叶酸缺乏症比较常见。体内只能储存少量的叶酸，所以当饮食中缺乏叶酸时，几个月内就可能出现叶酸缺乏。

没有摄入足够的有叶蔬菜和柑橘类水果会引起叶酸缺乏，

可发生贫血，引起疲乏、苍白、烦躁、气促和头晕。

重度叶酸缺乏可能导致舌头发红疼痛、腹泻、味觉减退、抑郁、意识错乱和痴呆。

如果孕妇有叶酸缺乏症，胎儿发生先天性脊髓或脑部缺陷的风险增大。

诊断基于血液检查。

口服叶酸补充剂通常可纠正这种缺乏症。

叶酸是一种 B 族维生素。叶酸和维生素 B12 都是形成正常红细胞和合成 DNA（脱氧核糖核酸，是细胞的遗传物质）的必需营养素。叶酸也是胎儿神经系统正常发育的必需营养素。

叶酸在生绿叶蔬菜、芦笋、西兰花、水果（特别是柑橘）、动物肝脏、其它动物内脏、干酵母以及营养素强化型的面包、意大利面和谷物食品中含量丰富。食品中 50%～95% 的叶酸可因过度烹调被破坏。

在美国和加拿大，叶酸被添加入强化谷物食品。机体从叶酸补充剂或强化营养食品中吸收叶酸较从自然食物中吸收更容易。

孕妇或准备怀孕的妇女应服用叶酸补充剂，以减少婴儿出生缺陷（主要是神经管缺陷）。对于曾经生过神经管缺陷婴儿的妇女，医生经常给予更高剂量的叶酸。

同时使用口服避孕药和抗癫痫药的女性可能需服用叶酸补充剂。抗癫痫药会减弱口服避孕药的功效。叶酸补充剂有助于维持口服避孕药的功效。

叶酸补充剂不能预防冠状动脉疾病或卒中。没有证据表明，叶酸补充剂减少或增加各种癌症的风险。叶酸补充剂似乎不能提高老年人的认知能力。

叶酸通常没有毒性。

叶酸缺乏症的病因 叶酸缺乏症可能由下列原因引起 叶酸摄入不足（常见于过量饮酒或营养不良的人群）

吸收受损（由吸收障碍引起，如乳糜泻或使用某些药物）

对叶酸的需求增加（例如由于怀孕或哺乳） 大量饮酒的人无法摄入足够的叶酸，因为他们常常以酒代替食物。这些人往往普遍营养不良。摄入大量的酒精也可以干扰叶酸的吸收和代谢。 吸收不良性疾病（如乳糜泻）会妨碍叶酸的吸收。 怀孕或哺乳期妇女和接受透析的患者由于叶酸的需求增加，可能出现叶酸缺乏。 有些药物可减少这种维生素的吸收。它们包括 许多抗癫痫药（如苯妥英和苯巴比妥）

用于治疗溃疡性结肠炎的药物（如甲氨蝶呤） 另一些药物会妨碍叶酸的代谢。它们包括 甲氨蝶呤（用于治疗癌症和类风湿关节炎）

氨苯蝶啶（用于治疗高血压）

二甲双胍（用于治疗糖尿病）

甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（抗生素）

叶酸缺乏症的症状 叶酸缺乏症可导致贫血逐渐发展，贫血可能比表现出来的症状更严重。疲劳可能是首发症状。 除了一般的贫血症状（如苍白、烦躁、气短和头晕）之外，重度叶酸缺乏症还可能导致舌头发红疼痛、腹泻、味觉减退、体重下降和抑郁。 如果孕妇有叶酸缺乏症，胎儿发生先天性脊髓或脑部缺陷（神经管缺损）的风险增大。 你知道吗……

叶酸缺乏症的诊断 血液化验 如果血液检查发现贫血或营养不良的患者存在巨红细胞，则医生会测定血样中的叶酸水平。叶酸水平低可提示叶酸缺乏症。 医生会同时测定维生素 B12 的水平来排除维生素 B12 缺乏症，因为缺乏维生素 B12 也会引起贫血和巨红细胞形成。医生在治疗贫血患者的叶酸缺乏症之前，必须先排除维生素 B12 缺乏症。因为若使用叶酸治疗维生素 B12 缺乏的患者，贫血可能会缓解，但补充叶酸不会减轻维生素 B12 缺乏引起的神经损伤，甚至使其加重。