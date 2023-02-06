脊髓是联系脑部和身体其他部分的主要通路。脊髓是脑部底部向下延伸的长而粗大的脆弱结构。脊髓受脊椎（脊柱）的后部骨骼（椎骨）的保护。软骨构成的椎间盘将椎骨分开，并起到缓冲作用。

脊柱分为四部分，即：

颈椎（C）：颈

胸椎（T）：胸

腰椎（L）：腰部

骶椎（S）：骨盆和尾骨

在脊柱的每个部分中，椎骨从顶部开始编号。这些标记（字母+数字）也用于表示脊髓的特定位置（平面）。医生有时可根据患者的症状确定脊髓损伤的位置——平面。例如，如果患者的腿、躯干和手瘫痪，但患者可以正常移动肩膀和肘部，则在第7至8平面（C7至C8）之间的颈部脊髓受损。

脊髓哪个部位损伤？

沿着脊髓，有31对脊神经通过椎体间隙发出。每根从脊髓特定椎体发出的神经支配躯体特定的区域。鉴于此，皮肤表面被分成很多个皮区。皮区是指一个皮肤区域，其感觉神经全部由单一脊神经根支配。医师可根据患者感觉缺失的皮区区域，判断脊髓病变的节段。

皮区

脊神经有两个神经根（运动根和感觉根）。唯一的例外是第一根脊神经，它没有感觉根。

运动根： 脊髓前根（运动根或前根）包含的神经纤维能将冲动（信号）从脊髓传递到肌肉，以刺激肌肉运动（收缩）。

感觉根： 脊髓后根（感觉根或后根）包含的神经纤维能将感觉信息（包括触觉、位置觉、痛觉及温度觉）从躯体传导到脊髓。

你知道吗……

脊髓结束于腰背部（L1或L2周围），但下脊神经根继续，形成类似于马尾的神经束（称作马尾）。

脊髓是高度组织化的结构。其中央是类似于蝴蝶的灰质，它的“翼状”结构称为角：

前（前部或运动）角内的神经细胞接受来自脑部或脊髓的信号，通过运动根传递至肌肉。

后（后部或感觉）角内的神经细胞通过感觉根，接收从脊髓外的神经细胞传递的感觉信号，包括痛觉、温度觉以及其他感觉信息。

脊髓的外部是白质，主要是神经纤维的传导通路（也称为束或柱）。每个神经束都传导一种特定类型的神经信号，这些信号上传到脑部（上行通路），或者从脑部往下传（下行通路）。

在脊髓中往返传导和上下传导