维生素 B12 缺乏症

维生素 B12 缺乏症可发生在不服用补充剂的严格素食者中，也可由于吸收障碍所致。

导致贫血，引起苍白、乏力、疲乏，严重时出现气促和头晕。

重度维生素 B12 缺乏症可能损伤神经，引起手脚刺痛或感觉丧失、肌肉无力、反射消失、行走困难、意识错乱和痴呆。

维生素 B12 缺乏症根据血液检查的结果诊断。

服用大剂量维生素 B12 后大部分症状消失。

在老年人中，神经损伤和痴呆引起的症状可能持续存在。

维生素B12（钴胺素）和叶酸是红细胞形成、成熟和DNA（脱氧核糖核酸）合成必需的营养素，DNA是细胞的遗传物质。维持正常的神经功能也必需维生素 B12。维生素 B12 在肉类（特别是牛肉、猪肉、动物肝脏和其它动物内脏）、蛋类、营养素强化型谷物食品、牛奶、蛤蜊、牡蛎、鲑鱼和金枪鱼中含量丰富。（也可参见维生素概述。）

与大多数维生素不同，维生素 B12 在体内储存的量相当大，主要是在肝脏内。体内储存的维生素 B12 大约 3～5 年才能用完。

患者不应将大剂量服用维生素 B12 视为万灵药，但所幸的是，维生素 B12 似乎没有毒性；建议不要过量摄入维生素 B12。

维生素 B12 存在于动物来源的食物中。正常情况下维生素 B12 在小肠末端（回肠）被吸收，回肠通向大肠。但维生素 B12 必须与内因子（一种由胃产生的蛋白质）结合才能被吸收。如果没有内因子，维生素 B12 就只能留在肠内，并随粪便排出体外。

维生素 B12 是形成成熟血细胞的必需营养素，因此该维生素缺乏可导致贫血。贫血的特征是红细胞异常增大（巨红细胞）和白细胞异常。由于肝脏储存有大量的维生素 B12，因此在缺乏症开始后 3～5 年，贫血才会出现。

维生素 B12 缺乏症可引起神经损害（神经病变），甚至在没有贫血时也可能发生。

维生素 B12 缺乏症的病因 维生素 B12 缺乏症可在有以下情况时发生： 维生素 B12 摄入不足。

机体不能充分吸收或贮存该维生素。 摄入不足 严格的素食者可缺乏维生素 B12，除非他们服用维生素 B12 补充剂。如果严格素食的母亲用母乳喂养婴儿，婴儿也容易有维生素 B12 缺乏。在其他人群中，不太可能由于摄入不足引起该维生素缺乏。 吸收不足 维生素 B12 缺乏的最常见病因是吸收不足。下列情况可导致吸收不足： 部分小肠发生细菌过度生长

吸收能力下降（乳糜泻等吸收不良性疾病或者某些胰腺疾病）

累及小肠最后一段的炎症性肠病

鱼绦虫感染

艾滋病 (AIDS)

用于减轻体重的减肥手术

小肠（维生素 B12 吸收的部位）切除术

抗酸药、二甲双胍（用于治疗糖尿病）等药物

反复暴露于一氧化二氮（笑气）

缺乏内因子

胃酸降低（常见于老年人） 内因子可能不足，因为由过度活跃的免疫系统所产生的异常抗体会攻击并破坏产生内因子的胃细胞，这种自身免疫反应称为自身免疫性化生性萎缩性胃炎。胃（产生内因子的部位）切除术也可导致内因子缺乏。因为内引起缺乏所致维生素 B12 缺乏导致的贫血，称为恶性贫血。 老年人常因胃酸减少而导致吸收不足。老年人容易缺乏维生素 B12，因为他们的胃酸降低，使从肉类食物中分解出维生素 B12 的能力减弱。然而，即使在胃酸减少的患者中，维生素补充剂中的维生素 B12 也可以继续被很好地吸收。 储存不足 肝脏疾病可能会妨碍维生素 B12 的贮存，因为体内大部分维生素 B12 贮存于肝脏。

维生素 B12 缺乏症的症状 维生素 B12 缺乏症引起的贫血是逐渐发生的，使得身体能在一定程度上适应贫血状态。因此，即使贫血严重，症状也可能很轻。 贫血的症状包括 苍白

虚弱

疲劳 面色苍白、乏力倦怠，严重时有头晕、气促、心率加快。 通常伴有肝脾肿大。 有恶性贫血（内因子缺乏引起的）的年轻患者得胃癌或其他消化道肿瘤的倾向。 神经受损患者的腿部受累比手臂更早、更常见。在有神经损伤的患者，腿部受影响较早，表现为手、脚麻刺感，腿、脚和手的感觉减退。可能感觉四肢无力。患者辨别手臂和下肢位置的能力（位置觉）减退和振动觉减退。出现轻度至中度的肌无力，神经反射可能消失。行走变得困难。 一些人出现意识障碍、易怒、轻度抑郁。维生素 B12 缺乏症达到晚期时可能引起谵妄、妄想症（认为别人意欲伤害他们）和精神功能受损（包括痴呆）。

维生素 B12 缺乏症的诊断 血液化验

有时需进行内镜检查 血液常规检查中，如出现巨红细胞，应怀疑维生素 B12 缺乏。当患者出现神经损伤的典型症状（如刺痛或感觉丧失）时，医生有时会怀疑维生素 B12 缺乏。如果疑诊为维生素 B12 缺乏，应测定血中维生素 B12 的水平。 通常，医生也会通过测定血液中的叶酸水平来排除叶酸缺乏症，因为叶酸缺乏症也可导致形成巨红细胞。 如果已确诊为维生素 B12 缺乏，老年患者可不再作其他检查，因为常见的原因（如胃酸低等）一般都不很严重。对于年轻患者，可能会进行其他测试（包括其他血液测试），以确定病因。 内镜（使用可视镜来检查身体空腔脏器）可检测胃细胞（产生内因子的细胞）是否有破坏。

维生素 B12 缺乏症的预防 对于坚持严格素食主义的母亲哺乳的婴儿，出生后即开始给予维生素 B12 补充剂有助于预防维生素 B12 缺乏症。