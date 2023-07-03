脑和脊髓出生缺陷概述

脑或脊髓出生缺陷会导致一系列神经系统问题；有些可能几乎察觉不到，而有些可能致命。

脑和脊髓出生缺陷可能发生在胎儿发育早期或晚期。

典型症状包括智障、瘫痪、失禁或身体某些部位感觉缺失。

诊断基于各种血液检查和影像学检查，例如计算机断层扫描和磁共振成像。

一些缺陷可由手术修补，但脑和脊髓损伤是永久性的。

妊娠前和妊娠期间服用叶酸可以降低出现某些类型缺陷的风险。

在大脑和脊髓的许多可能缺陷中，所谓的神经管缺陷会在妊娠最初几周内发生。其他缺陷，包括脑积水和小头畸形在妊娠后期出现。

导致脑和脊髓出生缺陷的原因很多，包括许多既往未知的遗传因素。

脑和脊髓出生缺陷的症状 很多脑和脊髓缺陷患儿也会出现头或背部可见的畸形。 如果缺陷影响了脑和脊髓组织，会出现脑或脊髓损伤的症状。脑损伤可能致死，也可能导致轻度或重度残疾，包括智力障碍、癫痫发作和瘫痪。脊髓损伤可导致瘫痪、大小便失禁以及缺损水平位置以下神经支配的身体区域感觉丧失（参见图脊髓损伤部位）。

脑和脊髓出生缺陷的诊断 出生前，进行羊膜穿刺术、产前超声检查或胎儿磁共振成像 (MRI) 以及无细胞胎儿脱氧核糖核酸 (DNA) 筛查

出生后，进行计算机断层扫描或 MRI 出生前，羊膜穿刺术（从胎儿周围抽取液体样本）、产前超声检查或一种称为胎儿 MRI 的新技术可以使医生在妊娠期间识别出许多此类缺陷。为了帮助诊断可能导致缺陷的遗传性疾病，医生可能会使用无细胞 DNA 筛查。医生从母亲那里采集一份血液样本，并利用它检测胎儿的 DNA。分析 DNA 以确定胎儿是否患有某些遗传性疾病。 出生后，可以通过计算机断层扫描 (CT) 和 MRI 显示器官内部结构的图片来发现大脑和脊髓缺陷。 发现缺陷时，父母需要接受心理支持和遗传咨询，因为生下其他患该缺陷的孩子的风险可能较高。

脑和脊髓出生缺陷的治疗 手术 一些缺损，如那些导致可见的开口或肿胀的缺陷，可以手术修补。 虽然缺陷造成的脑或脊髓损伤通常是永久性的，但手术可以避免远期并发症，并且可以改善功能。 通过及时手术干预，一些儿童的发育可接近正常。