脑部（上行通路），或者从脑部往下传（下行通路）。
在脊髓中往返传导和上下传导
脊神经通过两个神经根将神经冲动传进和传出脊髓：
在脊髓的中央，蝴蝶样的灰质结构帮助传进或传出脊神经的冲动。“翼状”结构称为角。
神经冲动通过不同的通道（束）在脊髓中上行（到达脑部）或下行（从脑部下传）。每个束均传递不同类型的上行或下行的脑部神经信号。例如以下示例：
脊髓疾病的病因
脊髓疾病的症状
由于脊髓的功能和结构特点，脊髓损伤常可根据受损部位产生特定类型的症状。可能出现下列各种各样的症状：
通过确定哪些功能丧失，医生通常可以对脊髓损伤部位（如前部、后部、侧部、中央或全部脊髓）进行定位。医生可根据症状的特定位置（例如瘫痪的肌群和感觉缺失的身体部位）判断受损的脊髓位置（即脊髓的特定平面）。
脊髓损伤后，损伤部位以下的功能完全或部分丧失。由损伤部位以上的脊髓支配的功能不受影响。
当突然发生无力或瘫痪时，肌肉往往是弛缓的（松弛），肌张力丧失。肌肉出现弛缓后，肌张力在数天至数周内增加，肌肉常可不自主收缩（称作痉挛或强直）。
当疾病（例如颈椎病和遗传性痉挛性截瘫）缓慢损伤脊髓时，可导致瘫痪，伴随肌肉张力增加和肌肉痉挛（称为痉挛性瘫痪）。
痉挛之所以发生，是因为脑信号无法传导至受损区域，以帮助控制某些反射。因此，数天至数周后反射变得活跃。然后，受反射控制的肌肉可能会不时收紧、感觉僵硬和不受控制地收缩。
脊髓疾病的诊断
体格检查
磁共振成像或脊髓造影和CT诊断
通常，医师可根据患者的症状特点确定脊髓疾病。医生会进行体格检查，以提供诊断线索，如果脊髓受损，体格检查可以帮助医生确定损伤的位置。最后，依靠影像学检查进行确诊并寻找病因。
磁共振成像（MRI）是脊髓疾病最精确的影像学检查。它不仅能够显示脊髓，而且能够显示脊髓周围的软组织疾病（如脓肿、血肿、肿瘤及破裂的椎间盘）、以及骨骼疾病（如肿瘤、骨折和颈椎病）。
如果没有MRI，可使用计算机断层扫描(CT)进行脊髓造影。对于CT脊髓造影，在将不透射线的造影剂(可以在X射线下看到)注射到脊髓周围的空间后，进行CT。
X 射线检查可用于检查脊柱问题，如骨折或肿瘤，但 CT 可提供更多关于骨骼的信息，并且通常首选 CT。
你知道吗……
脊髓疾病的治疗
尽可能进行病因治疗
并发症的预防
物理治疗和职业治疗
如果脊髓功能障碍症状突然发生（比如瘫痪或感觉缺失），应立即去急诊室就诊。及时的就诊并接受治疗有时可避免不可逆的脊髓损害或瘫痪。应尽可能治疗或纠正病因。但这种治疗通常无法进行或无效。
由于脊髓疾病而瘫痪或卧床的病人，需要精细的护理来避免并发症的发生，其中包括：
褥疮： 护士应该每天检查患者的皮肤，使患者皮肤保持干燥和清洁，并经常给患者翻身。如有必要，使用能减轻压力并提供支撑的特殊床。它可以调整并转移身体的压力，使压力从腹部到背部，或从一侧到另一侧转移。床垫表面填充空气、泡沫、凝胶和水。其他表面材料或床垫需要电才能工作。例如，一些床垫能将支持压力从患者身体的一个区域转移到另一个区域。一些有气体袋，通过泵交替充气和放气。
排尿障碍：如果一个人由于疾病而不能活动，而且不能上厕所，那么留置导尿管是必须的。为了减少尿路感染的风险，护士在插入导尿管时会使用无菌技术，并每天使用抗菌药膏或溶液进行护理。
肺炎： 为降低肺炎的发生风险，治疗者或护士应该训练患者进行深呼吸。他们还可帮助患者倾斜身体，协助患者排出肺内积聚的分泌物（体位排痰），或者采用仪器吸出分泌物。
血栓： 可注射抗凝药物（如肝素或低分子量肝素）。如果患者不能接受抗凝药物（例如，因为出血疾病或胃溃疡等），有时可在下腔静脉（从腹部向心脏供血的大静脉）植入滤网，有时被称为伞。此滤网能够捕获从下肢静脉形成并脱落的血栓，避免血栓进入心脏。
身体功能的广泛丧失可导致灾难性后果，造成抑郁和自尊丧失。正规的心理辅导有助于患者恢复。学会接受已经发生的事情并了解近期、远期预后，可以帮助人们正确对待残疾，并为后续的康复训练治疗做准备。
康复
康复训练的目的是帮助患者恢复尽可能多的功能。由护士、物理治疗师、职业治疗师、社会工作者、营养学家、心理学家、顾问和有时康复治疗专业医生（理疗医师）以及个人和家庭成员组成的团队可提供最佳护理。护士可以教会患者如何处理大小便障碍问题，比如怎么插导尿管、什么时候用泻药、怎样用手指促进肠道的蠕动等。
物理治疗包括肌肉的力量加强、及伸展锻炼。康复训练师帮助患者学习掌握如何使用辅助设施，如拐杖、辅助行走设备、轮椅等，并学会如何控制肌肉抽动。
职业治疗帮助患者再学习如何做日常活动，并帮助他们提高灵巧度及协调能力。患者通过学习特殊的技术来弥补丢失的功能。治疗师或顾问帮助患者进行调整，帮其重返工作岗位，重建业余爱好及完成日常活动。患者也会接受如何处理性功能障碍的指导。对于感觉丧失的患者，仍能进行性活动。
来自家人及朋友的支持和鼓励也很重要。