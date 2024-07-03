裂隙是指如果在妊娠期唇部组织没有完全连接在一起，可在唇部（唇裂）或口腔顶部（腭裂）形成裂口或二者皆有。唇裂和腭裂均为出生缺陷。

出生缺陷也称先天异常，指孩子出生前就发生的身体异常。“先天”是指“出生时存在”。（另请参见面部和颅骨出生缺陷简介。）

唇裂 是上唇分离，通常在鼻子下方。

腭裂是口顶部（腭）裂，形成进入鼻子的异常通道。

唇裂和腭裂常同时发生。它们是颅骨和面部最常见的出生缺陷，每 1,000 名婴儿中大约有 1 名受影响。

唇裂和腭裂：面部缺陷

唇裂 隐藏详情 M.A. ANSARY 博士/科学图片库

腭裂 隐藏详情 MORRIS HUBERLAND／科学图片库

唇裂可破坏容颜，使婴儿不能闭合嘴唇含住乳头。

腭裂会干扰进食和言语，且增加耳部感染的风险。

唇裂和腭裂的病因 环境因素和遗传因素都可能与唇裂或腭裂形成有关。 母亲在怀孕期间使用烟草、酒精、非法药物或某些药物可能会增加婴儿出生时患唇裂或腭裂的风险。 叶酸缺乏是另一个因素，特别是从受孕到妊娠头三个月这一时期。叶酸是胎儿正常发育所必需的维生素。孕妇或准备怀孕的妇女应服用叶酸补充剂，以降低婴儿出生缺陷的发生风险。服用某些药物（如抗癫痫药）的女性可能需要服用更高剂量的叶酸补充剂，因为这些药物会干扰叶酸代谢，从而降低血液中的叶酸水平。 如果母亲有唇裂或腭裂，或者一级亲属（如父母或兄弟姐妹）有唇裂或腭裂，则婴儿出生时有缺陷的风险也会增加。

唇裂和腭裂的诊断 体格检查

基因检测 医生通常可以在体格检查期间识别这些缺陷。 唇裂或腭裂的婴儿应由遗传学家进行评估。遗传学家是专门从事遗传学（基因科学以及某些特质或特征如何从父母传给孩子）的医生。可通过对婴儿的血液样本进行基因检测，以寻找染色体和基因异常。此检测可以帮助医生确定是否是特定遗传疾病导致，并排除其他原因。