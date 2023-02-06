空洞是一种被液体充满的空腔，发生在脊髓中被称为“脊髓空洞症”，发生在脑干中被称为“延髓空洞症”，有可能两者同时存在。

空洞可以在出生时即存在，或后天因为外伤或肿瘤而形成。

患者可能对疼痛和温度改变不敏感，手脚无力、或眩晕，可伴动眼、味觉及言语困难。

采用增强MRI可以发现空洞。

通过手术方法可以消除空洞，但未必能改善症状。

（另请参见脊髓疾病概述）

空洞症罕见。空洞在青少年及年轻时期扩大，具体机制尚不明确。通常来说，有先天性空洞症的儿童还伴有脑、脊髓或颅骨和脊柱交界区（颅颈交界区异常）结构畸形。

一般说来，晚发的空洞通常由外伤及肿瘤引起。大约30%的脊髓肿瘤最终会产生空洞。

在脊髓内生长的空洞从内部产生压力。它们往往首先影响将疼痛与温度信息从身体传导到脑部的神经纤维。继而影响脑部用于调节肌肉运动的神经纤维。

空洞可见于脊髓的任何部位。但空洞通常起病于颈部，并可能向下扩展，累及整个脊髓。空洞症扩散至或原发于脑干低位会压迫脊髓（在脑部和身体其他部分之间传递神经冲动）与颅神经（颅神经是从脑部发出，直接支配除脑以外的头颈部分）。

脊髓或脑干空洞的症状 脊髓空洞的症状通常在青春期至45岁之间开始。 颈脊髓空洞（脊髓空洞症）通常会使患者痛觉与温度觉减退，尤其是双上肢、上背部、下颈部及双手。因此，这类患者双上肢与双手的割伤与烧伤很常见。患者可能很多年没意识到这种感觉减退。随着空洞的扩大与延伸，它可以引起肌无力与萎缩（肌萎缩），通常从手开始。空洞进而导致下肢的无力与痉挛。身体一侧症状可能更严重。 脑干中的空洞（延髓空洞症）可能会导致眩晕、眼球震颤（眼球向一个方向快速移动，然后缓慢地回到原来的位置）、面部感觉丧夫（单侧或双侧）、味觉丧失、言语困难、声音嘶哑及吞咽困难。舌肌无力和萎缩。延髓空洞症很少见。

脊髓或脑干空洞的诊断 磁共振成像 (MRI) 对具有典型症状的幼儿或青少年应警惕该病。 注射顺磁性造影剂（如钆剂）后，进行全脊髓和脑 MRI。钆剂可显示空洞（及存在的肿瘤），有助于医生诊断。